Canada Goose apre il nuovo flagship a Milano: un tempio di design tra heritage e innovazione

Milano rafforza il proprio ruolo di capitale globale dello stile con l’arrivo del nuovo flagship store Canada Goose in Corso Giacomo Matteotti, inaugurato lo scorso 3 dicembre. Dopo il recente opening sugli Champs-Élysées a Parigi, il brand canadese continua la sua espansione internazionale introducendo in città un concept retail completamente ripensato, dove design, performance e cultura dialogano in un ambiente immersivo.

Progettato in collaborazione con lo studio di architettura e design Snøhetta, il flagship milanese interpreta la filosofia “boundless” – un’idea di esplorazione senza confini – traducendola in un ambiente che unisce natura, artigianalità e stile. È un dialogo tra mondi che si incontrano: la resilienza dei climi estremi e la sofisticazione del design italiano.

Un omaggio al design italiano e agli interni firmati Snøhetta

L’interior riflette un profondo rispetto per il contesto architettonico della città: la facciata storica è stata preservata, mentre l’ingresso rivestito in noce e i pavimenti in terrazzo di Ceppo di Gré ancorano il flagship alla tradizione del design locale. Gli arredi, prodotti in Italia, consolidano il legame con un’artigianalità responsabile e autentica.

All’interno, il percorso si apre con un foyer che richiama l’eleganza anni ’50 con riferimenti a Villa Necchi Campiglio, e conduce a una sequenza di ambienti definiti da materiali tattili, superfici morbide e dettagli metallici. È un paesaggio materico che intreccia comfort e rigore, tradizione e contemporaneità.





La Legacy Wall e il cuore narrativo dello store

Elemento iconico del flagship milanese è la Legacy Wall, un’installazione in metallo stampato ispirata alla cartografia. Per la sede di Milano l’opera celebra le Alpi italiane, collegando le radici geografiche del brand alle nuove geografie culturali che Canada Goose esplora con la propria presenza retail. Un parka vintage originale, esposto come un cimelio, diventa il simbolo dell’identità del marchio: protezione, performance e spirito pionieristico.

Lo store ospita inoltre opere della Canada Goose Art Collection, tra cui un murale ispirato a Nuna Sukaq di Mary Pudlat, che rievoca gli antichi monumenti Inuit utilizzati come punti di riferimento per i viaggiatori. Una metafora perfetta del viaggio come strumento di connessione. Un luogo che racconta il modo in cui Canada Goose immagina oggi l’outdoor: come un dialogo continuo tra cultura, protezione e design.