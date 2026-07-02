Perché tutti gli uomini eleganti vogliono vestirsi come The Row

Un nome, una garanzia. Si dice così, no? È, infatti, questo il caso di The Row. Tutti gli uomini vogliono vestirsi come il brand fondato dalle gemelle Olsen, Mary-Kate e Ashley, nonché ex attrici da bambini e adolescenti. Prima che si cimentassero a pieno nella carriera di fashion designer e imprenditrici del loro marchio d’abbigliamento dedicato a lei e a lui, oltre che all’arredo della casa.

Courtesy of The Row

Lo stile The Row

Lo stile, comunque, resta invariato: è sempre estremamente minimale. Se dovessimo trovare le parole per descriverlo, sarebbe: essenziale, pulito, lineare, sicuro. In pratica, elegante. Ecco perché indossare The Row significa, per un uomo, essere sofisticato. E di conseguenza rispettare le regole del ben vestire. Dai pantaloni slim fit alle camicie bianche morbide, fino ai mocassini, passando poi per il denim e la piccola pelletteria.

Sono i “nuovi vecchi” essenziali del guardaroba maschile, autentico nel suo essere pratico quanto privo di qualsiasi orpello illogico. Pochi elementi, ma buoni, è la regola non scritta di The Row e delle Olsen, messa in pratica nelle loro collezioni interscambiabili. A fare la differenza è, però, la vestibilità degli indumenti. Viene studiata affinché sia donante su fisici filiformi e asciutti, ma potrebbero essere adatte anche a corpi meno conformi ai rigidi standard della moda. Di base, si tratta di capi d’abbigliamento che riescono ad accontentare chiunque voglia passare inosservato, piacendo al contempo a molti.

Courtesy of The Row

Il fenomeno The Row

E se non è questa l’ambizione massima del cliente contemporaneo, quale altra potrebbe mai essere. Si cerca tutto, e niente, in un solo colpo, investendo negli articoli rassicuranti (e sempre attuali) piuttosto che nelle eccentricità influenzate dai trend stagionali. E i numeri parlano chiaro: The Row, nonostante sia un'azienda privata che non divulga i suoi dati finanziari ufficiali, vede le stime di settore circa i i ricavi globali comprese tra i 250 e i 280 milioni di dollari, con un valore complessivo del marchio che ha raggiunto il miliardo di dollari.

Un fenomeno commerciale che conferma la teoria secondo cui, ad oggi, vince sul mercato un prodotto ben fatto e pensato, che cada bene e ripresa ad assicurare comodità estrema. Altrimenti, in un periodo di crisi come questo, risulta difficile trovare un senso, una spiegazione ad abiti e accessori apparentemente inutili o, in altri casi, poco trasversali.

Courtesy of The Row

Cosa deve comprare un uomo da The Row

Coerenti con questa idea sono i mocassini di The Row. Tra i prodotti di punta del brand fondato nel 2005, insieme ai capispalla (trench, cappotti e bomber, per menzionarne tre), rappresentano l’essenza di ciò che le Olsen vogliono per lui. Non si tratta, infatti, di semplici scarpe eleganti, ma di un vero e proprio manifesto estetico. Le linee sono pulite, le proporzioni calibrate con attenzione quasi ossessiva e i materiali selezionati tra i migliori disponibili sul mercato. Nessun logo evidente, nessun dettaglio superfluo: soltanto design e qualità.

Accanto ai mocassini, meritano un posto di rilievo nel guardaroba maschile firmato The Row i pantaloni sartoriali dalla gamba dritta, le camicie in popeline di cotone, i maglioni in cashmere ultraleggero e i cappotti monopetto dalle silhouette morbide. Sono capi pensati per durare nel tempo, tanto per costruzione quanto per stile, e che possono essere indossati stagione dopo stagione senza perdere rilevanza. Anche la pelletteria segue la stessa logica. Borse da viaggio, tote bag e portadocumenti puntano tutto sulla funzionalità e sull'eccellenza manifatturiera, evitando qualsiasi concessione alle mode passeggere. Il risultato è un lusso discreto, riconoscibile soltanto da chi possiede gli strumenti per riconoscerlo.

È probabilmente questo il segreto del successo di The Row. In un'epoca in cui l'abbigliamento è spesso utilizzato per attirare l'attenzione, il marchio propone l'esatto contrario: vestire bene senza doverlo dimostrare. Una forma di eleganza silenziosa che, negli ultimi anni, è diventata il vero status symbol dell'uomo contemporaneo.