Auto elettriche: quali convengono davvero nel 2026

Nel 2026, molto probabilmente, l’auto elettrica smetterà di essere una scelta di compromesso. L’evoluzione tecnologica ha portato in listino modelli con prezzi inferiori a 45.000 euro capaci di superare i 500 km di autonomia con un “pieno” di energia.

Un mix che apre davvero ai viaggi lunghi, riducendo l’ansia da ricarica e rendendo le EV una scelta razionale oltre che sostenibile.

In questo scenario abbiamo selezionato, in rigoroso ordine alfabetico, le auto elettriche che convengono davvero nel 2026: dieci proposte che offrono il miglior equilibrio tra prezzo, prestazioni e usabilità quotidiana.

Un elenco dominato da SUV compatte che vede prevalentemente modelli francesi e tedeschi. Scopriamoli insieme.



Citroën C5 Aircross elettrica



Citroën C5 Aircross elettrica You 37.690 euro

La Citroën C5 Aircross elettrica è la variante a batterie della seconda generazione della SUV compatta francese.

Spinta da un motore da 213 CV (lo stesso della Opel Grandland Full Electric e della Peugeot 3008 elettrica analizzate in questo articolo), ha un’autonomia di 520 km.

La versione “base” You offre, tra le altre cose, il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio posteriori.

Tra gli optional consigliamo il kit riparazione pneumatici (20 euro) e la pompa di calore (800 euro).



Forthing Friday EV

Forthing Friday EV 43.500 euro

La Forthing Friday EV è la versione elettrica della SUV compatta cinese.

Spinta da un motore da 204 CV, ha un’autonomia di 510 km.

La dotazione di serie comprende il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco e il portellone ad apertura elettrica.

L’unico optional che ci sentiamo di suggerire è il ruotino (170 euro).



Kia EV3

Kia EV3 81.4 kWh Air 39.950 euro

La Kia EV3 è una piccola SUV coreana dotata di un motore da 204 CV.

La variante 81,4 kWh, quella con la batteria più capiente, ha un’autonomia di 605 km.

L’allestimento Air può vantare, tra le altre cose, il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Per quanto riguarda gli optional suggeriamo la pompa di calore (1.000 euro) e la vernice perlata (900 euro).



MG MG4

MG MG4 Trophy 41.290 euro

La MG MG4 Trophy è la variante con più autonomia della compatta elettrica britannica nonché l’unica in grado di percorrere più di 500 km con un pieno: 520, per l’esattezza.

È una “tutto dietro”: ha il motore (da 245 CV) e la trazione posteriore.

La dotazione di serie include, tra le altre cose, i sedili anteriori riscaldabili e la telecamera 360°.

Due gli optional suggeriti: interni bicolore (650 euro) e vernice metallizzata (700 euro).



Opel Grandland Full Electric



Opel Grandland Full Electric 213 CV Edition 40.950 euro

La Opel Grandland Full Electric è la versione a emissioni zero della seconda generazione della SUV compatta tedesca.

La versione “base” 213 CV Edition ha un motore da 213 CV (lo stesso delle varianti elettriche della Citroën C5 Aircross e dellaPeugeot 3008 analizzate in questo articolo) e un’autonomia di 523 km.

Di serie offre, tra le altre cose, il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo e i retrovisori ripiegabili elettricamente.

Tra gli optional che ci sentiamo di consigliare segnaliamo il caricatore di bordo da 22 kW (450 euro) e il gancio traino (600 euro).



Peugeot 3008 elettrica



Peugeot 3008 elettrica 210 CV Allure 43.430 euro

La Peugeot 3008 elettrica è la variante a batterie della terza generazione della SUV compatta francese.

La versione “base” 210 CV Allure monta un motore da 213 CV (lo stesso della Citroën C5 Aircross elettrica e della Opel Grandland Full Electric analizzate in questo articolo) e ha un’autonomia di 529 km.

La dotazione di serie comprende il cavo per la ricarica da 22 kW, il mantenimento di corsia e la telecamera posteriore.

Suggeriamo invece come optional i cerchi in lega da 19” (200 euro), il kit riparazione pneumatici (20 euro) e la pompa di calore (800 euro).



Skoda Elroq



Skoda Elroq 85 43.500 euro

La Skoda Elroq è una SUV compatta ceca sviluppata sullo stesso pianale della Enyaq.

La versione 85, una “tutto dietro” (motore da 286 CV e trazione posteriore), ha un’autonomia di 580 km.

La dotazione di serie include, tra le altre cose, l’airbag centrale, il cruise control adattivo e i retrovisori ripiegabili elettricamente.

Per quanto riguarda gli optional consigliamo il bagagliaio con rete divisoria (160 euro), il cavo per la ricarica di 7,2/11 kW (630 euro) e la pompa di calore (1.070 euro).



Tesla Model 3

Tesla Model 3 NV35 RWD 40.970 euro

La Tesla Model 3 NV35 RWD è la versione d’accesso della berlina elettrica statunitense.

Una “tutto dietro” (motore da 283 CV e trazione posteriore) con un’autonomia di 520 km.

Di serie può vantare il cruise control adattivo, i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili e la telecamera posteriore.

Tra gli optional troviamo l’Autopilot al massimo potenziale (7.500 euro), i cerchi in lega da 19” (1.700 euro) e la wall connector per la ricarica domestica (535 euro).



Toyota C-HR+

Toyota C-HR+ Icon 43.800 euro

La Toyota C-HR+ Icon è la variante intermedia della SUV compatta giapponese ma anche quella che fa più strada con un “pieno” di energia.

Spinta da un motore da 224 CV, ha un’autonomia di 609 km.

La dotazione di serie include, tra le altre cose, l’airbag centrale, il cruise control adattivo e i vetri posteriori oscurati.

L’unico optional che ci sentiamo di suggerire è la vernice perla (1.100 euro).



Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Pro S 42.490 euro

La Volkswagen ID.3 è una compatta tedesca “tutto dietro” (motore e trazione posteriore) sviluppata sullo stesso pianale della ID.4 e della ID.5.

La versione Pro S, con un’autonomia di 556 CV, genera una potenza di 231 CV.

Di serie ha il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il navigatore.

Tra gli optional più interessanti troviamo il cavo per la ricarica domestica (200 euro), i cerchi in lega da 18” (745 euro) e la pompa di calore (1.130 euro).