Da Dubai i nuovi smartwatch Huawei del futuro

Huawei ha scelto la città del futuro che affiora dal deserto per portarci nel suo futuro. Nel suggestivo scenario di Dubai, tra i riverberi del maestoso Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo, e i variopinti suk del Deira, il quartiere dei mercati, il brand ha presentato le sue novità nei settori wearable, audio e smart office.

Dall’hotel Atlantis The Royal, quintessenza del lusso e dell’ospitalità, ecco quindi gli smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Edition e Huawei Watch Fit 3, che alzano il livello delle prestazioni e dello stile flirtando con la moda. E poi i pc Huawei MateBook X Pro e Huawei MateBook 14 e il tablet Huawei MatePad 11.5”S con display PaperMatte di ultima generazione, sempre più potenti, sempre più oggetti di design. Per finire con gli auricolari Huawei FreeBuds 6i e le nuove varianti di Huawei FreeClip e Huawei Watch GT 4 in beige e green, disinvoltamente chic.

Un luna park di attrazioni per appassionati del tech ma anche per chi ama il bello. Tra le novità che hanno catturato maggiormente la nostra attenzione, spiccano i nuovi dispositivi indossabili Huawei Watch 4 Pro Space Edition e Huawei Watch Fit 3. Che centrano appieno la filosofia “Fashion Forward” di Huawei: la tecnologia di domani che non rinuncia allo stile.

Ecco il nuovo Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Tutto su Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Design spaziale, tempra da esploratori

Atterra direttamente dallo spazio il nuovo arrivato della serie Huawei Watch 4 Pro, lo Space Edition. Dal design innovativo, lo smartwatch ha curve e linee che si ispirano alle straordinarie scoperte dell’uomo oltre i confini terrestri. La lunetta in ceramica nanocristallina rossa e nera richiama il concetto Laval, ovvero l’Ugello de Laval di scarico supersonico utilizzato nei razzi e negli spacecraft. Un invito a osare e a puntare gli occhi verso il cielo, verso nuove possibilità.

È realizzato in titanio DLC di grado aerospaziale, ovvero un rivestimento di carbonio di durezza simile al diamante, in passato adottato solo per gli orologi tradizionali di alta gamma. Tempra vigorosa e leggerezza da esploratori spaziali.

Il display è in vetro di zaffiro sferico, che lo rende resistente all’usura e ai graffi nell’uso quotidiano.

Lo smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Edition non teme le avventure, neanche in subacquea. Resiste all’acqua fino a 30 metri in caso di immersioni e a 5 atmosfere per il nuoto. Con certificazione IP68, è conforme agli standard ingegneristici per attrezzature da immersione EN 13319. È il compagno di viaggio ideale per comode nuotate in piscina, come per imprese in immersione fino a 30 metri in mare. Dallo spazio agli abissi.

Funzioni rinnovate: la salute sotto controllo

All’estetica accattivante e futuristica fanno il pari il miglioramento delle performance e l’aggiunta di diverse funzioni interattive.

L’orologio integra un quadrante Star Explorer con la visualizzazione delle costellazioni astrologiche. Si può così scegliere il proprio segno zodiacale o evidenziare le costellazioni stellari nel cielo del mese in corso, passando da una costellazione all’altra ruotando la corona.

Rispetto agli altri modelli della serie, inoltre, c’è in più la funzionalità Huawei TruSeenTM 5.5+, che consente di monitorare la propria salute in maniera più precisa.

Health Glance 2.0 è stato aggiornato e mette a disposizione l’analisi di nuovi parametri vitali. Ecco quindi la funzionalità di Respirazione della consapevolezza del sonno. Anche quando si dorme, il Huawei Watch 4 Pro Space Edition controlla il benessere di chi lo indossa, tracciando le sue abitudini ed evidenziando eventuali anomalie che richiedono l’attenzione del medico.

È poi possibile condividere i rapporti Health Glance con parenti e amici, vicendevolmente, grazie alla funzione Health Community sull’app Huawei Health. Così anche lo stato di salute dei propri cari è a portata di polso e monitorabile da lontano.

Al polso Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Tutto su Huawei Watch Fit 3

Lo smartwatch più sottile e leggero di Huawei

Forma quadrata ma angoli rotondi, ecco Huawei Watch Fit 3, lo smartwatch flagship nuovo modello della serie Watch Fit. Dal design squadrato, elegante e al contempo dinamico, è pensato per i più giovani al motto “Fashion Squared” di Huawei.

Il corpo è in lega di alluminio dal gusto minimalista. La cassa ha bordi arrotondati e una corona colorata esterna. Dal peso di appena 26 grammi e dallo spessore di 9,9 millimetri, è lo smartwatch più sottile e leggero di Casa Huawei.

Per sportivi attenti allo stile. Le proprie prestazioni sono facilmente visibili, a portata di polso. Il display, infatti, è di 1,82 pollici Amoled 2.5D, con un rapporto rispetto al corpo del 77,4%: offre un’area di visualizzazione più ampia del 10%. Lo schermo, inoltre, raggiunge una luminosità massima di 1500 nit, che si regola automaticamente in base all’illuminazione circostante. La visibilità è ottimale anche quando la luce attorno è scarsa o intensa.

Huawei Watch Fit 3 è disponibile in diverse varianti, dal cinturino traspirante in tessuto jacquard grigio al morbido cinturino in pelle.

Il personal trainer che dà stimoli e allenamenti

Huawei Watch Fit 3 è un coach che segue nelle varie fasi dell’allenamento, dal riscaldamento allo stretching, e anche un motivatore salutista.

L’app Huawei Health propone oltre 660 corsi di fitness, tra cui sessioni esclusive per bruciare i grassi e modellare il corpo realizzate dalla fit influencer tedesca Pamela Reif.

Sono più di 100 gli sport a cui è possibile accedere con lo smartwatch, tra attività urbane e all’aperto, in campus e acquatiche. Huawei TruSport™ ha potenziato cinque nuove modalità sportive che includono padel e calcio.

Un occhio attento è puntato anche sulla dieta. L’app Stay Fit è stata migliorata per aiutare a mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata. Disponendo di un database globale aggiornato, l’app fornisce un’accorta analisi nutrizionale.

Inoltre, per incoraggiare a fare più movimento, il nuovo Watch Fit introduce le smart suggestion: se gli obiettivi di attività quotidiana o di perdita di peso non sono raggiunti, il device suggerisce su misura, sulla base delle proprie abitudini, i tipi di esercizi da seguire e la durata necessaria delle sedute di allenamento.

Il personal trainer da polso non demorde e la sua batteria può supportare fino a 10 giorni di autonomia. Nel caso di un utilizzo frequente, la durata arriva fino a sette giorni, per garantire una settimana intensa di training.

Huawei Watch Fit 3 è pensato per i più giovani al motto "Fashion Squared"

Qualità del sonno sott’occhio

Il controllo del proprio benessere è a portata di quadrante anche durante il riposo. Huawei Watch Fit 3 è così sottile che sembra quasi di non averlo addosso mentre si dorme. Intanto ecco che Huawei TruSleep™ 4.0 monitora i propri parametri grazie alla nuova funzione di consapevolezza della respirazione nel sonno.

In ogni ora del giorno, Huawei Watch Fit 3 è un partner salutista. Con Huawei TruSeen™ 5.5 verifica la frequenza cardiaca con precisione. L’algoritmo include una funzione di auto-apprendimento che ottimizza le capacità di monitoraggio pure in caso di segnali deboli.

In linea con l’agilità e la puntualità di estetica e performance, anche l’interfaccia di Huawei Watch Fit 3 si fa più dinamico ed efficace. Ad esempio, il colore di sfondo della modalità sport cambia con la frequenza cardiaca, consentendo una lettura dei dati istintiva e facile. Per una simbiosi con il proprio wearable sempre più coinvolgente.