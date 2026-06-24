Le canzoni dell’estate 2026: i tormentoni che sentiremo ovunque

Da Angelina Mango e Marco Mengoni a Shakira, passando per Jovanotti, Sabrina Carpenter e Fred De Palma, l’estate 2026 ha già le sue hit di riferimento. Tra pop, reggaeton, dance e collaborazioni sorprendenti, le canzoni dell’estate 2026 stanno conquistando radio, piattaforme di streaming e playlist, candidandosi a diventare i tormentoni che accompagneranno vacanze, viaggi e serate all’aperto

Canto d’amore di Angelina Mango con Mengoni

A due anni da Uguale a me, brano contenuto nel primo album di Angelina Poké melodrama, Mango & Mengoni tornano a collaborare con Canto d’amore. Lanciato a metà giugno, è in ascesa tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2026 e si candida a diventare una delle hit che segneranno la bella stagione.

Il brano, scritto dagli stessi artisti insieme a Jacopo Ettore, è di una profondità lontana da jingle facilotti fatti solo per accalappiare. È un manifesto contro il peso delle aspettative altrui e una riflessione sull’autenticità e sul coraggio di essere se stessi.

Ma poi ecco che si libera con un ritornello serrato che avvince, con le barre urban pop di Angelina (“io la vita l’ho presa a morsi”) e sonorità mediterranee incalzanti che hanno i tratti tipici di un successo estivo. E lo sarà.

Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia

Serena Brancale è la reginetta dell’estate, con il suo R&B che incontra il dialetto barese, con note e ritmi levati al cielo di una notte stellata. Insieme a Levante e Delia dedica Al mio paese a chi vive fuori sede, come le tre artiste, e intanto scala le prime posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate in questa estata 2026.

Furbo, gioioso, nostalgico, il brano è così maledettamente martellante che si appiccica addosso. Tra le hit più trasmesse in radio, unisce tre donne del Sud (Brancale pugliese, Levante e Delia siciliane) per celebrare attese e allegria del ritorno alla terra natale: “Mi manchi, ma domani torno a casa”.

L’artista di Bari è anche protagonista di un’altra canzone che punta a ritagliarsi uno spazio tra i tormentoni dell’estate 2026: Partenope del duo house Merk & Kremont, a cui collabora insieme a The Kolors, che non possono non marcar timbro a ogni bella stagione (Italodisco e Karma sono la prova).

Buon vento di Jovanotti e Alfa

Jovanotti ha scelto la freschezza di Alfa per scolpire l’estate con il suo inguaribile ottimismo, con luce, orizzonti aperti e auspicio di bonaccia. Per quei “marinai di terra ferma in pericolo costante” che sanno che il maltempo passerà. “Buon vento” è l’augurio marinaresco per eccellenza, che si fa a chi sta per partire verso nuove onde.

Generazioni distanti, artisti uniti da un pop solare, Jovanotti e Alfa sono alla loro prima collaborazione. Mica male per il giovane genovese, ragazzo di mare che sta inanellando duetti di livello. Già al suo esordio a Sanremo scomodò Vecchioni, l’estate scorsa Manu Chao con A me mi piace e ora l’incontro con Jova. Quello di Alfa è di sicuro un buon vento.

Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter

Il presente e l’eternità del pop si incontrano con Bring Your Love, uno dei tormentoni dell’estate 2026. Sabrina Carpenter e sua maestà Madonna insieme, tra diversi gradi di separazione di biondo (e di iconicità), con una hit dance che farà ballare e ballare ancora.

Sonorità house anni ’90 si fondono con impronte contemporanee dando vita a un brano suadentemente caldo, che scivola addosso come un Margarita gelido, tra stille di sudore, in una notte da disco estiva.

Le due artiste hanno condiviso anche il palco al Coachella, con Madonna che è stata ospite a sorpresa di Sabrina Carpenter, vent’anni dopo la sua ultima apparizione al festival californiano.

Swag Music di Artie 5ive

Con un flow serrato e ipnotico, Swag Music di Artie 5ive per settimane ha dominato lo streaming. Il rapper milanese unisce synth e sonorità street mentre parla di successo e ambizione e si pavoneggia in vari modi. “Se si fa un giro con me, starà via tutto il weekend”.

Tra le voci più apprezzate della nuova scena urban italiana, dopo La Bellavita dell’anno scorso ha vissuto una svolta: l’album ha piazzato diciassette brani nella Top Singoli. Un momento di grande popolarità che conferma il suo ruolo centrale tra gli artisti italiani più ascoltati del 2026.

Dai Dai di Shakira e Burna Boy

Nel suo Dai Dai Shakira omaggia un’espressione tipicamente italiana e cita anche un calciatore azzurro, Maldini, nonostante il disastro della nostra Nazionale. Si merita quindi di diritto di trovarsi tra le canzoni tormentoni dell’estate 2026. Non c’è Mondiale di calcio senza la regina del pop latino. E la superstar colombiana sigilla anche quello di Messico, Stati Uniti e Canada, con l’inno ufficiale cantato insieme all’artista nigeriano Burna Boy.

Con la sua energia trascinante, Shakira ci riprova dopo Waka Waka, che accompagnò la Coppa del Mondo in Sudafrica nel 2010. Dai Dai, invito a seguire i propri sogni, non è così memorabile ma è quanto basta per avere decine e decine di milioni di riproduzioni.

La diva sarà anche tra gli headliner dell’Halftime Show della finalissima del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, insieme a Madonna e alla boy band BTS.

Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso

«Una canzone speciale, una bomba per questa estate», è la promessa di Gianni Morandi nel simpatico videoclip di Hit Parade. Siccome il duetto è l’esca perfetta che porta al tormentone, il mitico cantautore bolognese collabora con Alessandra Amoroso, alla prima volta insieme: una strana coppia tutta da esplorare.

«Ti entra in testa e non ti esce più», assicura l’eterno ragazzo di Monghidoro. Dal mood spensierato e festoso, il brano punta infatti su un ritornello abbastanza viscoso, che rimane un po’ addosso. Una canzone d’amore orecchiabile e leggera, con Gianni che è sicuro: “L’estate è solo per noi”.

La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa

Anche se è stato rilasciato a fine marzo, La testa gira gira e gira ancora sulle piattaforme di streaming e nelle feste. Il ritmo travolgente irrompe sin dai primi beat e prende tutto quello che deve prendere. Sound latino si fonde a sonorità dance e urban, per una hit che è ancora freschissima e non si toglie dalla mente. È già alfiere delle canzoni tormentoni dell’estate 2026.

Anitta, la Reina del funk, collabora per la terza volta con Fred De Palma, costruttore di hit, che assolda anche il rapper Emis Killa.

Merengue, reggaeton e il refrain che gira ancora: “La testa gira. La notte vola. È una rapina. Col cuore in gola. La festa continua”. Trascinante!

Quali sono le canzoni più ascoltate dell’estate 2026?