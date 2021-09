Verdura Resort, le novità della stagione 2021

Sono in totale 7.700 le piante che danno vita a quella che è stata battezzata Foresta Verdura Resort. Ulivi e aranci. Mandolri, fichi d'India, melograni e limoni. Un progetto in corso, iniziato dieci anni fa, quello di diventare ambassador della sostenibilità che si fortifica con l'aggiunta di nuovi alberi da frutto per celebrare la riapertura del resort di Sciacca.

Partendo dal proprio frutteto, in partnership con Treedom e Treedom.net, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirne la storia online, lo scorso 22 aprile il resort di Rocco Forte Hotels inserita nel circuito The Leading Hotels of the World, ha avviato la piantumazione di 200 alberi di arancio in tutto il mondo. Partendo dalla Sicilia, gli aranci simbolo della terra sicula raggiungeranno anche Kenya e Tanzania, per poi approdare ad Haiti e Guatemala.

1 / 4 La spiaggia del Verdura Resort 2 / 4 Torre Bar, Verdura Resort 3 / 4 Una panoramica del Verdura Resort 4 / 4 La spiaggia del Verdura Resort

A partire da questa nuova stagione (inaugurata lo scorso 13 maggio) il Verdura Resort si fa portavoce del turismo sostenibile con un impegno che potrà essere supportato anche dagli ospiti. Tutti potranno infatti piantare un arancio nella Foresta Verdura Resort grazie alle proprie donazioni, sia in fase di prenotazione sia durante il soggiorno al Verdura Resort.

“La sostenibilità è da sempre nel DNA del Verdura Resort e la nascente collaborazione con Treedom vuole proprio suggellare il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente che ci circonda e per un turismo sempre più sostenibile. In quest’ottica desideriamo coinvolgere anche i nostri clienti e i nostri partner perché ciascuno di noi può dare il proprio prezioso contributo per un futuro migliore” commenta Giacomo Battafarano, General Manager del Verdura Resort.

Una filosofia che sposa la terra che lo ospita. Il resort da sempre è attento alla responsabilità sociale e ambientale. Ha caratteristiche strutturali studiate per produrre energia in modo ecologico, come pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e un sistema di riciclo dell'acqua, kart elettrici e 350 biciclette.

1 / 4 Villa Agata, una delle nuove venti private villas del Verdura resort 2 / 4 Villa Corallo, Verdura Resort 3 / 4 Villa Corallo, una delle ville provate del Verdura Resort 4 / 4 La Spa poll del Verdura Resort

Seguono lo stesso modus operandi le nuove venti Rocco Forte Private Villas, residenze indipendenti che rappresentano un capolavoro di architettura sostenibile. Le nuove ville, con tanto di piscina privata, garantiscono la massima privacy e sicurezza per chi cerca un alloggio esclusivo. Situate sulla collina dei vasti terreni del resort, le ville con 3 e 4 camere da letto hanno superfici da 200 mq a 300 mq e un'architettura, firmata Olga Polizzi, che si ispira alla bellezza naturale della Sicilia incorporando le caratteristiche di un tradizionale edificio siciliano 'baglio': travi in legno, tetti piani e scale esterne.