Winter Reloaded: Dsquared2 accende la passerella tra Olimpiadi e heritage

L’eccitazione delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si percepisce da Dsquared2 che per la collezione co-ed autunno-inverno 2026 ha allestito una pista da sci che richiama sia i luoghi della competizione sportiva sia le origini canadesi dei gemelli Dean e Dan Caten fondatori del brand. È un ritorno alle origini che hanno nell’atmosfera montana uno dei punti di forza. L’intensità della colonna sonora, poi, creata con il supporto dell’intelligenza artificiale, aggiunge energia ulteriore.

Model on the runway at the DSQUARED2 Men's Fall/Winter 2026 fashion show, Milan Men's Fashion Week, January 16, 2026, Milan, Italy.

A model walks the runway at the Dsquared2 fashion show during Milan Fashion Week – Menswear Fall/Winter 2026-2027 on January 16, 2026 in Milan, Italy.

A model walks the runway at the Dsquared2 fashion show during Milan Fashion Week – Menswear Fall/Winter 2026-2027 on January 16, 2026 in Milan, Italy.

Il layering signature è enfatizzato, l’ibridazione prende il sopravvento e il look diventa estremo con un mix che combina i classici da montagna, sia in chiave anni ’70 con piumini e pullover da après ski, sia da performance contemporanea, con tute da discesa libera e giacconi oversize da alta quota. Entrano in scena i cowboy canadesi, con enormi cappotti di pelliccia, chaps di nylon trapuntato e stivali frye trasformati in scarponi da sci con ghette di plastica e placche di metallo. Il denim che li ha resi famosi si trova nelle trucker jacket che diventano cappotto, integrato con giacche della tuta oppure ricamato effetto ghiaccio.





Per le ragazze, arrampicate su stivali altissimi da cyborg, gli abitini corsetto fatti di piumini riassemblati restituiscono una silhouette insieme sensuale e futuristica. L’operazione cut and paste parte dal DNA massimalista che ha reso famoso il marchio e lo esaspera con un risultato sicuramente impattante dal punto di vista scenico, ma che rischia di diventare troppo complesso dal punto di vista concettuale. Sicuramente lo show deve essere “hot as ice”, come recita il ricamo su uno dei pullover visti in passerella, ma così potrebbe confondere senza mettere a fuoco la nuova identità del brand, in un momento cruciale della sua storia in cui sta scrivendo il prossimo capitolo.