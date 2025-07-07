NH Collection Hotels & Resorts, a Palermo e Ibiza alla ricerca dello straordinario

Assaporando lo straordinario. A Palermo, città di scorci barocchi e veracità ridente. O a Ibiza, dove la notte non dorme e la storia, invece, è cullata dalla ciudad alta patrimonio Unesco. NH Collection, per i suoi hotel e resort, sceglie le città migliori. Per esperienze indimenticabili in Europa e in America, ma anche in nuove regioni come Asia, Medio Oriente e Cina.

In atmosfere eleganti che combinano comfort e innovazione, gli hotel e i resort abbracciano sapientemente l’identità dei luoghi, nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Come a NH Collection Palermo Palazzo Sitano e a NH Collection Ibiza, per un’estate da favola.

In oltre 10 anni di professionalità, passati a perfezionare le proposte ricettive, il brand d’eccellenza di Minor Hotels ha collezionato milioni di ricordi unici per i suoi ospiti. La sua promessa, ieri come oggi: «A stay driven by extraordinary feelings».

Credits: NH Collection La facciata di NH Collection Palazzo Sitano

Un’esperienza straordinaria nel cuore di Palermo

Palermo è un luogo multiforme, inebriante di colori, profumi e sapori. Incarna l’essenza sfaccettata della Sicilia, con il suo variegato patrimonio artistico, paesaggistico e culinario, passato attraverso fenici, romani, arabi, normanni e svevi. La storia ha architetture e vicende da evocare a ogni angolo, mentre i mercati vivaci inondano di tradizioni e vita pulsante.

Nel cuore della Città Felicissima, NH Collection Palazzo Sitano gode di una posizione privilegiata: a pochi passi ci sono piazza Marina con l’ottocentesca Villa Garibaldi, lo storico porto della Cala con il Castello a Mare, la Vucciria, che più che un mercato è la vera e propria anima della Palermo più sanguigna. E poi ecco la maestosa cattedrale patrimonio dell’umanità, il Palazzo dei Normanni dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, la piazza dei Quattro Canti che disegna giochi di luce…

Facilmente raggiungibile dalla stazione centrale, il boutique hotel di NH Collection si trova nello storico Palazzo Sitano, in corso Vittorio Emanuele, tra palazzi nobiliari e chiese. Costruito tra il 1712 e il 1860, in stile barocco, un tempo era composto da tre distinte residenze nobiliari.

Credits: NH Collection L’entrata dell’hotel NH Collection Palazzo Sitano

Condivide l’isolato con l’antico convento di San Francesco, le cui finestre originali sono ancora visibili nell’attuale area ristorante e colazione. Il design dell’hotel è contemporaneo, minimalista e raffinato, ma ecco che qua e là emergono elementi architettonici preservati nel tempo, come gli affreschi colorati sui soffitti di alcune stanze da letto, le decorazioni barocche della facciata, il mirabile portale d’ingresso.

86 le camere tra cui scegliere, tra Superior, Premium, Premium XL, Junior Suite e Suite, tutte avvolte dalle tonalità calde del bianco e del beige. Una chicca? Molte conservano i balconi originali decorati, con ringhiere in ferro battuto.

Prima di partire alla perlustrazione di Palermo, il caffè mattutino lo si può gustare al bar dell’hotel, dove trovare momenti di relax anche al ritorno, sorseggiando cocktail all’aperitivo o la sera.

Credits: NH Collection La living area di una camera di NH Collection Palazzo Sitano

Dopo lo shopping lungo via Roma, il pranzo o la cena è in hotel, nello splendido chiostro settecentesco. Qui lo chef celebra gli ingredienti locali in un menu che ripercorre le tradizioni siciliane, pur abbracciando sapori internazionali.

Chi non rinuncia a mantenersi in forma neanche in vacanza, può contare sul centro fitness. Per lasciare tutto il mondo al di fuori, lo spazio wellness offre trattamenti benessere, sauna e bagno turco.

NH Collection Palazzo Sitano è perfetto anche per chi cerca la meraviglia pure nel lavoro. La sala meeting Circolo del Mare – nome che richiama la profonda connessione di Palermo con il Tirreno in cui si specchia – accoglie fino a 56 persone. Un cortile appartato è il luogo ideale per momenti di networking, piccole riunioni, coffee break o happy hour all’aperto, organizzati da un event planner dedicato. La bellezza e l’accoglienza sono su misura.

A Ibiza un soggiorno da collezione

Dalle linee pulite e dalle geometrie minimaliste, che dialogano con la luce mediterranea e lo spirito libero dell’isola delle Baleari, NH Collection Ibiza è una perla architettonica che brilla lungo la promenade Passeig Joan Carles I della città capoluogo. Progettato dall’architetto spagnolo José Ribas Folguera nel 1981 e ristrutturato nel 2017, è diventato un elemento distintivo del panorama urbano.

Hotel a cinque stelle a pochi passi dai porti turistici di Marina Ibiza e Marina Botafoch, è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta dell’incredibile centro storico fortificato Dalt Vila, la “città alta” patrimonio Unesco. Di Ibiza è celebre la vibrante vita notturna, ma pochi si soffermano sulla poesia delle stradine che si arrampicano sulla collina, tra elementi medievali, rinascimentali e barocchi e improvvisi squarci di mare.

Credits: NH Collection La colazione all’hotel NH Collection Ibiza

Le rinomate spiagge di sabbia bianca e acque cristalline sono lì vicino. Talamanca, preferita dalle famiglie, è 5 minuti di auto. Ses Salines, amata dalle celebrità, è a 15 minuti.

Voglia di divertimento e club aperti fine a tardi? Da NH Collection Ibiza è facile raggiungere il quartiere dello shopping e i locali iconici come Lío e Pacha.

38 le camere a disposizione. Con comfort high tech e dotazioni su misura, dalla doccia effetto pioggia agli altoparlanti Bluetooth, dalla macchina da caffè Nespresso fino al Chromecast per vedere gli ultimi film usciti. E anche la coccola, a richiesta, di massaggi in camera.

Credits: NH Collection La camera Penthouse all’hotel NH Collection Ibiza

Hanno tutte uno stile essenziale, con vetrate e balconi privati, alcune con vista spettacolare sul porto o sul centro storico. Il design ricorda l’atmosfera di uno yacht, integrando componenti nautici dell’isola. Ecco pavimenti in legno, rifiniture in corda, pannelli in acciaio inox lucidato a specchio che riproducono visivamente le onde illuminate dal sole.

Il dettaglio che fa la differenza? I bagni sono in marmo di Carrara, con particolari in legno.

In viaggio con amici per un soggiorno indimenticabile? La suite perfetta è la sorprendente Penthouse: lo spazio interno è di 65 metri quadrati e la terrazza di 80. Con letti balinesi privati e la possibilità di ospitare fino a 35 persone!

Non manca la palestra attrezzata, né la piscina per godersi il sole di Ibiza.

Credits: NH Collection Ristorante sulla piscina al boutique hotel NH Collection Ibiza

I buongustai possono lasciarsi sedurre dai migliori ristoranti della città o abbandonarsi all’agio dell’hotel, sfogliando tre opzioni prelibate. Presso SLVJ, l’alta cucina giapponese si fonde con musica, arredi d’autore e intrattenimento per una vera festa dei sensi. Il suo bar Omakase permette di interagire direttamente con lo chef, esplorando nuove creazioni e drink esclusivi.

Rhino Bar è una proposta più rilassata. Il menu è basato sui bestseller di SLVJ, da gustare a bordo piscina.

Note italiane ad Arrogante, che segna l’arrivo a Ibiza dell’irriverente marchio del gruppo SLVJ. E’ un concept pop-up con pizze e pasta in un ambiente allegro e informale.

La promessa di NH Collection si rinnova: «Still a lot to feel together. Feel the extraordinary». L’aspirazione allo straordinario continua.