I riflettori olimpici si sono spenti, la neve è tornata. Quella che comincia è la prima stagione dopo Milano Cortina: le piste tornano a chi scia per piacere, gli impianti rifatti per i Giochi restano in eredità e la voglia di rimettere gli scarponi è tanta, almeno quanto l’imbarazzo della scelta. Dalle discese ai piedi del Monte Bianco ai panorami dell’Alta Badia, dalle quote di Cervinia ai muri di Bormio, l’Italia ha un comprensorio per ogni idea di inverno: per chi vuole macinare chilometri senza rifare due volte la stessa pista, per chi cerca la pendenza che fa battere il cuore, per chi tra una discesa e l’altra pretende una buona tavola, una spa e un po’ di vita di paese. A Cervinia si scia già dal 24 ottobre; per tutti gli altri il calendario si stringe in una settimana, tra fine novembre e i primi di dicembre. Ecco dieci località da mettere in agenda per la prossima vacanza sulla neve.

Cortina d'Ampezzo - Veneto

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A 1.224 metri, nella conca ampezzana in provincia di Belluno, Cortina è la località che lo sci italiano ha reso mondana prima di tutte le altre: i Giochi li aveva già ospitati nel 1956, settant’anni prima di Milano Cortina 2026. Attorno ha le Dolomiti Patrimonio UNESCO, con profili che si riconoscono a colpo d’occhio; dentro, una cucina di alto livello e un centro fatto di boutique, hotel storici e indirizzi dove l’après-ski è una cosa seria. Ora che i riflettori olimpici si sono spenti, resta quello che i Giochi hanno lasciato, e questa è la prima stagione per provarlo da vicino.

Si scia su circa 120 chilometri di piste divisi in tre aree: Tofana, Faloria-Cristallo e Lagazuoi-5 Torri. Gli esperti hanno un appuntamento obbligato, la Olympia delle Tofane, dove si sono corse le gare olimpiche femminili di sci alpino; per arrivarci a dicembre aprirà la nuova cabinovia, che porta oltre 2000 persone l’ora e accorcia la strada verso le Tofane. La stagione dolomitica 2026/27 parte tra fine novembre e inizio dicembre, ma le date dei singoli impianti di Cortina conviene verificarle prima di partire. È il posto giusto per chi vuole giornate sugli sci e serate da città, senza che la montagna smetta mai di fare spettacolo.

Courmayeur - Valle d'Aosta

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Ultimo comune italiano prima del traforo che porta in Francia, Courmayeur vive da sempre all’ombra del Monte Bianco, e ne ha fatto un mestiere: qui nel 1850 è nata la più antica società di guide alpine d’Italia. Quell’identità montanara non si è persa nemmeno ora che il paese è tra i più eleganti delle Alpi, e la giornata sugli sci si allunga volentieri tra rifugi, ristoranti e locali. Il massiccio più alto delle Alpi accompagna praticamente ogni discesa, mentre le diverse esposizioni dei versanti permettono di scegliere, secondo l’ora e la neve, scenari e condizioni differenti.

La stagione, dal 28 novembre all’11 aprile, si apre con un rinnovamento importante: due telecabine panoramiche da dieci posti, costruite dall’altoatesina Leitner, mandano in pensione la vecchia telecabina Checrouit e la seggiovia Maison Vieille. Il comprensorio si distende tra Plan Chécrouit, la Val Veny e le quote più alte, con piste per ogni livello. Ma è fuori dai tracciati che Courmayeur dà il meglio: itinerari di freeride e heliski, da affrontare solo con una guida alpina e quando le condizioni lo consentono. Chi invece il Bianco preferisce guardarlo negli occhi senza fatica ha la Skyway, la funivia panoramica che sale verso Punta Helbronner.

Livigno - Lombardia

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La chiamano "Piccolo Tibet", e basta arrivarci per capire perché: una valle lunga e alta, a 1.816 metri, nel punto più a nord della Lombardia, a ridosso del confine svizzero e per secoli tagliata fuori dal resto d’Italia. Da quell’isolamento Livigno ha ricavato lo status di zona extradoganale, e poi una vocazione per la neve che a febbraio l’ha portata fin dentro i Giochi, con le gare olimpiche di freestyle e snowboard. Ora ne incassa l’eredità: lo snowpark costruito per l’occasione diventa Olympic Livigno Snowpark, e con la stagione entra in funzione l’Olympic Livigno Parking, pensato per alleggerire l’accesso agli impianti.

Si parte sabato 28 novembre e si va avanti fino al 2 maggio, su circa 115 chilometri di piste. A Carosello 3000 la pista di rientro Blesaccia è stata allargata e l’impianto Federia rinnovato, con una portata di 2.800 persone l’ora; sul versante Mottolino riapre, completamente ripensato, il rifugio Camanel. Torna anche la formula Skipass Free: dal 28 novembre al 19 dicembre e dal 10 aprile al 2 maggio lo skipass è incluso nei soggiorni delle strutture aderenti. E chi a un certo punto vuole togliersi gli sci non resta a guardare: ci sono le ciaspolate, la cucina valtellinese, un après-ski che non si fa pregare e, dal 2 al 5 febbraio, una novità assoluta, il primo torneo di snow polo.

Val Gardena - Alto Adige

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Tre paesi in fila lungo la stessa valle, Ortisei, Santa Cristina e Selva, e una lingua, il ladino, che qui si parla ancora accanto al tedesco e all’italiano: la Val Gardena, Gherdëina per chi ci è nato, è stata terra di contadini e intagliatori di legno molto prima che di sciatori, e quell’identità non l’ha mai messa da parte. Attorno ha le Dolomiti più fotografate: il Sassolungo e il massiccio del Sella fanno da sfondo a quasi ogni discesa, mentre dal Seceda lo sguardo si apre sulle Odle. Le piste del comprensorio Val Gardena-Alpe di Siusi vanno dai pendii per chi comincia ai tracciati più tecnici, e da qui ci si immette direttamente nella Sellaronda, il giro sci ai piedi attorno al Sella che attraversa quattro passi dolomitici e diverse vallate.

Gli impianti aprono il 4 dicembre e chiudono il 4 aprile. La novità è sulla Ciampinoi n. 3: l’ultimo tratto è stato allargato e ridisegnato fino alla stazione a valle della cabinovia, anche in vista dei Mondiali di sci alpino del 2031, che riportano la rassegna iridata in valle a 61 anni dall’edizione del 1970. Per vedere i campioni, però, non serve aspettare tanto: due settimane dopo l’apertura la Saslong ospita come ogni anno la Coppa del Mondo maschile, con il superG il 18 dicembre e la discesa il 19.

Alta Badia - Alto Adige

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Sei paesi nel cuore delle Dolomiti, Corvara, Colfosco, La Villa, San Cassiano, Badia e La Val, e anche in questo caso la cultura ladina, che qui è di casa da sempre. L’Alta Badia è la parte alta di una valle un tempo appartata, diventata una delle mete più note delle Alpi senza perdere la sua lingua e le sue abitudini. Si scia tra i 1.300 e i 2.800 metri, e con gli sci ai piedi si entra in un sistema di circa 500 chilometri di piste collegate, Sellaronda compresa. Ma l’Alta Badia ha costruito la propria identità anche intorno alla tavola: nei rifugi i piatti della tradizione ladina convivono con letture contemporanee della cucina di montagna e con progetti che coinvolgono chef e ristoratori di primo piano. È il posto per chi sulla neve dà allo sport e al pranzo lo stesso peso.

Piste e impianti aprono il 4 dicembre e chiudono il 4 aprile, come nella vicina Val Gardena. Il centro della stagione è la Gran Risa, la pista di La Villa dove ogni dicembre fa tappa la Coppa del Mondo maschile. Quest’anno le gare sono due, in due giorni consecutivi: domenica 20 dicembre lo slalom gigante, la gara storica di questo tracciato; lunedì 21 lo slalom speciale, che per la prima volta sulla Gran Risa si corre di sera, con la pista illuminata. Per il resto dell’inverno la stessa pista è di tutti, e c’è perfino un modo per averla quasi per sé: si chiama “Bun de Gran Risa” e ogni giovedì, dal 4 febbraio al 4 marzo, porta un gruppo di quindici persone al massimo a scendere all’alba con i maestri di sci dell’Alta Badia, prima che gli impianti aprano al pubblico.

Madonna di Campiglio - Trentino

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A 1.550 metri, in cima alla Val Rendena, Madonna di Campiglio sta in una conca con due montagne diverse ai lati: da una parte le guglie chiare delle Dolomiti di Brenta, dall’altra i ghiacciai dell’Adamello e della Presanella. La sua fama mondana è più antica dello sci: a fine Ottocento ci venivano in villeggiatura Sissi e Francesco Giuseppe, e qualcosa di quell’aria da salotto di montagna è rimasto tra boutique, hotel, ristoranti e locali dell’après-ski, per una località che parla a chi viene per sciare quanto a chi cerca prima di tutto uno stile di vacanza. Le piste sono 157 chilometri, contando i comprensori collegati di Folgarida-Marilleva e Pinzolo.

Si comincia presto: preapertura al Grostè il 21 e 22 novembre, meteo permettendo, apertura continuativa dal 27, intera skiarea con Pinzolo e Folgarida-Marilleva dal 3 dicembre, chiusura l’11 aprile. Torna il "Numero Ideale": nei periodi di maggiore affluenza ci sarà un tetto agli skipass giornalieri venduti online, per distribuire meglio gli sciatori e tenere a bada l’affollamento. La serata da segnare, invece, è quella del 23 dicembre: sul Canalone Miramonti, la pista dove hanno vinto Gustav Thoeni, Alberto Tomba e Giorgio Rocca, si corre la 73ª 3Tre, lo slalom notturno di Coppa del Mondo maschile.

Breuil-Cervinia - Valle d'Aosta

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Frazione di Valtournenche, in fondo all’omonima valle valdostana, Breuil-Cervinia è una conca a 2.050 metri chiusa dalla parete sud del Cervino, che da qui incombe con i suoi 4.478 metri. Nata come alpeggio e reinventata negli anni Trenta come stazione sciistica, è oggi il versante italiano di uno dei comprensori più alti delle Alpi, e ha un vantaggio che le altre possono solo invidiare: la quota. Si sale così in alto che la neve tiene anche quando altrove l’inverno è già ai titoli di coda, e infatti la sua stagione è la più lunga delle dieci, dal 24 ottobre al 2 maggio. Si è cominciato dal ghiacciaio di Plateau Rosa, sulle piste del versante di Zermatt; dal 7 novembre sono aperti i primi tracciati italiani, il 28 si aggiunge Valtournenche.

Il giornaliero Cervinia-Valtournenche costa 64 euro, l'internazionale con Zermatt 88. Chi però sogna di passare il confine sospeso sopra il ghiacciaio, senza sci ai piedi, guardi bene il calendario: il Matterhorn Alpine Crossing si ferma per manutenzione dal 7 gennaio al 26 febbraio.

Bormio - Lombardia

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In Alta Valtellina, a 1.225 metri, Bormio è prima di tutto un borgo: un centro storico di torri e palazzi antichi cresciuto sulla strada per il passo dello Stelvio, con acque termali note già ai Romani. Poi c’è la montagna, e lì il tono cambia. Bormio parla soprattutto agli sciatori esperti, e lo fa con un nome solo: Stelvio, tra le piste più dure e spettacolari del circuito internazionale, casa abituale della Coppa del Mondo e tra i palcoscenici di Milano Cortina 2026.

Dei Giochi qualcosa è rimasto: quando la stagione riapre, il 4 dicembre (si scia fino all’11 aprile), lungo il tracciato ci sono ancora la fibra ottica e il cronometraggio delle gare. E la Coppa del Mondo non si fa attendere: discesa il 28 dicembre, superG il 29. Per tutti gli altri ci sono 50 chilometri di piste e 1.800 metri di dislivello, con partenza da oltre 3.000 metri e passaggi che mettono in riga anche chi sugli sci se la cava bene. Il bello è che la giornata non finisce all’ultimo impianto: a gambe ormai andate si scende alle terme, tra piscine panoramiche e sale dedicate al relax, che di Bormio restano l’esperienza più tipica.

Sestriere - Piemonte

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A 2.035 metri, sul colle che separa la Val Chisone dalla Val di Susa, Sestriere è una località inventata da zero: la volle Giovanni Agnelli negli anni Trenta, e le due torri cilindriche che ancora ne segnano il profilo raccontano un’epoca in cui lo sci era una scommessa moderna. Da allora la vocazione sportiva non è mai venuta meno, fino a Torino 2006, quando sulle sue piste si sono disputate alcune delle gare più importanti dello sci alpino olimpico.

Al centro la Vialattea , tra i comprensori più grandi delle Alpi occidentali: circa 400 chilometri di piste che la legano a Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato e, oltre il confine, alla francese Monginevro. Si sale fino a 2.800 metri e si scende scegliendo ogni volta un registro diverso, dai muri più tecnici ai tracciati che si infilano tra i larici, con aree dedicate a chi preferisce snowboard e freestyle. È il posto giusto per chi vuole sciare più giorni di fila senza rifare mai la stessa strada: basta cambiare versante per avere l’impressione di aver cambiato località. E a fine giornata hotel, ristoranti e servizi sono quelli di una stazione nata apposta per l’inverno. La stagione 2026/27 va dal 5 dicembre all’11 aprile.

Plan de Corones - Alto Adige

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Più che una vetta, un panettone: la cima larga e tonda del Plan de Corones, Kronplatz in tedesco, si alza a 2.275 metri sopra la Val Pusteria, tra Brunico, San Vigilio di Marebbe e Valdaora, e da lassù lo sguardo corre dalle Dolomiti, a sud, alle Alpi della Zillertal, a nord. Attorno a questa montagna si sviluppa uno dei comprensori più moderni dell’Alto Adige: circa 120 chilometri di piste ampie, impianti che riducono al minimo le attese e un’organizzazione pensata per non sprecare un’ora di neve. C’è spazio per tutti, dai tracciati facili alle nere che gli esperti conoscono per nome, Sylvester e Herrnegg, con il versante di San Vigilio che porta verso il Passo Furcia e quello di Brunico che fa da ingresso più comodo dal cuore della valle. E in cima, quando le gambe chiedono una pausa, c’è il MMM Corones, il museo dell’alpinismo voluto da Reinhold Messner e disegnato da Zaha Hadid: un buon motivo per togliersi gli sci almeno per un’ora.

Quest’inverno, poi, è il comprensorio che cambia di più. Tre impianti nuovi in un colpo: da Riscone la cabinovia a dieci posti Kronplatz 1+2, che manda in pensione le due linee del 1986 e porta 3.250 persone l’ora consumando circa il 20 per cento in meno; dal Passo Furcia la cabinovia a otto posti Ruis; a Valdaora la seggiovia a otto posti Dolomiti, con sedili riscaldati. Cambiano anche le piste: la rossa Lumen si allunga a 2,7 chilometri fino alla nuova stazione intermedia, la blu Weiden fa da raccordo, la blu Dolomiti regala un chilometro e mezzo in più a chi comincia. Si apre il 28 novembre, si chiude l’11 aprile.