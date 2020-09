Hevò, il progetto LAND(e)SCAPE che diventa un libro e una mostra

Il progetto fotografico firmato da Giovanni Troilo per Hevò che raccoglie gli scatti realizzati per la campagna della collezione inverno 2020 diventa anche una mostra.

È una visione inedita dei territori che circondano la sede del marchio,Hevō. Un luogo dove realtà e sogno si confondono. Un viaggio terrestre ma allo stesso tempo onirico, quasi interstellare. Dietro all'obietttivo della campagna che racconta la nuova collezione invernale c'è Giovanni Troilo che ha voluto chiamare il suo progetto fotografico LAND(e)SCAPE che sarà poi anche in mostra a Monopoli nell’ambito di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte che si è aperto il 7 agosto e che sarà visitabile fino al 1° novembre. Giunti alla quinta edizione, gli organizzatori hanno per quest’anno pensato ad una esposizione totalmente outdoor (e gratuita).

LAND(e)SCAPE - il progetto fotografico firmato da Giovanni Troilo per Hevō LAND(e)SCAPE - il progetto fotografico firmato da Giovanni Troilo per Hevō LAND(e)SCAPE - il progetto fotografico firmato da Giovanni Troilo per Hevō LAND(e)SCAPE - il progetto fotografico firmato da Giovanni Troilo per Hevō /

Il racconto è un viaggio diviso in quattro capitoli futuristici dalla terra pugliese che HEVŌ invita a scoprire.

THE SALT DESERT

Il deserto pugliese è fatto di sale e si affaccia sull’Adriatico. È per estensione il più̀ grande d’Europa e il secondo nel mondo. Il sale sedimentario si trova in località̀ degli ex mari a Margherita di Savoia (FG); 4500 ettari di vasche evaporanti e salanti che si estendono per 20 km lungo la costa pugliese. È puro e incolore, ma qualche volta può̀ assumere sfumature di giallo, rosso, grigio o marrone.

THE ORANGE SEA

Il mistero delle acque che cambiano colore, specchi d’acqua i cui colori variano dal bianco al rosa intenso all’arancio e si fondono con le tonalità̀ di azzurro del cielo e del mare. Nella Salina di Margherita di Savoia l’acqua cristallina del mare pugliese tramuta lentamente il suo colore. L’acqua si colora di un arancione dapprima pallido, poi via via sempre più̀ intenso fino a diventare quasi rosso sangue. Sul fondo dei bacini vive una particolare microalga chiamata Dunaliella Salina, capace di vivere in ambienti con alta concentrazione di sale. La sua colorazione può̀ variare di intensità̀ dal rosa al rosso mattone donando all’acqua la tipica colorazione rossastra. Una colorazione unica visibile per quasi tutto l’anno, ma soprattutto durante i mesi più̀ caldi.

THE CRYSTAL STONES

Il futuro sembra molto, molto lontano, ma è già̀ qui. Questo paesaggio sembra provenire da un pianeta e da un tempo che non ci appartengono. Fatto di rocce luminose e irregolari che emergono di poco sopra il filo dell’acqua e si perdono fino all’orizzonte dove il cielo sembra ricongiungersi alla terra attraverso un meraviglioso gioco di riflessioni e rifrazioni. Cristalli di sale e acqua, la forma delle cose che verranno.

THE SKY’S ON FIRE

La Puglia non è solo acqua e terra ma anche e soprattutto aria. I colori del cielo, azzurro durante il giorno, si riempiono di sfumature rosa, indaco e viola. Qualche volta il sole già̀ oltre l’orizzonte infiamma il cielo. L’incendio rosso fuoco rende ancora più̀ surreale la piana e i monti dell’immenso ghiacciaio di sale di Margherita di Savoia.