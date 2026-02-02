Auto cinesi: i dieci migliori modelli
Dai SUV elettrici alle citycar low cost: i modelli cinesi più interessanti oggi sul mercato italiano
Le auto cinesi stanno conquistando uno spazio sempre più rilevante nel nostro mercato. Non sono più un fenomeno marginale né una curiosità per addetti ai lavori: nel 2025 i marchi provenienti dalla Cina hanno superato il 3% delle immatricolazioni in Italia, una quota che oltrepassa l’8% se si includono anche MG (britannica solo sulla carta) e i brand del gruppo molisano DR, che rimarchia modelli della Repubblica Popolare.
A favorirne la diffusione non è soltanto il prezzo competitivo, ma anche un livello di contenuti cresciuto in modo evidente: firme più vicine ai gusti europei, dotazioni ricche, sistemi multimediali evoluti e una qualità di buon livello.
In questo articolo abbiamo selezionato le dieci migliori auto cinesi in commercio da noi: una scelta che esclude volutamente MG, marchio ufficialmente inglese nonostante la proprietà di un colosso con sede a Shanghai.
L’elenco, rigorosamente in ordine alfabetico, è composto soprattutto da SUV medie: un terreno dove i costruttori cinesi stanno esprimendo con maggiore convinzione il loro potenziale.
BYD Seal 6
La BYD Seal 6 è una berlina ibrida plug-in, disponibile anche in versione station wagon.
In vendita a prezzi che partono da 37.900 euro, ha una gamma motori composta da due 1.5 ibridi plug-in benzina da 184 e 212 CV.
Tre gli allestimenti: Boost, Comfort Lite e Comfort. Già il primo offre il climatizzatore automatico, il cruise control e i sedili anteriori regolabili elettricamente. Il Comfort aggiunge i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera 360° e il volante riscaldabile.
L’unico optional a disposizione è la vernice metallizzata.
BYD Seal U
La BYD Seal U, l’auto cinese più venduta in Italia, è una SUV media in vendita a prezzi che partono da 39.800 euro.
Sotto il cofano si può scegliere tra tre motori: due 1.5 ibridi plug-in benzina da 218 o 324 CV oppure un elettrico da 218 CV. La trazione può essere anteriore o integrale.
Gli allestimenti sono tre: Boost, Comfort e Design. Il primo offre il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori mentre la Design aggiunge l’head-up display.
Non sono previsti optional: tutto è all’insegna della massima semplicità.
BYD Dolphin Surf
La Dolphin Surf, la proposta più accessibile di BYD, è una piccola elettrica.
In vendita a prezzi che partono da 19.490 euro, è offerta in due varianti di potenza: 88 o 156 CV.
Tre gli allestimenti: Active, Boost e Comfort. Il primo offre centraggio di corsia, cruise control adattivo e sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, il secondo aggiunge cerchi in lega, retrovisori ripiegabili elettricamente e sedili anteriori regolabili elettricamente mentre il terzo completa il quadro con fari full LED, sedili anteriori riscaldabili e telecamera 360°.
Ha un solo optional ed è la vernice metallizzata (650 euro).
BYD Sealion 7
La BYD Sealion 7 è una SUV media elettrica in vendita a prezzi da 47.400 euro.
Due le configurazioni tecniche: trazione posteriore con un motore da 313 CV montato dietro oppure trazione integrale con due motori e una potenza complessiva di 530 CV.
Due sono anche gli allestimenti: Comfort ed Excellence. Il primo offre navigatore, portellone elettrico e sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Il secondo aggiunge l’head-up display e gli interni in pelle.
Non sono previsti optional: configurarla è una passeggiata.
BYD Tang
La BYD Tang è una grande SUV elettrica pensata per chi cerca spazio, potenza e lusso.
Ha la trazione integrale (offerta da due motori elettrici per una potenza totale di 517 CV) e costa 72.950 euro.
La ricchissima dotazione include, tra le altre cose, gli interni in pelle, i sedili anteriori regolabili elettricamente, ventilati, riscaldabili e con funzione massaggio e il tetto apribile.
L’unico optional è la vernice metallizzata.
Leapmotor T03
La Leapmotor T03 è una citycar elettrica essenziale ma completa.
Costa 18.900 euro e ospita sotto il cofano un motore da 95 CV.
La dotazione di serie e da sicurezza è da prima della classe: cruise control adattivo, mantenimento di corsia e sensori di parcheggio posteriori.
Ha un solo optional ed è la vernice metallizzata.
Omoda 5
La Omoda 5 è una SUV compatta con un listino che parte da 26.900 euro.
La gamma motori è composta da tre unità: un 1.6 turbo benzina da 147 CV, un 1.5 turbo ibrido benzina da 224 CV e un’unità elettrica da 211 CV.
Gli allestimenti sono quattro: Pure, Anniversary Pure, Premium e Anniversary Premium. Tutte includono il cruise control adattivo, il mantenimento in corsia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
Anche in questo caso l’unico optional disponibile è la vernice metallizzata.
Omoda 9
La Omoda 9 è una SUV media ibrida plug-in in vendita a 51.900 euro.
A trazione integrale, ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbo ibrido plug-in benzina da 537 CV.
La dotazione comprende, tra le altre cose, l’airbag per le ginocchia del guidatore, gli interni in pelle e le sospensioni elettroniche.
Due gli optional: gli interni in pelle rossi (1.000 euro) e la vernice metallizzata.
Voyah Dream
La Voyah Dream è un’enorme monovolume a 7 posti ibrida plug-in che costa 75.800 euro.
Disponibile esclusivamente a trazione integrale, monta un motore 1.5 turbo ibrido plug-in benzina da 571 CV.
L’abitacolo è il suo punto forte: i sedili della prima e della seconda fila sono regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio.
XPeng G9
La G9 è la grande SUV elettrica di XPeng. I prezzi? Da 61.990 euro.
È disponibile a trazione posteriore (con un motore, montato dietro, da 351 CV) o integrale (due motori e una potenza totale di 576 CV).
Tre le versioni: Standard Range, Long Range e AWD. Le prime due includono l’airbag centrale, la pompa di calore e i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e con memoria. La AWD aggiunge interni in pelle e sospensioni pneumatiche.
Gli optional sono due: gancio traino (1.500 euro) e vernice metallizzata.