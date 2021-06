Four Seasons Resort Maldives di Kuda Huraa, un’isola privata a cinque stelle.

Un’isola privata di 12 acri, con bianche spiagge circondate dal mare turchese delle Maldive, che custodisce uno dei più importanti ecosistemi del pianeta. È in questa cornice unica che sorge il Four Seasons Resort Maldives di Kuda Huraa, un paradiso a cinque stelle dove riconnettersi con la natura, dove rilassarsi oppure vivere avventure oceaniche, assieme a squali, mante e coloratissimi pesci della barriera corallina.

La struttura, inaugurata nel 1998, è stata progettata per vivere in perfetta sintonia con la natura e la comunità locale. Le 96 camere e suite, tra bungalow e ville sull’acqua, sono state costruite con tecniche tradizionali da artigiani locali e rispecchiano la vera essenza del vivere maldiviano.

Anche l’esperienza culinaria che si vive cenando nel ristorante Baraabaru è autentica; ispirato all’architettura in legno Kerala, propone una cucina indiana con una fresca selezione di frutti di mare locali da gustare sulla terrazza esterna che si estende per 25 metri affacciandosi sulla laguna. Ma si può anche godere di altre cucine, da quella asiatica al barbecue in spiaggia, dalla pizza italiana cotta al forno seguita da un cocktail dissetante da sorseggiare a bordo piscina. I quattro ristoranti circondano un’immensa infinity pool, cuore del resort.

Per rigenerare il corpo e la mente, invece, c’è The Island Spa: raggiungibile via barca e organizzata in sette padiglioni sull’acqua, con giardini privati e docce all’aperto, qui si possono provare trattamenti di ispirazione asiatica eseguiti con oli e sali, che celebrano il potere rigenerante dei principi attivi marini.

1 / 3 Padiglione sulla spiaggia con due camere da letto e una piscina privata. 2 / 3 Gli interni delle camere sono stati disegnati dallo studio Hirsch Bedner Associates. 3 / 3 La villa con piscina Sunset Water, affacciata direttamente sulla calda laguna cristallina.

ALLA SCOPERTA DEL MARE DELLE MALDIVE

Oltre a vivere momenti di benessere e degustare delizie locali, è anche possibile scoprire alcuni dei luoghi più nascosti e preziosi dell’oceano. Accompagnati da professionisti esperti, per esempio, si può visitare una grotta di 28 metri a Kani Kandu popolata dallo squalo nutrice: questa specie è spesso descritta come i “pantofolai degli squali” perché sono molto socievoli e tranquilli e amano incontrarsi in branco. A Thamburudhoo, invece, in un’unica immersione, si possono vedere lo squalo grigio della barriera corallina, il grande squalo nutrice e il rapido squalo a pinna bianca, così come le meravigliose razze.

Immersioni e snorkeling in barriere remote, alla scoperta di luoghi nascosti e thilas incontaminati ricchi di corallo, sono invece le esperienze che si possono vivere scegliendo la crociera Summer of Mantas a bordo del rinnovato superyacht del resort. Un modo unico per scoprire la favolosa Riserva della Biosfera UNESCO dell’Atollo di Baa e di Rasdhoo, Ari Nord e Ari Sud.

1 / 2 The Island Spa: un rifugio rilassante e incontaminato su un’isola privata, specializzato in trattamenti di ispirazione asiatica. 2 / 2 Sette padiglioni sull'acqua con giardini privati e docce all’aperto, dove farsi coccolare da massaggi e trattamenti osservando il panorama.

I PROGETTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Kuda Huraa racconta la storia di un ecosistema naturale, uno dei più ricchi del mondo ma anche uno tra i più fragili, che il Four Seasons Maldives si impegna a proteggere da oltre vent’anni.

Il Marine Discovery Center, inaugurato nel 1998, è un centro interattivo di ricerca ed educazione per informare e sensibilizzare gli ospiti e i bambini delle scuole locali sul ruolo che ognuno di noi può avere nella conservazione dell’ecosistema marino locale e globale. Al suo interno opera un team composto da 10 esperti biologi, i Marine Savers, ed è grazie a loro se la barriera corallina dell’arcipelago delle Maldive oggi conta ben 500.000 coralli di 40 specie diverse. La salvaguardia delle mante procede insieme all’eguale attenzione per l’intera fauna autoctona, dai delfini alle oltre 150 tartarughe marine che nuotano libere dopo essere state riabilitate.

Progetti importanti a cui ogni ospite può partecipare, contribuendo in prima persona a rendere questo luogo un vero tesoro del mare.