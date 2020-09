Birkenstock e Valentino, insieme per la seconda collaborazione

La collaborazione tra Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, e il brand Birkenstock è stata un successo fin dal suo debutto sulla passerella parigina della maison nel gennaio 2019. Un progetto inedito e tanto atteso, in cui le nozioni di qualità e funzionalità che guidano lo storico marchio di calzature nella creazione di ogni prodotto fin dal 1774, hanno incontrato i valori dell’Atelier, incubatore di bellezza e pensiero, e il punto di vista ultra contemporaneo dello stilista italiano, vincitore del premio CFDA come miglior stilista del 2020.

Oggi, queste due realtà lavorano insieme per la seconda volta, così nasce una nuova collezione caratterizzata senza dubbio da un incomparabile comfort, ma anche dalla cura per il dettaglio che contraddistingue l’haute couture e dal potere del logo, diffuso e trasformato in manifesto dalla cultura streetwear.

Credits: Michael Ullrich and Markus Ebner Credits: Michael Ullrich and Markus Ebner /

Il protagonista è l’iconico sandalo Arizona, proposto in una stampa camouflage che, sul lato esterno, si intreccia con il logo Valentino VLTN, simbolo della “nuova estetica” firmata Pierpaolo Piccioli. Questi sandali unisex, prodotti rigorosamente in germania, sono declinati in tre varianti con colori a contrasto, verde militare, giallo e grigio, hanno un plantare nero rivestito in pelle e fibbie ton sur ton.

La nuova collezione è disponibile in quantità limitata, quindi affrettatevi. Si trova sui siti 1774.com, Valentino.com e negli store Valentino di tutto il mondo.