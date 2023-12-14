I mercatini di Natale che non avete mai visto, sentito e immaginato

Inutile che facciate i timidi, Natale in fondo piace anche al piccolo Grinch che è in molti di noi, così come quei suoi mercatini, da cui nemmeno l’anti spirito natalizio riesce ad uscire illeso. Siamo andati in giro per l’Europa alla ricerca di mercatini natalizi davvero degni di nota. Ne abbiamo scovati alcuni che vi lasceranno senza parole, anche se qualche classico lo abbiamo tenuto. Ecco quelli da non perdere.

1. Il mercatino di Natale sotterraneo di Traben-Trarbach

[picture alliance] attraverso Getty Images

Nella Germania centrale, nella cittadina di Traben -Trarbach, esiste un mercatino particolare, il Mosel Wein Nachta Mark ed è ubicato nelle cantine storiche della città. Parliamo di un mercatino di Natale davvero sui generis, che definiremmo addirittura intellettuale. Un vero e proprio evento che parla di degustazione di vini pluripremiati accompagnati a piatti tipici, letture interessanti e un prezioso artigianato locale. Questo progetto nasce con l’intenzione di ridare vita alle maestose cantine della Mosella. Domandarsi perchè Traben-Trarbach abbia tutte queste cantine è del tutto normale. Beh, dovete sapere che nel ‘900 il commercio di vino in questa cittadina era diffusissimo e battuto solo da Bordeaux. Avete mai sentito parlare del Riesling della Mosella? Eh sì, proprio lui.

2. I mercatini di Natale super classici di Bressanone

[Claudio Lavenia]/[Getty Images Entertainment] attraverso Getty Images

Siamo in Italia, nella regione che possiamo dire essere la patria dei mercatini di Natale: il Trentino Alto-Adige. Tra quelli più noti (come Merano e Bolzano), una menzione d’onore va proprio al mercatino di Bressanone. Questo piccolo villaggio di Natale è caratterizzato da uno spettacolo di proiezioni sulle pareti del museo diocesano. Il resto è completamente dedicato all’artigianato, tra legno, vetro e ceramiche. Anche i buon gustai però troveranno pane per i loro denti (nel vero senso della parola), grazie alle specialità della Valle Isarco in degustazione. Una meta perfetta per iniziare a pensare ai regali di Natale.

3. Il Pink Market di Monaco di Baviera

[Thomas Kurmeier]/[Moment Open] attraverso Getty Images

Questo mercatino nasce dall’estro della comunità gay di Monaco di Baviera, ma è sicuramente diventato un simbolo del Natale, non solo per la scena gay della città. Qui infatti si riunisce l’intero quartiere. Questo Natale il mercatino si svolge nel famoso “Glockenbachviertel” di Monaco. Qui potrete trovare non solo dell’artigianato di primissima qualità, ma anche cibo e bevande deliziose e bellissimi spettacoli di luci.

4. L’isola del Natale di Grado e i suoi mercatini

Ufficio Stampa Aigo

In questo paesino potrete vivere proprio quello che di solito chiamiamo “un Natale magico” e non è solo merito dei suoi mercatini. Questo piccolo borgo di pescatori, infatti, nel periodo natalizio si trasforma nell’Isola del Natale. Tra gli eventi più attesi c’è sicuramente la mostra dei presepi, tradizione condivisa con le vicine Aquileia e Terzo di Aquileia. Imperdibile lo scenografico presepe galleggiante realizzato, ovviamente, nel porto, e il “Piano Sky”, un coinvolgente spettacolo che si terrà il giorno di Santo Stefano, quando un pianoforte a coda verrà sospeso in aria a 4 metri e suonato dal vivo.

5. I mercatini di Natale di Bormio e il gioco del Gabinát

[Fabio Malerba]/[500Px Plus]attraverso Getty Images

Sicuramente Bormio non ha bisogno di presentazioni, né di parole convicenti sull’indiscussa magia di un luogo che, soprattutto in inverno, riesce a dare il meglio di sé. Aggirarsi tra le sue viuzze illuminate a festa, tra i palazzi storici imbiancati, i portoni intarsiati e gli affreschi che spuntano sulle facciate, per poi entrare nelle accoglienti stube in legno dei negozi e dei locali del centro, sarà come un viaggio nel tempo. L’evento però più curioso è il Gabinát, un gioco che si tiene il 6 gennaio. Fin dal mattino presto i bambini (ma il gioco non dispiace nemmeno agli adulti), salutano coloro che incontrano esclamando: “Gabinát”, dal tedesco “Nacht Der Gaben”: notte dei doni. È un gioco di velocità, vince chi per primo riesce a pronunciare la parola. ll vincitore riceve un premio come ricompensa per l’augurio. Solitamente vengono donati dolci, frutta secca o piccoli oggetti simpatici.

6. Il Santa Pauli Weihnachtsmarkt di Amburgo

[Picture Alliance] attraverso Getty Images

Udite udite. Parliamo di un mercatino di Natale sexy per soli adulti. Musica dal vivo e qualche streap-tease. Il mercatino però non è a senso unico. Qui infatti è possibile trovare di tutto, dai regali più semplici a quelli un po’ erotici. Come dicono gli stessi organizzatori, questo è un mercatino per chi desidera un Natale sensuale.

7. Matera Christmas Village

[Ezypix][E+] attraverso Getty Images

Matera è sicuramente una delle città italiane più visitate da qualche anno. Una città che ha saputo ricrearsi una forte identità, cancellando del tutto una storia passata che non le faceva onore. Proprio qui è possibile trovare uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia. La città dei sassi infatti, per la sua conformazione, ricorda in maniera molto suggestiva la natività, tanto che il presente vivente nei sassi è uno degli eventi più sentiti. Tra le attrazioni da non perdere la Casa di Babbo Natale, il teatro dei burattini, il Lego Story.

8. Essen International Christmas Market

[NurPhoto ] attraverso Getty Images

Quello di Essen, in Germania, è considerato uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa ed è completamente sostenibile. Essen nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento come Capitale Verde Europea e per questa ragione anche i suoi mercatini sono super green. Dall’elettricità (a basso impatto energetico) utilizzata, passando per lo smaltimento rifiuti nel rispetto dell’ambiente , fino ad arrivare alla vendita di prodotti gastronomici biologici.

9. Il mercatino tirolese di Arezzo e la casa dei Lego

[REDA&CO]/ [Universal Images Group]attraverso Getty Images

La Piazza Grande di Arezzo a Natale si anima e si veste di tirolese, proprio così. La cittadina toscana in questo periodo dell’anno infatti accoglie espositori del Tirolo, Austria e Germania. L’attrazione più emozionante di questi mercatini di Natale però è sicuramente la Brick House Art, la casa di Natale realizzata con i mattoncini più famosi al mondo. Tre piani di esposizione, installazioni e laboratori, per un totale di 3 milioni di mattoncini.

10. ll mercatino di polvere di stelle di Lana

[Oleh_Slobodeniuk]/[E+] attraverso Getty Images

Se questo nome vi ricorda qualcosa della vostra infanzia non state sbagliando. La manifestazione, che ogni anno si svolge in questo paesino del Sud Tirolo, fa eco al nome dalla fiaba dei Fratelli Grimm “Pioggia di Stelle” e descrive perfettamente questo borgo fatato dal quale spuntano tanti piccoli alberelli illuminati e le caratteristiche casine di legno. Non dimenticate di assaggiare la bevanda analcolica alla polvere di stelle, chissà che non vi faccia sentire proprio come una loro.

11. Il Natale Sub di Trieste

Foto Destinazione Trieste

Oltre ai tradizionali mercatini, Trieste vanta un evento religioso unico in tutta Europa, il Natale Sub, che si tiene il 23 dicembre e celebra il Rito della Santa Messa, prima in superficie e poi sott’acqua. Don Francesco Pesce, subacqueo brevettato Fipsas, dopo aver celebrato la Messa da terra si immergerà in una campana subacquea, posta a -5 metri sul fondale davanti alla Scala Reale, per leggere l’omelia e una preghiera in commemorazione dei caduti del mare.

Il Natale Sub, giunto quest’anno alla 47esima edizione, è un evento tradizionale della cultura triestina iniziato nel lontano 1976 come un semplice scambio di auguri tra i soci del club. In seguito è diventato un appuntamento tradizionale per tutti quelli che operano in mare. Il tutto verrà registrato e trasmesso a terra tramite impianti audio/video su uno schermo mobile, permettendo a tutti i presenti di seguire l’evento sottomarino in diretta.