Future è il nuovo Friend of the House di Louis Vuitton

Future entra ufficialmente nell’universo Louis Vuitton come Friend of the House, confermando un percorso che da tempo intreccia musica, stile e influenza culturale. Una nomina che si inserisce perfettamente nella visione di Pharrell Williams, Direttore Creativo Uomo della Maison, sempre più orientata a costruire una community globale che supera i confini della moda.

Con quattro Grammy Award, undici album al numero uno e una produzione musicale che ha ridefinito il rap contemporaneo, Future è molto più di una star: è un trendsetter culturale. Il suo impatto va oltre le classifiche e si riflette in un’estetica riconoscibile, essenziale e potente, che dialoga naturalmente con il nuovo corso maschile di Louis Vuitton.





In questo senso, il rapper americano rappresenta un vero cultural bridge tra mondi solo apparentemente distanti. Il suo immaginario mescola lusso e strada, introspezione e potere, vulnerabilità e controllo: una visione della mascolinità contemporanea che si riflette tanto nella sua musica quanto nel suo guardaroba. È questa attitudine – più che un’estetica- a renderlo perfettamente coerente con il nuovo corso di Louis Vuitton, dove il tailoring dialoga con la cultura urbana e l’identità individuale diventa il vero codice di stile.

Non è un caso che al Met Gala 2025, dedicato al tema “Superfine: Tailoring Black Style”, Future abbia scelto un look custom Louis Vuitton firmato da Pharrell Williams. Un ensemble grigio quarter-zip con cravatta che reinterpretava la sartorialità in chiave contemporanea, fondendo rigore formale e attitudine street. Un momento di stile che ha catturato l’attenzione quanto il red carpet stesso. La sua presenza alla sfilata Uomo Primavera-Estate 2026 a Parigi ha poi sancito un legame ormai evidente con la Maison. Non una semplice apparizione, ma il segnale di una relazione costruita su una visione condivisa: la moda come linguaggio culturale, la musica come forza identitaria, lo stile come espressione personale.





Sul fronte artistico, Future arriva a questo nuovo capitolo forte del successo di We Don’t Trust You e We Still Don’t Trust You, due album usciti a breve distanza l’uno dall’altro che hanno dominato la scena globale, confermando la sua capacità di restare centrale senza rincorrere le tendenze. Un’attitudine che rispecchia perfettamente il DNA di Louis Vuitton oggi.