Borse uomo: la messenger bag è il trend dell’autunno inverno 2026

Una borsa capiente, da portare a tracolla, pensata per accompagnare gli spostamenti quotidiani. È la descrizione, più intuitiva e pertinente, della messenger bag. Diventata senza alcun preavviso uno degli accessori più curiosi del guardaroba maschile. Per l’autunno inverno 2026, infatti, questa borsa da uomo si allontana dall'idea di semplice contenitore per assumere un ruolo più centrale nello styling, dialogando con cappotti sartoriali, maglieria morbida e silhouette rilassate.

Il suo punto di forza è la versatilità. La tracolla lascia le mani libere, la patta o la chiusura con zip proteggono il contenuto e le dimensioni, generalmente generose rispetto a quelle di una piccola shoulder bag, permettono di portare con sé tutto il necessario. Ma è soprattutto la varietà delle interpretazioni a renderla interessante. Dalla pelle strutturata al nylon tecnico, passando per canvas e materiali morbidi. Insomma, ogni versione racconta un modo diverso di intendere lo stile maschile.

Courtesy of Giorgio Armani Giorgio Armani FW26

Come indossare la messenger bag

Sempre la sua versatilità, permette di inserirla in guardaroba molto diversi. Con un piumino e sneakers diventa parte di un look urbano, mentre accanto a un cappotto sartoriale e a un paio di mocassini assume un carattere sofisticato. E anche il modo di portarla contribuisce al risultato: aderente al corpo per un effetto dinamico, più bassa sul fianco per una silhouette rilassata.

Quanto ai materiali, la pelle resta una scelta convincente per chi cerca un accessorio durevole e raffinato, meno formale dell’effetto ottenuto dall’utilizzo di nylon e canvas. Le dimensioni meritano altrettanta attenzione: una borsa troppo piccola rischia di perdere la sua funzione pratica, un modello oversize può diventare il punto focale dell'intero outfit. Sta a chi la sfoggia scegliere da che parte schierarsi.

Messenger bag uomo: tre interpretazioni per l’autunno inverno 2026

Comfy, à la Dior

La messenger bag di Dior è da interpretare in chiave contemporanea attraverso il dialogo tra praticità e identità della Maison. Le versioni in tela jacquard Dior Oblique, accanto alle proposte in pelle, mostrano come una borsa da tutti i giorni possa conservare una forte riconoscibilità senza rinunciare alla funzionalità.

Indossata con un bomber, un cappotto destrutturato o un completo dalle proporzioni morbide, diventa parte integrante del look. Il risultato è un’eleganza disinvolta, nella quale il comfort non esclude la cura del dettaglio.

Courtesy of Dior Dior FW26

Elegante, secondo Dries Van Noten

Eppure, chi associa la borsa a tracolla a un'estetica esclusivamente sportiva dovrà ricredersi. Nella sua interpretazione più elegante, la messenger bag può diventare un'alternativa contemporanea alla classica cartella da lavoro.

La sfilata autunno inverno 2026 Dries Van Noten suggerisce proprio questa direzione. Si presta così a giacche dal taglio morbido e pantaloni sartoriali, introducendo una nota funzionale senza interrompere l'armonia dell'insieme.

Courtesy of Dries Van Noten Dries Van Noten FW26

Casual chic, per Giorgio Armani

La messenger bag trova una delle sue interpretazioni più naturali nel guardaroba di Giorgio Armani. Proprio dove la funzionalità può incontrare linee fluide, materiali raffinati e un'eleganza priva di rigidità. Anche qui, il risultato è un accessorio adatto alla quotidianità, ma sufficientemente curato da accompagnare anche un look formale.

La si può immaginare abbinata a un cappotto in lana, una maglia sottile e pantaloni ampi, giocando con tonalità come blu notte, grigio, testa di moro e nero. Per chiunque abbia voglia di aggiungere un nuovo modello nel proprio guardaroba.