La maglietta dell’estate? Si chiama Serafino e non è quella che pensate

Serafino è un nome che sentiremo ripetere spesso quest’estate. Non aspettatevi un cantante, un modello o un calciatore: e una maglietta. O meglio, è la maglietta dell’estate 2026. Non la canotta da spiaggia, non la classica t‑shirt bianca a girocollo, nemmeno l’ennesima maglia oversize che già annoia prima di essere indossata. Quest’estate, nei guardaroba di chiunque, dall’adolescente che scorre ASOS sullo smartphone all’uomo d’affari che non tradisce Giorgio Armani, farà capolino un solo protagonista: la Serafino shirt.

Serafino shirt: segni particolari e punti di forza

Partiamo dal nome. «Serafino» non è un marchio unico, ma un termine che indica lo scollo cosiddetto «serafino», una via di mezzo tra il girocollo e la polo: un collo rialzato e abbottonato, con due, tre, a volte fino a cinque bottoni. A differenza della polo classica, però, qui il colletto è più morbido, spesso privo delle coste rigide, e si allaccia con bottoni che possono essere nascosti o tenuti a vista. Una caratteristica che da vita a una maglietta che sta al corpo senza stringere, ma dona subito un aspetto curato. Ma vediamo meglio i motivi concreti per il quale l’abbiamo incoronata la maglia dell’estate.

Courtesy MSM Studio

La classica t‑shirt a girocollo, per quanto amata, ha un limite: è troppo “neutra”. Per renderla elegante devi aggiungere giacca, gioielli o accessori. Quella oversize, invece, è comoda ma rischia di sembrare pigiama o trasandata. La Serafino fa il miracolo: da sola (senza bisogno di stratificazioni) ha già una personalità. Non c’è bisogno di un blazer sopra per sembrare curati. Basta lei, un paio di pantaloni di lino magari e delle scarpe azzeccate. Per questo molti addetti ai lavori prevedono che la vedremo più spesso delle tradizionali magliette basic. E come anticipato, non dimentichiamo che si tratta forse dell’unica vera alternativa alla polo. E si può indossare anche con bermuda da spiaggia senza sembrare un tennista in pausa pranzo. È la polo “disinvolta”, adatta a chi trova la polo troppo formale e la t‑shirt troppo anonima.

Una selezione per l’estate 2026

Our Legacy

Courtesy Our Legacy

Magliano

Courtesy Magliano

MSM Studio

Courtesy MSM Studio

Cos

Courtesy COS

Anovair

Courtesy Anovair

Ralph Lauren