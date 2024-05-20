Eleganza di primavera, 5 look maschili da cui prendere ispirazione

Rinnovare il guardaroba estivo con stile ed eleganza, per creare look contemporanei, facili da indossare in contesti metropolitani o per meritati weekend fuori porta. Portavoce di eleganza e dedizione ai dettagli è Oratio, il brand di abbigliamento maschile fondato su una profonda ricerca estetica e di materiali, che ha realizzato una capsule collection in collaborazione con Piero Piazzi, icona del mondo della moda. La collezione, ispirata dai principi più radicati del saper fare Made in Italy, è un ricercato guardaroba estivo che prende la sua ispirazione dal fascino e dalla lentezza dell’estate nella Maremma toscana. La capsule si compone con una camicia, disponibile in tre diversi motivi di seta, con esclusive micro-stampe geometriche o floreali, un completo-pijama da giorno in pura seta formato da camicia e pantalone, un bermuda e un pantalone, entrambi in puro lino con piping a contrasto.



Dalla lucentezza della seta alla freschezza del lino, must have di stagione e da sempre sinonimo di eleganza e comfort. Nel nuovo guardaroba ecco i capi di Intimissimi Uomo che esaltano al massimo le caratteristiche di questa fibra naturale. Protagoniste della nuova collezione le camicie, soluzione ideale per un look fresco e curato in ogni situazione disponibile in ben 13 colori, tra cui i nuovi giallo, brown, rosso mattone e verde fumo. Perfetta per un look elegante e sofisticato, la camicia in lino è adatta per una cena, una passeggiata o un aperitivo al tramonto. Ma nel guardaroba del presente ci sono contaminazioni che arrivano dal passato. Come quelle dei nuovi look di primavera di Slowear che rievoca modelli storici d’archivio rinnovati nella loro essenza, fantasie e pattern dal leggero spirito estivo con un sapore volutamente vintage. Come fil rouge si conferma la volontà di uno sviluppo della collezione in chiave di responsabilità socio-ambientale. Dalla scelta dei tessuti, a lavorazioni e colorazioni a ridotto impatto ambientale, fino al completo monitoraggio dei processi: un percorso ormai caro a Slowear, diventata nel 2022 benefit corporation.



E se dovessimo pensare ai primi weekend al mare la collezione che non deve mancare in valigia è quella di Paul & Shark che è un richiamo alla libertà e al dinamismo. È qui che prende posto l’iconica tecnologia Typhoon, progettata in esclusiva da brand e presente da anni nelle collezioni, che viene proposta anche in versione Platinum, declinata in una serie di capi dallo stile lifestyle, mantenendo le sue caratteristiche di leggerezza, impermeabilità, forte resistenza a vento e acqua, elevata performance.

Ha sempre il colore al centro delle sue collezioni, K-Way conferma con la sua linea R&D l’obiettivo di divertire e assecondare i look estivi, dal club alla spiaggia. Ogni capo è realizzato con cura e attenzione ai dettagli, offrendo un mix unico di stile e funzionalità. Per garantire il massimo comfort, i nuovi capi sono realizzati in tessuto tecnico ad asciugatura rapida, hanno effetti materici innovativi, come il decoro frontale con tape ricamato effetto plissé 3D, tono su tono, così da aggiungere un tocco di originalità e dinamicità ad ogni outfit.