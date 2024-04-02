I paesi dove andare per essere più felici

Alcuni paesi si distinguono come oasi di felicità, rifugi dove andare per essere più felici, aumentare il livello di benessere contro il logorio della vita moderna.

Ricerche scientifiche e classifiche internazionali, come il World Happiness Report, racontano di nazioni in cui il tasso di felicità è sorprendentemente elevato: servizi di qualità, tutela dell’ambiente, spazio dedicato ai paradisi naturali, popolazione particolarmente accogliente.

Dalla Finlandia, che domina regolarmente la classifica, al Bhutan, pioniere del concetto di Felicità Interna Lorda, ecco sei paesi che hanno fatto del piacere di vivere una priorità, dando agli altri lezioni preziose su come costruire una società più equilibrata.

Eccoli, da visitare in una vacanza lontana dalla routine cittadina, dove è anche possibile entrare nello stato di Flow.

Finlandia

Sempre in testa alle classifiche dei Paesi più felici (compreso il World Happiness Report 2024), la Finlandia offre una eccellente qualità della vita, servizi sociali di alto livello, educazione avanzata e un forte senso di comunità (il concetto di “Hygge”). Visitarla sfruttando questi elementi può trasmettere leggerezza (e un po’ di invidia).

Qui la natura gioca un ruolo fondamentale nella vita quotidiana: le foreste lussureggianti e le migliaia di laghi cristallini offrono un rifugio sereno lontano dal trambusto della vita moderna.



La sconfinata natura della Finlandia

Bhutan

Forse non è il caso di trasferirsi direttamente in Bhutan, ma un viaggio qui vale la pena eccome, fra le vette dell’Himalaya, i villaggi accoglienti e la spiritualità buddista.

È uno dei paesi dove andare per essere più felici? Bè, il Bhutan noto per avere introdotto il concetto di Felicità Interna Lorda, un approccio innovativo che pone il benessere al centro delle politiche governative. Il piccolo stato montano valuta il progresso sociale tanto quanto l’economia, promuovendo pratiche sostenibili, conservazione ambientale, e lo sviluppo culturale.



Il monastero Taktsang nella Paro Valley, Bhutan

Norvegia

Come altri paesi del Nord Europa, la Norvegia presidia le liste degli stati in cui si vive meglio: è una impressionante combinazione di prosperità economica, benessere sociale, e rispetto per l’ambiente. Un viaggio qui è l’occasione per provare i servizi di prim’ordine in tutti i campi, che contribuiscono alla vita lunga e salutare dei norvegesi. Ma il segreto è anche la vita all’aria aperta nei magnifici panorami fra fiordi, montagne e foreste.



Aurora boreale alle Isole Lofoten, norvegia

Costa Rica

Una delle sorprese del World Happiness Report 2024 è il Costa Rica, al dodicesimo posto grazie al suo approccio pionieristico alla conservazione dell’ambiente e alla promozione di uno stile di vita sostenibile e felice.

Il motto nazionale “pura vida” riflette l’atteggiamento positivo verso la vita e l’importanza di godersi ogni momento. Una filosofia che puoi sperimentare in un viaggio in un paese naturalisticamente straordinario, fra spiagge caraibiche e foreste ricche di fauna selvaggia.



Le valli lussureggianti del Costa Rica

Australia

Da tempo l’Australia vanta una qualità della vita invidiabile, caratterizzata da un ambiente naturale vario e spettacolare, un’economia forte, un’atmosfera rilassata, un clima benevolo e servizi di alta qualità.

La cultura australiana promuove l’equilibrio tra lavoro e tempo libero, con un forte enfasi sull’attività fisica e il benessere. Il paese è una sorta di enorme parco naturale dove trovi di tutto, dal mare smeraldo al deserto rosso: immergiti.



La Great Barrier Reef in Australia

Thailandia

Ovvero, il Paese del Sorriso: il senso dell’ospitalità thai è rinomato, una caratteristica che fa amare il paese dai tanti turisti che lo visitano. Natura, siti archeologici, spiritualità, isolette incontaminate, vita notturna, cucina gourmet: la Thailandia è la meta perfetta se cerchi di staccare da tutto e da tutti, con in testa solo il relax.

Ma è anche un paese che sa offrire divertimento (da Bangkok alle isole), avventure outdoor, trekking nelle foreste, esperienze di meditazione, fascino esotico.