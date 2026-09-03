Project 02: la nuova sneaker italiana di Clessio e Blauer

La materia prima arriva da eccedenze produttive. Il risultato, invece, è una sneaker dal carattere decisamente contemporaneo. Si chiama Project 02 ed è il nuovo capitolo della collaborazione tra Clessio e Blauer, un progetto che mette insieme ricerca, design e manifattura italiana.

Dopo il primo esperimento dello scorso marzo, i due brand tornano a lavorare sulla sneaker come oggetto di ricerca, partendo ancora una volta dal recupero creativo dei materiali. A guidare il progetto è Davide Paoli, artigiano e footwear designer fondatore di Clessio Lab, che dal 2018 ha costruito un percorso personale intorno alla cultura della calzatura Made in Italy e alla sperimentazione.

Per Project 02, il punto di partenza sono due pelli differenti. La prima è una pelle crackle bianca, utilizzata per la tomaia e caratterizzata da una superficie volutamente materica. La seconda è una pelle morbida color crema, scelta per i dettagli e le finiture. Due texture che si incontrano su una silhouette dalle linee pulite, creando un contrasto discreto ma riconoscibile. È proprio nel rapporto tra materia e design che si trova l'identità del progetto. Le pelli provengono infatti da eccedenze produttive di grandi aziende e vengono reinterpretate all'interno di una nuova costruzione, trasformando ciò che sarebbe rimasto fuori dai normali cicli produttivi in parte integrante del design.

Il risultato mantiene un'estetica essenziale, ma lascia spazio ai dettagli. Sulla linguetta compare il nuovo logo Clessio insieme alla scritta “Vita Lenta”. Sul retro, il backtab in pelle embossata porta invece il logo Blauer. Ogni sneaker è inoltre numerata a mano sul lato, una scelta che sottolinea la natura limitata della collaborazione. Sono infatti soltanto 1.200 gli esemplari prodotti, tutti realizzati in Italia attraverso una lavorazione artigianale attenta alle finiture, alla qualità dei materiali e alla durabilità. Project 02 continua così la ricerca iniziata con il primo capitolo, spostando il discorso dalla semplice collaborazione tra brand a un progetto in cui materia, artigianalità e design contemporaneo diventano parte della stessa storia.