La primavera-estate 2026 si gioca tutta negli accessori

Se c’è una lezione che la moda ci insegna stagione dopo stagione, è che spesso sono i dettagli a fare la differenza. Mentre l’attenzione generale si concentra sulle silhouette e sui colori trend dell’anno, i veri intenditori sanno che l’anima di un outfit si cela nei suoi accessori. E per la primavera-estate 2026, questa regola vale più che mai.

E infatti sono loro, oggi, un grande campo di gioco dei brand. Più immediati, più versatili, più liberi. E anche più democratici. Quelli che compri, indossi e, nel giro di pochi secondi, ti fanno sentire già dentro la stagione. Dimentica allora l’outfit costruito pezzo per pezzo. In questa primavera-estate 2026 faremo il contrario: si parte da un accessorio, e tutto il resto si allinea.

Dolce&Gabbana X ‘47: un cappello che non si dimentica

Courtesy Dolce&Gabbana

Se la primavera-estate 2026 sarà la stagione in cui si parte da un accessorio, il punto di partenza ideale è il cappellino. E se quel cappellino è il frutto di un incontro inaspettato, siamo già a destinazione. Dolce&Gabbana ha unito le forze con il brand americano ’47 e ha rivestito il classico ’47 CLEAN UP con l’identità più autentica del made in Italy. La silhouette è quella soft e universale del cappello più amato d’America: visiera curva, strap regolabile. La superficie si fa tela per le stampe: l’audacia del Leopardo, la forza grafica del DG Logo (su denim, bianco o nero) e il Patchwork in denim, sempre unico. È un accessorio che non sta fermo un attimo. Parla di strada, di lusso, di sport. E lo fa bene.

OKKiA

Courtesy Okkia

Lo sappiamo tutti, l’accessorio must have della bella stagione è l’occhiale da sole. Ma per la primavera-estate 2026, essere banali non è un’opzione. Allora date un’occhiata a OKKIA CLUB. Il brand italiano, che della discrezione non ha mai fatto un vanto, ha deciso di ingrandire tutto. Montature oversize che sembrano uscite da un poster pop, colori che non cercano di piacere a tutti, un’estetica sospesa tra la Riviera anni Ottanta e un rooftop milanese all’ora dell’aperitivo. I modelli si chiamano come isole (Alicudi, Stromboli, Vulcano) e già questo racconta metà della storia. Il bello? Non pesano. Volumi importanti, presenza scenica, ma zero fatica. Lenti polarizzate, aste in acetato con metal core, colori che sono stati d’animo. Si notano moltissimo e si sentono pochissimo. Un paradosso contemporaneo.

Le sneakers, meglio se di Louis Vuitton

Courtesy Louis Vuitton

Direttamente dalla pre collezione p-e 2026 di Louis Vuitton arrivano le LV Tilted, e già dal nome si capisce che qualcosa è fuori asse. Il logo inclinato sulla linguetta, per esempio. O la silhouette, che prende lo skate classico e lo ripulisce con equilibrio zen: volumi pieni, linee essenziali, e un’ossessione giapponese per i dettagli (le suole destra e sinistra sono identiche. Intercambiabili. Provateci voi). Sotto, la suola in gomma è un tappeto di codici Vuitton: fiori Monogram e Damier in rilievo. Sopra, la tomaia cambia umore a seconda della versione: denim vissuto, suede, tela intrecciata, persino gemme per le ore piccole. Mesh traspirante, fodera in pelle, leggerezza da inganno. Sono scarpe da skate che non vedrai mai su uno skate. Stanno bene dappertutto.

La nuova semplicità: la tote bag di Arket

Courtesy Arket

Lo dice anche Jacob Elordi, che di stile ne capisce: la tote è la nuova migliore amica del guardaroba maschile. Quella che prendi e porti, senza pensarci troppo, e funziona sempre. Arket per la primavera-estate 2026 ne fa quasi una filosofia: la borsa giusta non si nota, si vive. La collezione del brand svedese – che ha appena aperto il suo secondo store in Italia, a Roma -gioca sulla materialità, sull’elogio dei capi vissuti, su un equilibrio instabile tra casual e formale. E la tote bag ci sta dentro perfettamente: essenziale, generosa, fatta per durare e contenere di tutto. Si accompagna a completi in micro twill, a giacche denim boxy, a maglie sbiancate dal tempo.

Un’esplosione atomica di colori con le collanine colorate di Nialaya

Courtesy Nialaya

Passiamo ai gioielli. Quelli che non passano inosservati. Quelli che indossi e, nel giro di pochi minuti, qualcuno ti chiede: «Dove l’hai presa?». Le collane di Nialaya sono esattamente così. E per la primavera-estate 2026, sono tra il meglio che si possa trovare in giro. Prendete la Berry Pearl Necklace: perle barocche d’acqua dolce, perline di vetro assortite, tutto infilato a mano nello studio di Los Angeles del brand. Il risultato è un pezzo che sembra uscito dalla collezione privata di qualcuno che di stile se ne intende. Lo sanno bene Shawn Mendes, Addison Rae e Maluma, che questo genere di collane le portano tutti i giorni.

Il ritorno del foulard. Le bandane di Kujten

Courtesy Kujten

Chiamatele bandane, chiamatele foulard, l’importante è che le indossate. Perché nella primavera-estate 2026, questo quadrato di tessuto è ovunque: al collo, tra i capelli, annodato alla borsa o lasciato cadere morbido sotto un blazer. La Gen Z le ha riscoperte e ne va matta, ma noi Millennials le abbiamo già vissute prima di loro, e sappiamo bene quanto siano cool. Il brand da tenere d’occhio si chiama Kujten. Francese, nato nel 2012, con l’idea di portare il cashmere fuori dai soliti cliché, renderlo quotidiano, accessibile, da indossare tutti i giorni. Un “casual luxury” che ha conquistato prima Parigi, poi TikTok, e ora il mondo.

Il compagno di viaggio: Il borsone di Escapista

Courtesy Escapista

La bella stagione porta con sé una cosa, sopra tutte: la voglia di viaggiare. Gite fuori porta, weekend lunghi, viaggi stretti; non importa la durata. E per muoversi con stile, senza appesantirsi, serve il compagno giusto. Quello è Escapista. Il brand ha fatto del viaggio la sua ragione d’essere, e lo si vede dal primo sguardo. Il borsone è minimal, pulito, con quel lettering perfetto, che si fa notare il giusto. Elegante senza essere noioso, casual senza essere scontato. Ci butti dentro tutto quello che ti serve pronto a partire senza pensieri.

Il dettaglio che nessuno si aspetta: i calzini di Octobre Éditions

Courtesy Octobre Éditions

Troppo spesso sottovalutati. E invece chi ha occhio, lo sa: un buon calzino si nota. Eccome. Mentre tutti parlano di scarpe, il vero segreto sta mezzo centimetro più su. Le sfilate lo dicono chiaro: i calzini si vedono, si mostrano, si scelgono con cura. Octobre Éditions è il brand parigino che ha fatto del minimalismo discreto la sua cifra stilistica. E i suoi calzini sono un twist di stilistico che non possiamo che consigliare: semplici, sì, ma mai banali. Sono il dettaglio per chi i dettagli li sa leggere. Quelli che, se li noti, ti fanno fare un cenno di intesa.