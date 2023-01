Total black Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana per l'autunno inverno 2023/24 vanno all'essenza con una collezione monocromatica nera con pochissimi flash di bianco, grigio chiarissimo o melange per i capi più sportswear. Gli eccessi estetici e iper decorativi che sono un trademark del brand, hanno lasciato spazio alla purezza dei volumi, a costruzioni sartoriali e al fatto a mano, altra loro peculiarità, precise come quelle per le giacche a clessidra.

In passerella si vedono molte tipologie di uomo dall'executive con moderni abiti doppiopetto all'esploratore con gilet moltitasca, dal maranza con i marsupi a tracola al romantico con camicie leggere dettagli luminosi di cristallo e camicie di pizzo, ma sempre in total black. I capispalla sono protagonisti e sono un altro modo di celebrare l'importante heritage italiano della sartoria che il brand ha nel dna. Completi di velluto con coppola che richiamano la Sicilia si alternano a quelli completamente coperti di paillettes sintesi dei due volti del brand: la tradizione e il glamour. Ultima nota, le pancere-corsetto, le fasce-fusciacca, le micro maglie e i pantaloni a doppia cintura in vita sono una riedizione della collezione autunno inverno 1999/2000.