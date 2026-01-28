Vespa 946 Horse: per l’Anno del Cavallo nasce l’icona che corre “Al Vento”

C’è un tempo che ritorna ciclicamente e un simbolo che, più di altri, incarna forza, grazia e determinazione. Per l’Anno del Cavallo, Vespa amplia la sua Lunar Collection con Vespa 946 Horse, una creazione in edizione limitata che traduce la simbologia millenaria di questo animale regale in un oggetto di design contemporaneo. Dopo il Drago e il Serpente, è il Cavallo a guidare il racconto: dinamico, elegante, tenace. Un compagno di viaggio perfetto per chi cerca libertà e stile in ogni gesto.

La nuova Vespa 946 Horse nasce dall’incontro tra libertà di movimento e raffinatezza assoluta. Il colore baio – una gradazione di marrone profondo e luminoso – avvolge la scocca in acciaio, esaltata da un sapiente gioco di superfici opache e lucide che cattura la luce con eleganza naturale. I dettagli dorati emergono con discrezione, come il monogramma V impresso al centro di un ferro di cavallo sotto la sella: un segno grafico che diventa simbolo, sigillo di un’eccellenza artigianale reinterpretata con modernità.





Il design dialoga apertamente con l’universo equestre. La sella in pelle, ispirata a quella da equitazione, è realizzata a mano da artigiani italiani, così come le finiture in pelle pregiata che rivestono manopole e specchietti retrovisori. Ogni elemento racconta una storia, un intreccio tra carattere, misura e maestria artigianale.

A completare l’edizione limitata, una selezione di accessori pensati come naturale estensione dello stile Vespa 946 Horse. La borsa posteriore in pelle, pratica e sofisticata, il parabrezza con supporti in alluminio che ne valorizzano la linea, e il casco jet con la V dorata tridimensionale sul retro trasformano la funzionalità in esperienza estetica.





In parallelo alla nuova Vespa 946 Horse prende vita IN SELLA, terzo drop della collezione AL VENTO, pensata per chi vive lo stile come espressione autentica di sé. La capsule introduce il nuovo stemme Royal, un disegno grafico composto da un cavallo e un bassotto speculari, ispirato alle grafiche d’archivio Vespa e reinterpretato in chiave contemporanea. Un dettaglio ironico e raffinato che porta l’immaginario Vespa nel guardaroba quotidiano.

Lo stemma campeggia sulla varsity jacket in lana, arricchita da ricami dorati e dettagli che evocano la regalità della collezione e l’heritage del brand. Il blu navy, colore protagonista, diventa filo conduttore tra eleganza pulita e contemporaneità. La maglieria – maglioni, gilet e cardigan a trecce – dialoga con il mondo della selleria attraverso cuciture e texture che evocano la maestria artigianale con leggerezza, mentre felpe e t-shirt adottano linee fluide e rifiniture che traducono l’universo Vespa in uno stile quotidiano ma distintivo.





Spicca la camicia in popeline con una grafica ironica e colta: un uomo con casco Vespa e un cavallo intenti a gustare un espresso. Un piccolo racconto urbano e sospeso, che sintetizza spirito italiano, ironia e libertà narrativa.

La proposta lifestyle si completa con la coperta Vespa Royal, realizzata in morbida lana e decorata con logo jacquard, dettagli a contrasto in rosso e frange. Un oggetto che porta il movimento nel quotidiano e trasforma ogni gesto di stile in esperienza sensoriale.





Il drop IN SELLA è disponibile sul sito ufficiale vespa.com e presso il VESPA THE EMPTY SPACE di Milano.

Il pre-order di Vespa 946 Horse è disponibile sul sito ufficiale vespa.com dal 26 gennaio 2026 e presso il VESPA THE EMPTY SPACE di Milano, in via Broletto 13, insieme al drop IN SELLA.