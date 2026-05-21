F1, orari GP Canada 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Il Mondiale F1 2026 entra nel vivo con il GP del Canada, una gara che può cambiare gli equilibri del campionato. A Montréal, tra rettilinei velocissimi e frenate al limite, occhi puntati su Kimi Antonelli, leader del Mondiale, e su una Mercedes sempre più dominante. Ecco orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend.

Quando si corre il GP Canada F1 2026? La gara è in programma domenica 24 maggio alle ore 22:00, con diretta TV e streaming. Gli orari del GP Canada F1 2026 e la diretta TV saranno fondamentali per seguire uno dei weekend più attesi della stagione.

F1 2026: GP Canada, cosa aspettarsi

Il circuito di Montréal (sede del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato rapido che consuma molto gli pneumatici. Partire bene qui è fondamentale: dal 2012 a oggi solo Daniel Ricciardo nel 2014 è stato capace di trionfare senza scattare dalla prima fila.

Per la terza volta nella stagione assisteremo alla gara sprint: venerdì si terranno le qualifiche che determineranno la griglia della sprint race del sabato (giornata che sarà molto probabilmente bagnata dalla pioggia) e poche ore dopo i piloti disputeranno altre qualifiche per stabilire l’ordine di partenza della corsa di domenica.

l GP del Canada 2026 potrebbe essere uno dei weekend più decisivi della stagione, con la Mercedes favorita e Ferrari pronta a rispondere.

Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale di Lewis Hamilton, il calendario del Gran Premio del Canada, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Montréal, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 22 maggio 2026

18:30-19:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

22:30-23:14 Qualifiche Sprint (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 16:00 del 23 maggio su TV8)

Sabato 23 maggio 2026

18:00-19:00 Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

22:00-23:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Domenica 24 maggio 2026

22:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 23:30 su TV8)



F1: i numeri del GP del Canada

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.361 m

GIRI: 70

RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’10”240 – 2019

RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1’13”078 – 2019

RECORD DISTANZA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1h28’24”803 – 2004

F1 – I quattro piloti (e la scuderia) da seguire nel GP del Canada 2026

Stephanie Tacy/NurPhoto Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha sempre avuto un rapporto speciale con Montréal: tre vittorie, due pole position e cinque podi complessivi.

Il problema è che la sua Red Bull non è più dominante come negli anni d’oro: è solo la quarta forza del campionato e il podio continua a sfuggire. A Miami è arrivato il primo piazzamento stagionale in “top 5” ma per puntare alla “top 3” servirà una gara perfetta e qualche incastro favorevole.

Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images George Russell

George Russell (Mercedes)

George Russell arriva al GP del Canada con la necessità di invertire la rotta. Sta soffrendo il compagno Antonelli e, nonostante guidi la monoposto più veloce del lotto, il suo ultimo podio risale a oltre due mesi fa.

Montréal può essere il posto giusto per rilanciarsi? Probabile. Il pilota britannico ha centrato la pole position negli ultimi due anni e nel 2025 ha addirittura vinto.

Stefano Facchin/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Ferrari)

La lunga storia d’amore tra Lewis Hamilton e il Canada ha portato sette vittorie, sei pole position e dieci podi.

Il sette volte campione del mondo F1 sta disputando un buon Mondiale 2026: su un circuito come quello di Montréal che conosce e ama come pochi la “top 3” è assolutamente alla sua portata.

Luca Martini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Kimi Antonelli

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli sta vivendo un momento magico: primo nel Mondiale F1 2026 con tre vittorie consecutive e un secondo posto.

La sua Mercedes è l’auto da battere e lui la sta sfruttando al massimo. Lo scorso anno a Montréal ha conquistato un terzo posto: domenica ha tutte le carte in regola per continuare la striscia positiva.

David Buono/Icon Sportswire via Getty Images Mercedes

Mercedes

La Mercedes ha sempre avuto un feeling speciale con Montréal, anche nei periodi meno brillanti: sei pole position (due nelle ultime due stagioni) e cinque vittorie.

Il quinto successo nel Mondiale F1 2026 è tutt’altro che un miraggio: se c’è una scuderia che può dominare il weekend, è proprio quella della Stella.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti

2° George Russell (Mercedes) 80 punti

3° Charles Leclerc (Ferrari) 59 punti

4° Lando Norris (McLaren) 51 punti

5° Lewis Hamilton (Ferrari) 51 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 180 punti

2° Ferrari 110 punti

3° McLaren-Mercedes 94 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 30 punti

5° Alpine-Mercedes 23 punti