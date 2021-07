Pitti Uomo 100: a Firenze, tutte le novità della moda maschile

Finalmente riaprono le porte della Fortezza Da Basso che, dal 30 giugno al 2 luglio, torna ad ospitare tutte le novità della moda maschile per la prossima estate 2022. Un appuntamento finalmente in presenza e in totale sicurezza che riporta a Firenze una selezione dei migliori brand internazionali insieme agli addetti al settore, tra buyer e stampa specializzata, mentre in parallelo la piattaforma Pitti Connect, in costante aggiornamento, presenterà i protagonisti e le collezioni per tutta la durata della campagna vendite fino al 10 settembre.

“Pitti 100” è il tema di questa edizione, nato proprio per celebrare Pitti Uomo, giunto alla sua 100esima edizione: «Il 100 è un numero forte, significativo, tondo e promettente», ha dichiarato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. «È sicuramente un traguardo, ma – se letto al contrario, 001 – diviene il simbolo di un nuovo inizio. Fin da subito ci è apparso come una grande opportunità». Un messaggio importante per tutto il settore, che si traduce in un segno grafico multiforme firmato dal designer Francesco Dondina, che in questi giorni colora e anima tutti gli spazi della Fortezza da Basso.

Pitti Uomo 100 ospita anche la terza edizione di Sustainable Style, un progetto speciale curato da Giorgia Cantarini, che raccoglie una selezione di brand che creano e producono seguendo criteri di eco-responsabilità. Un tema, quello della sostenibilità, che diventa centrale per tutte le aziende e i brand presenti in Fortezza, che proprio su questo hanno concentrato la loro ricerca, tra lo sviluppo di tessuti innovativi e un sempre maggior controllo sulla catena di fornitura.

1 / 10 Per la prossima estate, Baracuta rinnova uno dei suoi capi più iconici: il Baracuta G4. Con un fit più rilassato, è declinato in nuove colorazioni ispirate alle città care al brand come Londra e Berlino, Parigi e New York, da indossare con la maglieria in cotone tricot ispirata ai campus universitari americani. 2 / 10 I pantaloni dalle linee ampie e comode di Briglia1949 si colorano di tutte quelle tinte presenti in natura, dai naturali panna/burro, passando per tonalità di bruciato/marrone, fino ad arrivare all’indaco. In più, tutti i materiali, trattamenti ed accessori utilizzati sono sviluppati con tecnologie rispettose dell’ambiente. 3 / 10 Recycled Essential è il progetto di Colmar che per la seconda stagione presenta una proposta completamente eco-friendly per un total look sempre più sostenibile. Tra le novità, un resistente tessuto a tre strati super opaco realizzato con filati di poliestere riciclato, impermeabile e traspirante grazie ad un trattamento a basso impatto ambientale. 4 / 10 Tra i capi must di Distretto 12 per la prossima estate, la sahariana Pop Reverse, capospalla double face multicolor, con tasche a contrasto in maglia in filo rigenerato, mentre la parte reversibile in colore arancio, è realizzata con un tessuto speciale in rete traspirante e con le immancabili bretelle simbolo del brand. 5 / 10 Paul&Shark conferma il suo impegno nei confronti della sostenibilità come filo conduttore di tutta la collezione e presenta una capsule in cotone riciclato declinata in polo, t-shirt, pull, felpe con cappuccio e bermuda. Re-Cotton ricicla e dà nuova vita a cotone pre e post-consumo, e la produzione consente un risparmio energetico e idrico, una riduzione delle emissioni di CO2 del 46%. 6 / 10 Nella nuova collezione SS22 di Stilnology i tessuti tecnici sono abbinati a pelle e camoscio, in una palette colore che spazia dal blu ”denim” al color sabbia. Ogni capospalla è pensato, creato e prodotto in Italia, con l’esperienza della storica azienda Nipal, proprietaria del brand, con sede nel distretto tessile di Empoli. 7 / 10 Tutti gli abiti di Paoloni, da quelli in popeline di cotone a quelli in jersey stampati, sono realizzati con giacche sfoderate, decostruite e abbinate a volte a “pantalacci”, celebrazione dell’easywear. Le cromie celebrano la voglia di esplorare località costiere, panna, celeste, beige, blu ma anche i rosa, i salmone, i gialli, i verdi. 8 / 10 Nella collezione SS22 di Yes Zee, suggestioni anni ‘90 incontrano le performance dei tessuti tecnici innovativi. La giubbotteria, da sempre protagonista, si arricchisce di stampe camo e pezzi doubleface da mixare con denim e pantaloni in puro lino. 9 / 10 Pal Zileri presenta la Oyster Jacket: capo essenziale del guardaroba urbano, realizzato con tessuti altamente performanti. Resistente al vento, all’acqua e ingualcibile, si distingue per le 13 tasche esterne e interne che garantiscono la massima funzionalità del capo. 10 / 10 Anche per la collezione SS22 Herno continua ad essere pioniere nell’introduzione di tessuti sempre più performanti. Herno Laminar è la linea tecno-sartoriale del brand che fonde l'eleganza del made in Italy con la funzionalità dei materiali tecnici, tra capospalla, T-shirt colorate e sneaker dall'anima sportiva.

Le collezioni della prossima estate si concentrano sulla ricerca di comfort, una tendenza già forte negli ultimi anni ma sicuramente accelerata dall’esperienza del lockdown. Anche per l’abito più formale, l’esigenza è quindi quella di proporre silhouette più rilassate, più facili da indossare, in grado di rendere più contemporaneo il concetto di eleganza maschile. Le giacche sono svuotate, leggere, con collo a camicia e tasche a toppa, i pantaloni hanno vestibilità ampie, con pinces profonde e fondi allargati, tutto assolutamente stretch. Non mancano i grandi classici impermeabili e i capospalla tecnici e performanti, multitasking e multitasche, per garantire la massima funzionalità e rendere il capo ideale per ogni situazione, dalla vita urbana al viaggio. E ancora bomber, felpe, giacche-camicia e maglieria in crêpe di cotone o cashmere, dai lavaggi e trattamenti esclusivi.

L’attenzione si concentra sui tessuti, innovativi e di altissima qualità per mantenere la vestibilità perfetta del capo: si spazia dai classici sartoriali al tecnico, dall’ecosostenibile al quasi futuristico, privilegiando le fibre naturali come misti cotoni e lino, tutti morbidi e leggeri. La palette colore attraversa un'ampia gamma di neutri leggeri, dai verdi ai beige ai chiarissimi sabbia e panama, ai quali si affiancano sfumature di grigi e di blu, più nobili o più sportive. I tocchi di colore si concentrano su tonalità pastello dagli effetti tenui e delicati, gialli, rosa e celesti; solo alcuni dettagli o capi dall'anima sportiva sono evidenziati da colori primari più carichi.

Per quanto riguarda gli accessori, l'attenzione è catturata dalle calzature: sia nei modelli classici d'ispirazione inglese che nei modelli più sportivi arricchiti da materiali e lavorazioni di pregio, la scarpa costituisce un elemento distintivo che non può essere trascurato. Il mondo delle sneaker lascia spazio alla sperimentazione: dalle suole in gomma riciclata ai modelli d'ispirazione vintage realizzati con nuovi materiali, sono l'oggetto che meglio esprime l'equilibrio tra estetica e performance.