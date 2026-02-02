Auto cinesi: i dieci migliori modelli

Le auto cinesi stanno conquistando uno spazio sempre più rilevante nel nostro mercato. Non sono più un fenomeno marginale né una curiosità per addetti ai lavori: nel 2025 i marchi provenienti dalla Cina hanno superato il 3% delle immatricolazioni in Italia, una quota che oltrepassa l’8% se si includono anche MG (britannica solo sulla carta) e i brand del gruppo molisano DR, che rimarchia modelli della Repubblica Popolare.

A favorirne la diffusione non è soltanto il prezzo competitivo, ma anche un livello di contenuti cresciuto in modo evidente: firme più vicine ai gusti europei, dotazioni ricche, sistemi multimediali evoluti e una qualità di buon livello.

In questo articolo abbiamo selezionato le dieci migliori auto cinesi in commercio da noi: una scelta che esclude volutamente MG, marchio ufficialmente inglese nonostante la proprietà di un colosso con sede a Shanghai.

L’elenco, rigorosamente in ordine alfabetico, è composto soprattutto da SUV medie: un terreno dove i costruttori cinesi stanno esprimendo con maggiore convinzione il loro potenziale.



BYD Seal 6

BYD Seal 6

La BYD Seal 6 è una berlina ibrida plug-in, disponibile anche in versione station wagon.

In vendita a prezzi che partono da 37.900 euro, ha una gamma motori composta da due 1.5 ibridi plug-in benzina da 184 e 212 CV.

Tre gli allestimenti: Boost, Comfort Lite e Comfort. Già il primo offre il climatizzatore automatico, il cruise control e i sedili anteriori regolabili elettricamente. Il Comfort aggiunge i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera 360° e il volante riscaldabile.

L’unico optional a disposizione è la vernice metallizzata.



BYD Seal U

BYD Seal U

La BYD Seal U, l’auto cinese più venduta in Italia, è una SUV media in vendita a prezzi che partono da 39.800 euro.

Sotto il cofano si può scegliere tra tre motori: due 1.5 ibridi plug-in benzina da 218 o 324 CV oppure un elettrico da 218 CV. La trazione può essere anteriore o integrale.

Gli allestimenti sono tre: Boost, Comfort e Design. Il primo offre il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori mentre la Design aggiunge l’head-up display.

Non sono previsti optional: tutto è all’insegna della massima semplicità.



BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf

La Dolphin Surf, la proposta più accessibile di BYD, è una piccola elettrica.

In vendita a prezzi che partono da 19.490 euro, è offerta in due varianti di potenza: 88 o 156 CV.

Tre gli allestimenti: Active, Boost e Comfort. Il primo offre centraggio di corsia, cruise control adattivo e sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, il secondo aggiunge cerchi in lega, retrovisori ripiegabili elettricamente e sedili anteriori regolabili elettricamente mentre il terzo completa il quadro con fari full LED, sedili anteriori riscaldabili e telecamera 360°.

Ha un solo optional ed è la vernice metallizzata (650 euro).



BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

La BYD Sealion 7 è una SUV media elettrica in vendita a prezzi da 47.400 euro.

Due le configurazioni tecniche: trazione posteriore con un motore da 313 CV montato dietro oppure trazione integrale con due motori e una potenza complessiva di 530 CV.

Due sono anche gli allestimenti: Comfort ed Excellence. Il primo offre navigatore, portellone elettrico e sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Il secondo aggiunge l’head-up display e gli interni in pelle.

Non sono previsti optional: configurarla è una passeggiata.



BYD Tang

BYD Tang

La BYD Tang è una grande SUV elettrica pensata per chi cerca spazio, potenza e lusso.

Ha la trazione integrale (offerta da due motori elettrici per una potenza totale di 517 CV) e costa 72.950 euro.

La ricchissima dotazione include, tra le altre cose, gli interni in pelle, i sedili anteriori regolabili elettricamente, ventilati, riscaldabili e con funzione massaggio e il tetto apribile.

L’unico optional è la vernice metallizzata.



Leapmotor T03

Leapmotor T03

La Leapmotor T03 è una citycar elettrica essenziale ma completa.

Costa 18.900 euro e ospita sotto il cofano un motore da 95 CV.

La dotazione di serie e da sicurezza è da prima della classe: cruise control adattivo, mantenimento di corsia e sensori di parcheggio posteriori.

Ha un solo optional ed è la vernice metallizzata.



Omoda 5

Omoda 5

La Omoda 5 è una SUV compatta con un listino che parte da 26.900 euro.

La gamma motori è composta da tre unità: un 1.6 turbo benzina da 147 CV, un 1.5 turbo ibrido benzina da 224 CV e un’unità elettrica da 211 CV.

Gli allestimenti sono quattro: Pure, Anniversary Pure, Premium e Anniversary Premium. Tutte includono il cruise control adattivo, il mantenimento in corsia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Anche in questo caso l’unico optional disponibile è la vernice metallizzata.



Omoda 9

Omoda 9

La Omoda 9 è una SUV media ibrida plug-in in vendita a 51.900 euro.

A trazione integrale, ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbo ibrido plug-in benzina da 537 CV.

La dotazione comprende, tra le altre cose, l’airbag per le ginocchia del guidatore, gli interni in pelle e le sospensioni elettroniche.

Due gli optional: gli interni in pelle rossi (1.000 euro) e la vernice metallizzata.



Voyah Dream

Voyah Dream

La Voyah Dream è un’enorme monovolume a 7 posti ibrida plug-in che costa 75.800 euro.

Disponibile esclusivamente a trazione integrale, monta un motore 1.5 turbo ibrido plug-in benzina da 571 CV.

L’abitacolo è il suo punto forte: i sedili della prima e della seconda fila sono regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio.



XPeng G9

XPeng G9

La G9 è la grande SUV elettrica di XPeng. I prezzi? Da 61.990 euro.

È disponibile a trazione posteriore (con un motore, montato dietro, da 351 CV) o integrale (due motori e una potenza totale di 576 CV).

Tre le versioni: Standard Range, Long Range e AWD. Le prime due includono l’airbag centrale, la pompa di calore e i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e con memoria. La AWD aggiunge interni in pelle e sospensioni pneumatiche.

Gli optional sono due: gancio traino (1.500 euro) e vernice metallizzata.