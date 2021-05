Costumi da bagno uomo, modelli e tendenze dell’estate 2021

Fantasie marine, disegni minimal, tratti geometrici. I costumi maschili dell'estate 2021 hanno stampe multicolore, fit puliti e mescole di cotone e nylon ad asciugatura rapida. Ecco i migliori da mettere in valigia.

I nuovi costumi per la prossima stagione calda, sono elegantemente formali, giocando però sul dettaglio e aggiungendo quel pizzico di charme. Mc2 Saint Barth ha scelto di trasporre le tendenze della sartoria nella sua selezione di costumi da bagno, proponendo tagli boxer classici e comodi cui sovrapporre stampe multicolore; ergonomico e dalla vestibilità regular. Confortevole, senza risultare eccessivamente lungo, il modello Bikkembergs fantasia esagonale che riprende il mondo del calcio, in tessuto tecnico con tasche laterali e coulisse in vita. Materiali resistenti all'acqua e tecnologie innovativi per lo swim short di C.P. Company con comode tasche, vita elasticizzata, rivestimento interno integrale in tessuto retato e rifiniti dall’esclusiva lente C.P. Company Lens sulla gamba. Lo slip è il trend della stagione secondo Dolce&Gabbana che porta in passerella un modello dal design classico, con elastico e laccetto logato da annodare in vita, in tessuto tecnico con stampa maioliche. Anche Blauer USA propone per l'estate 2021 il modello in tinta unita, in nylon elasticizzato leggermente arricciato in vita, niente di più semplice, niente di più efficace, per chi ama il genere. Ispirandosi all'abbigliamento da tennis d'archivio, Fred Perry ha valorizzato i classici short da bagno rifiniti con girovita regolabile ai lati: un dettaglio tipico dei pantaloncini da tennis; completamente foderati in mesh, con tasca posteriore e inserti a contrasto.

Bikkembergs 1 / 5 Pantaloncino fantasia esagonale di Bikkembergs C.P. Company 2 / 5 Lo swim short di C.P. Company Dolce&Gabbana 3 / 5 Dolce&Gabbana collezione SS21 Blauer USA 4 / 5 Lo slip nylon elasticizzato di Blauer USA Fred Perry 5 / 5 Short da bagno Fred Perry

Fanno parte della collezione summer Louis Vuitton Watercolor, gli short da surf con motivo Monogram, dalla vestibilità regolare, realizzato in tessuto tecnico, con vita regolabile. Sundek, l'iconico brand di beachwear e abbigliamento di origini californiane, sceglie per i suoi costumi da mare poliestere riciclato Repreve® ottenuto dalle bottiglie di plastica, come il modello microfantasia raffigurante delle tavole da surf, ad asciugatura rapida. Totalmente made in Italy il brand Gandhara, creato da un giovane imprenditore veneto, si ispira agli antichi pattern dell’epoca medioevale, con decori e fantasie esclusive e inedite. I costumi da bagno, rifiniti a mano e numerati, sono realizzati in nylon, morbidi al tatto e rapidi nell’asciugarsi. Divertenti i boxer mare della linea Gallo Collection con fantasia pesci tropicali in poliestere, tasche laterali a scomparsa, vita alta regolabile con elastico e coulisse arancio, iconico colore del brand. Uno stile ben riconoscibile, mix di ricercatezza e funzionalità, estetica e semplicità per Loro Piana che per questa estate punta tutto sul classico pantaloncino da mare Bay con coulisse in vita in tessuto tecnico fantasia; caratterizzato da stampa con micro disegni, ha lunghezza a metà coscia; è disponibile anche in variante colore pool, cardinal, espresso e blue. Il costume da bagno firmato Fendi è un boxer nero stampato con logo doppia F, per un look sofisticato e disinvolto perfetto per un pranzo modaiolo vista mare.

Louis Vuitton 1 / 6 Short da surf Watercolor Louis Vuitton Sundek 2 / 6 Microfantasie sul costume da mare Sundek Gandhara 3 / 6 Gandhara SS21 4 / 6 Di Gallo il pantaloncino mare con fantasia pesci tropicali Loro Piana 5 / 6 Di Loro Piana il classico pantaloncino da mare Bay Fendi 6 / 6 Boxer stampato con logo di Fendi

La stampa a righe è un passepartout dell’abbigliamento maschile, perché aggiunge un tocco di estro senza essere troppo stravagante. Semplice ma al tempo stesso colorato, il modello vintage 1971 Rayures Seersucker di Vilebrequin, brand nato in Costa Azzurra, in tessuto leggero, capace di conciliare gli elementi tecnici dello sportswear con il comfort fit del costume. Per Moose Knuckles, brand canadese di luxury outerwear, il costume maschile è orange, in leggero tessuto riciclato water repellent con coulisse per la regolazione in vita, con tasche laterali e tasca a filetto sul retro. Maxi stelle marine coloratissime, sugli audaci boxer da mare Versace, declinati nella stampa di ispirazione acquatica Trésor de la Mer; in poliestere, con elastico e coulisse in vita e lunghezza a mezza coscia. Il bicolore, insieme alla stampa tropicale e alle grafiche anni 70, è un trend, visto che anche Seay lo usa per il suo boardshort rosso gradient, a gamba lunga in poliestere riciclato di altissima qualità. In tessuto stretch che garantisce massima libertà di movimento si asciuga in un lampo; loop porta chiavi all’interno della tasca posteriore. Quando il pantaloncino adidas diventa costume da bagno, due cose non possono mancare: il fitting morbido e confortevole e la linea raffinata che contraddistingue i prodotti del brand. Il modello Hazy Orange è corto, tagliato sulla coscia, pensato per gli atleti che al mare, o in piscina, ci vanno per nuotare e allenarsi. L’interno del capo è in tessuto mesh, che risulta molto fresco sulla pelle. Vestibilità regular fit per questo modello di Womo con stampa stella marina all over. Tessuto tecnico in poliestere morbido al tatto ad asciugatura rapida.