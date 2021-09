Geox lancia la campagna Autunno – Inverno 2021

Per il lancio della collezione Autunno Inverno 2021, Geox prosegue il percorso di comunicazione volto a dare un significato simbolico a quella che è la tecnologia che l’ha reso famoso in tutto il mondo: il respiro.

Un'evocativa campagna multisoggetto racconta diversi momenti di vita quotidiana che tutti noi, almeno una volta, abbiamo vissuto: quei momenti in cui il respiro diventa il motore che fa partire il nostro corpo, permettendoci di fare il primo passo verso qualcosa di importante e atteso. Un respiro prima di dare il primo bacio, un respiro prima di salire su un palco e parlare in pubblico, un respiro prima di lasciare un figlio al suo primo giorno di scuola.

1 / 3 Il backstage della nuova campagna AI 21-22 di Geox 2 / 3 Il backstage della nuova campagna AI 21-22 di Geox 3 / 3 Il backstage della nuova campagna AI 21-22 di Geox

Gli scatti raccontano questi momenti e queste sensazioni a partire dai piedi dei protagonisti della campagna: sono le scarpe a raccontarci la quotidianità e il concetto che “inizia tutto con un respiro” va proprio a sottolineare quanto questo sia importante per dar vita a tutto.

La campagna Geox si tradurrà inoltre in un film manifesto, diretto da Vincenzo Gasbarro, che intreccia le storie dei diversi protagonisti in diversi momenti simbolici della loro vita e della loro quotidianità per restituire un'immagine altamente emozionale della tecnologia, uno dei valori chiave del brand.