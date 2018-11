Il casual secondo Boggi Milano

Il brand che da sempre veste l’uomo elegante e raffinato si apre al mondo e ai suoi cambiamenti contaminandosi con uno stile più sportivo. Il risultato è un look cosmopolita, per chi vuole sentirsi a proprio agio in ogni occasione.

Un nuovo modo di vestire, ma anche un nuovo modo di essere per il businessman del presente e del futuro. La collezione Autunno/Inverno 2018-19 di Boggi Milano si declina in capi comodi e piacevoli da portare, avvolgenti e leggeri, ma dal taglio elegante e raffinato che da sempre caratterizza questo brand. Una proposta che fa incontrare zip, coulisse e inserti in nylon con tessuti di altissima qualità come cashmere e jersey, che si colora di royal blue e osa maglie girocollo e dolcevita in lana.

Il risultato è un look cosmopolita, per chi vuole sentirsi a proprio agio in ogni occasione.

Un incontro tra veri gentleman. In primo piano, giacca Roma in baby alpaca, dolcevita in merino e pantaloni in flanella con pinces e coulisse. In secondo piano, giacca modello Mantova in lana, camicia in denim, maglia girocollo in lana merino stone washed, pantaloni in cotone stretch tinto in capo e cintura intrecciata. Una pausa per dedicarsi alla palestra o un weekend di riposo? Lo stile non si lascia a casa. Cappotto in lana spigata con pettorina antivento in nylon, pantaloni in cotone stretch denim, borsa da viaggio in pelle scamosciata e lana e boots in suede. Look casual ma con eleganza: quando lo stile si adatta a una città cosmopolita. A sinistra, gilet in pelle scamosciata, giacca sfoderata Brescia in lana stretch e dolcevita in lana merino extrafine. Al centro, cappotto in jersey di lana, dolcevita in merino e pantaloni in flanella gessata con coulisse. A destra, abito Mantova in lana e gilet trapuntato effetto lana. Un giro per la city prima di recarsi in ufficio. Giacca Amsterdam in flanella di lana con pettorina removibile in alcantara, pantaloni in flanella con pinces e coulisse, camicia in cotone denim e guanti in pelle. Per la bicicletta Gazzetta della Strada si ringrazia Cinelli. Businessman del futuro: dinamici e creativi. A sinistra, bomber in nylon ripstop e inserti in flanella e pantaloni in velluto stretch lavato. A destra, parka imbottito in piuma d’oca e tote bag in nylon e pelle.

© Riproduzione riservata