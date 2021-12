Capodanno 2021: 5 città dove brindare al nuovo anno

A Roma spettacoli di musica e teatro



Tra gli eventi più attesi nella Capitale c’è il concerto di Capodanno al Circo Massimo, con 15mila posti a sedere assegnati per garantire il corretto distanziamento, spalti allestiti per l'occasione, mascherine e super green pass obbligatorio. Gli artisti che si esibiranno per il grande pubblico saranno: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Se si vuole optare per un Capodanno a teatro, l’Auditorium Parco della Musica, porta sul palco lo spettacolo Les Etoiles: uno degli appuntamenti di danza più attesi, programmato per il 30 e 31 dicembre 2021. Risate a non finire con Enrico Brignano che sarà all’Auditorium Conciliazione con lo spettacolo “Fatto trenta… facciamo 31!” Un'ultima serata dell’anno da passare in allegria con i racconti e gli sketch del comico-cabarettista. Notti magiche e sogni d'oro al Mama Roma, hotel dal design eccentrico e colorato. Splendida la terrazza dalla vista spettacolare dove brindare l'arrivo del nuovo anno.

Mama Roma Interni dell'hotel Mama Roma

A Genova brindisi di mezzanotte tra squali e lamantini

Il fascino di questa città stretta tra la montagna e il mare, frammentata tra passato e presente, crocevia di popoli e culture diverse, ha colpito scrittori, poeti e cantautori, che nei loro versi hanno raccontato la sua bellezza. Passeggiando per la città è possibile ammirare nobili palazzi e chiese antiche, perdersi nel dedalo dei caratteristici vicoli (carroggi) in cui è organizzato il nucleo della città vecchia, visitare bei musei e il meraviglioso Acquario. Festeggiare la fine del vecchio e l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare: dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, si torna a poter vivere l’emozionante esperienza del Capodanno all’Acquario. Tutto ha inizio alle ore 20.00 con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche. Gli ospiti possono gustarsi il cocktail di benvenuto al piano superiore del padiglione cetacei e proseguire la serata con il gran Cenone e il brindisi di mezzanotte nelle sale squali e lamantini.

GettyImages Genova

Musica e fuochi d'artificio a Napoli e in Costiera

A Napoli, si sa, il Capodanno è una grandissima festa, un’esperienza che va vissuta almeno una volta nella vita, non solo per vedere la città, il golfo e le sue acque illuminate dalle luci dei fuochi d’artificio, ma anche per i mille eventi che animano il cuore pulsante. Imperdibile il concerto in Piazza Plebiscito e gli amanti della musica anni 70 e 80 potranno raggiungere Borgo Marinari, o assistere a diversi spettacoli passeggiando sul lungomare, costellato da numerosi palchi e artisti all'opera. E tra un festeggiamento e l’altro si può ammirare Napoli in tutta la sua bellezza, i suoi presepi famosi in tutto il mondo, la Cappella Sansevero con il celebre Cristo Velato per poi proseguire con la vicina Santa Chiara e il celeberrimo Chiostro. E le isole: Capri con i suoi incantevoli giardini di Augusto e un’escursione tra le grotte, Pompei dove si visitano i resti dell’antica città romana sommersa dall’eruzione del Vesuvio e Caserta e la sua meravigliosa e ineguagliabile Reggia. Pronti a tanta bellezza? Per chi ama i viaggi (bene) organizzati, Boscolo propone un tour di 5 giorni con soggiorni in ottimi hotel.

GettyImages Napoli

Cena-crociera a Parigi

Per un capodanno romantico, divertente, frizzante, Parigi è da sempre la meta ideale. Appuntamento su le Champs-Élysées per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Festa magica attorno all'Arc de Triomphe, uno dei monumenti più belli della Ville Lumière: dalle 23 all'1 del mattino ci sarà un incredibile spettacolo con luci e proiezioni video per tutti. Per la prima volta quest’anno verrà anche realizzato uno spettacolo di fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno. Ai piedi della Tour Eiffel, sullo Champ-de-Mars si potrà banchettare e brindare in compagnia e godersi lo spettacolo delle luci di mezzanotte. A Montmartre, sarà un capodanno più tranquillo, immersi in uno dei quartieri simbolo di Parigi. Da non dimenticare i graziosi locali e i cabaret della vicinissima Pigalle dove è possibile continuare la serata dopo lo scoccare della mezzanotte. Se si vuole vivere un capodanno itinerante in giro per la città, la cosa migliore è una cena romantica su uno dei tanti Bateaux Mouches che percorrono la Senna: ottimo cibo, champagne, e Parigi illuminata a festa. Tante le imbarcazioni che offrono questa possibilità tra cui il più antico, con oltre 25 anni di attività è il Bateaux Parisiens. (punto di ritrovo per l’inizio della serata è sotto la Tour Eiffel).

GettyImages Parigi

Cin cin in cima alla torre di Lucerna

Adagiata sul lago dei Quattro Cantoni e immersa in un impressionante panorama montano, Lucerna possiede uno charme davvero particolare. La città si visita tranquillamente a piedi, percorrendo le stradine del centro storico fino alle mura medievali. La sera del 31 dicembre è possibile festeggiare il nuovo anno sul lago a bordo del battello (un’elegante e moderna motonave), con cena di gala e musica dal vivo. E quando la stanchezza si fa sentire basta recarsi allHotel Anker Luzern nell'esclusiva suite sulla torre con terrazza vista sui tetti e vasca idromassaggio per brindare al nuovo anno.