Outfit primavera uomo 2026: le 5 tendenze chiave in 10 che funzionano davvero

Non avete idea di come creare il perfetto outfit da uomo per la primavera 2026? Abbiamo selezionato ben 5 tendenze, divise in 10 look, per semplificare la scelta di cosa indossare e quando farlo. Nel modo giusto, che non è necessariamente uno né letteralmente quello che indichiamo. Ma le sfilate aiutano nell’ampliare i propri confini, prendere ispirazione da qualcuno o qualcosa che non si era assolutamente previsto. È il bello del cambiare prospettiva.

10 outfit da uomo per la primavera 2026

Layering

Prima tendenza assoluta è il layering, quindi vestirsi a cipolla o comunque a strati. Piace tanto perché pratica, infatti riflette un’usanza condivisa da generazioni e generazioni: stratificare il look sovrapponendo abiti e accessori in infinite combinazioni inedite. Sulle passerelle, ad esempio, molti big brand continuano a marciare in tal senso.

Louis Vuitton

Louis Vuitton by Pharrell Williams regala gioie suggerendo di indossare insieme la camicia e la felpa a collo alto con zip. Sopra la giacca, sotto i pantaloni più comodi che ci siano, e poi – a concludere – un paio di scarpe chunky il giusto.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Louis Vuitton SS26

Celine

Da Celine va, invece, in scena l’essenza del layering. Il motivo? La giacca annodata intorno al girovita, che ricorda quando da piccoli abbiamo scoperto la bellezza degli strati e la praticità di avere tutto a portata di mano. Poi il resto lo fanno il maglioncino indossato sopra la maglia o la camicia e i pantaloni che sfiorano gli stivaletti.

Photo by Estrop/Getty Images Celine SS26

Touch of color

La primavera chiama il colore. Un tocco, a touch dicono gli inglesi. Basta anche solo un indumento o un elemento complementare al vestiario della tinta giusta. È tutta una questione di sdrammatizzare la mise in poche e semplici mosse.

Saint Laurent

Saint Laurent docet. Con la camicia colorata, fatta del tessuto migliore, non si sbaglia praticamente mai. Così l’eleganza rimane intatta, come si dovrebbe sempre cercare di fare. E la primavera prende lo spazio che merita nelle scelte stilistiche dell’uomo contemporaneo.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Saint Laurent SS26

Dolce&Gabbana

C’è anche chi preferisce il comfort altamente creativo firmato Dolce&Gabbana, che vede un paio di boxer colorati spuntare fuori da un comodo pigiama. L’apice delle tendenze attuali: dal look in sé ai singoli item, fino ai colori accesi.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana SS26

Napoleon Jacket

La Napoleon Jacket è un’altra grande tendenza della primavera 2026. Il nome è errato, perché si rifà alle giacche indossate dai soldati ungheresi secoli e secoli fa, eppure fu Napoleone a renderle chic. Oggi rivivono in passerella e i social le amano alla follia, tanto da rendere virali anche le versioni vintage non griffate.

Dior

Il modello à la Dior è dedicato ai romantici senza tempo né età, come Jonathan Anderson. Qui la giacca si indossa rigorosamente sotto il trench, ovvero il capospalla perfetto per le mezze stagioni. A conferma che, sì, il layering piace proprio a tutti.

Photo by Estrop/Getty Images Dior SS26

Kenzo

Da Kenzo lo streetwear ha la meglio, tra jeans e fit over, nonostante la Napoleon Jacket riporti ordine. Ecco un consiglio di stile all’uomo di oggi: bilanciare serve per poter osare con garbo, senza mai eccedere. Questo outfit per la primavera 2026 ne è l’esempio.

Photo by Francois Durand/Getty Images Kenzo SS26

Minimalism

Spazio anche alla semplicità. L’abbigliamento minimal continua a conquistare terreno e piace tanto a chiunque non si senta sicuro nel selezionare colori e stampe. L’essenzialità, in fin dei conti, è un’isola sicura.

Prada

Prada va di formale minimal-chic. Pantaloni slim, giaccone ampio, poche tinte e soprattutto delicate. La figura maschile immaginata da Miuccia Prada e Raf Simons è un cultore della semplicità, sapendo che solo così non si hanno problemi davanti all’armadio.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Prada SS26

Jil Sander

Allo stesso modo, Jil Sander by Bellotti non propone né fantasie né colori bizzarri. A touch of color c’è, però il look è ridotto all’osso. L’unico “eccesso” permesso è giocare con le lunghezze e cortezze, per coprire e scoprire a piacimento.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Jil Sander SS26

New elegance

Pure di nuova eleganza si parla recentemente, sull’onda del rinnovato fascino del guardaroba formale di una volta. Quando giacca e cravatta erano veramente dei must have a cui gli uomini non potevano fare a meno, sia in ufficio sia a casa.

Burberry

Da Burberry è ancora così, ma a cambiare sono i tessuti e i colori dell’abito elegante maschile. Che, d’altronde, si abbina alla maglieria indossata a nudo. Il risultato è un sapiente mix di riferimenti che spruzza gioia da tutti i pori, ribadendo che il rosa è anche per “lui”.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Burberry SS26

Ferragamo

Di contro, Ferragamo piega e mette da parte la giacca perché punta su camicia, pantaloni e lunga cravatta. La palette è neutra, l’immagine è sofisticata: la new elegance fa di pochi capi d’abbigliamento i propri cavalli da battaglia. Non bisogna seguire le regole del passato se non si sente che appartengono a sé, perciò cambiare è un bene.