Le giacche leggere da uomo perfette per aprile: i modelli più versatili

Aprile, si sa, è un mese “pazzerello” come marzo. Un giorno piove, l’altro c’è il sole, mentre le settimane si susseguono tra un vento sostenuto e un picco di temperature. Ciò porta necessariamente a includere una giacca leggera da uomo nei propri look, per proteggersi dagli sbalzi termici. Lo richiede la tendenza, nonché regola, del layering: bisogna stratificare con l’obiettivo di coprirsi e scoprirsi a proprio piacimento, quando il meteo lo richiede. Questi modelli che abbiamo selezionato, i più versatili che i brand non abbandonano mai tra un cambio di stagione e l’altro, dovrebbero risolvere qualsiasi problema.

Le giacche leggere uomo perfette per aprile

Trench

Primo in assoluto il trench. Va bene sia se piove sia se la giornata dovesse essere soleggiata, perché nel caso si ripiega nella borsa. Burberry ne propone di pelle colorata, così da non dover pensare al maglione da indossare sotto per stratificare l’outfit. Dunque, è tra le giacche leggere da uomo che si rivolgono ai più pigri, che a volte sono anche i più astuti. Almeno nella moda.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Burberry SS26

Windbreaker

Poi c’è la windbreaker. Leggera, comprimibile, impermeabile. Affonda le radici nell’abbigliamento tecnico outdoor e nello sportswear anni Novanta. Oggi però riemerge in passerella attraverso una lente sofisticata. Da Prada a Balenciaga, fino a Miu Miu e Napapijri, le riletture oscillano tra minimalismo concettuale e ironia volumetrica.



Napapijri SS26

Blazer

Tra le giacche leggere da uomo perfette per aprile, figura anche il blazer. Ancora meglio se caratterizzato da un fit relaxed, detto destrutturato, come quello firmato Dolce&Gabbana per la primavera estate 2026. Svolta il look garantendo eleganza senza limiti né distinzioni, infatti è il capospalla democratico che mette tutti d’accordo e si sposa con qualsiasi occasione.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana SS26

Chiodo di pelle

Altro grande classico è il chiodo di pelle. Non necessariamente nero, ma anche marrone à la Hermès. Porta con sé una grinta, e un fascino rock, impossibile da ignorare. Storicamente si tratta di un indumento per persone coraggiose che vogliono mostrarsi, mentre si proteggono dalle intemperie. E qualche periodo migliore per indossare un chiodo se non in primavera, con una T-shirt bianca e un semplice paio di jeans chiari.

Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images Hermès SS26

Giacca in suede

Le reminiscenze dello stile hippy, invece, vivono nella giacca in suede di Emporio Armani. Manifesta una certa autenticità grazie alle frange svolazzanti, applicate come preziosi dettagli su un capo di per sé essenziale. È affine agli animi libertini, intenzionati ad essere rétro.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Emporio Armani SS26

Cappotto leggero

Non è da dimenticare il cappotto leggero, vagamente simile a un trench e a uno spolverino. I più freddolosi lo scelgono per combattere i dubbi: capospalla sì o caospalla no? Sempre meglio coprirsi, che non si sa mai come può diventare il cielo. Né, tantomeno, se un evento formale si nasconde dietro l’angolo. A questo, ad esempio, ci pensa Giorgio Armani, l’eterno re dell’eleganza italiana.