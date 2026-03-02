Calendario Formula 1 2026: tutte le date e i circuiti ufficiali
Il calendario aggiornato e tutti i circuiti del Mondiale F1 2026: date e orari del 24 GP del campionato. Dall’Australia ad Abu Dhabi passando per l’Arabia Saudita
Il calendario del Mondiale F1 2026 conferma i 24 Gran Premi della stagione precedente ma introduce alcuni cambiamenti che modificano la mappa del campionato.
La novità più rilevante riguarda la Spagna: il tradizionale appuntamento di Montmelò si trasferisce sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il tracciato di Barcellona non esce però dal Circus: ospiterà infatti il GP di Barcellona-Catalogna, che entra ufficialmente in calendario al posto di quello dell’Emilia-Romagna a Imola.
Di seguito troverete il calendario completo del Mondiale F1 2026 e le caratteristiche delle piste compresi i record sul giro e gli orari per seguire le prove libere, le qualifiche, le sprint race e le corse.
1 – GP Australia (Melbourne) – 8 marzo 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.278 m
GIRI: 58
RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’15”096 – 2025
RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF-24) – 1’19”813 – 2024
RECORD DISTANZA: Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) – 1h20’26”843 – 2024
Il calendario
VENERDÌ 6 MARZO 2026
02:30-03:30 Prove libere 1
06:00-07:00 Prove libere 2
SABATO 7 MARZO 2026
02:30-03:30 Prove libere 3
06:00-07:00 Qualifiche
DOMENICA 8 MARZO 2026
05:00 Gara
2 – GP Cina (Shanghai) – 15 marzo 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.451 m
GIRI: 56
RECORD IN PROVA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’30”641 – 2025
RECORD IN GARA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1’32”238 – 2004
RECORD DISTANZA: Rubens Barrichello (Ferrari F2004) – 1h29’12”420 – 2004
Il calendario
VENERDÌ 13 MARZO 2026
04:30-05:30 Prove libere 1
08:30-09:14 Qualifiche Sprint
SABATO 14 MARZO 2026
04:00-05:00 Gara Sprint
08:00-09:00 Qualifiche
DOMENICA 15 MARZO 2026
08:00 Gara
3 – GP Giappone (Suzuka) – 29 marzo 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.807 m
GIRI: 53
RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’26”983 – 2025
RECORD IN GARA: Kimi Antonelli (Mercedes F1 W16) – 1’30”965 – 2025
RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019
Il calendario
VENERDÌ 27 MARZO 2026
03:30-04:30 Prove libere 1
07:00-08:00 Prove libere 2
SABATO 28 MARZO 2026
03:30-04:30 Prove libere 3
07:00-08:00 Qualifiche
DOMENICA 29 MARZO 2026
07:00 Gara
4 – GP Bahrein (Sakhir) – 12 aprile 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.412 m
GIRI: 57
RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’27”064 – 2019
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1’30”983 – 2019
RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019
Il calendario
VENERDÌ 10 APRILE 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 11 APRILE 2026
14:30-15:30 Prove libere 3
18:00-19:00 Qualifiche
DOMENICA 12 APRILE 2026
17:00 Gara
5 – GP Arabia Saudita (Gedda) – 19 aprile 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.175 m
GIRI: 50
RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’27”294
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’30”734 – 2021
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB20) – 1h20’43”273 – 2024
Il calendario
VENERDÌ 17 APRILE 2026
15:30-16:30 Prove libere 1
19:00-20:00 Prove libere 2
SABATO 18 APRILE 2026
15:30-16:30 Prove libere 3
19:00-20:00 Qualifiche
DOMENICA 19 APRILE 2026
19:00 Gara
6 – GP Miami (Miami) – 3 maggio 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.412 m
GIRI: 57
RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h26”204 – 2025
RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1’29”708 – 2023
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27”38”241 – 2023
Il calendario
VENERDÌ 1 MAGGIO 2026
18:30-19:30 Prove libere 1
22:30-23:14 Qualifiche sprint
SABATO 2 MAGGIO 2026
18:00-19:00 Gara Sprint
22:00-23:00 Qualifiche
DOMENICA 3 MAGGIO 2026
22:00 Gara
7 – GP Canada (Montréal) – 24 maggio 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.361 m
GIRI: 70
RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’10”240 – 2019
RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1’13”078 – 2019
RECORD DISTANZA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1h28’24”803 – 2004
Il calendario
VENERDÌ 22 MAGGIO 2026
18:30-19:30 Prove libere 1
22:30-23:14 Qualifiche Sprint
SABATO 23 MAGGIO 2026
18:00-19:00 Gara Sprint
22:00-23:00 Qualifiche
DOMENICA 24 MAGGIO 2026
22:00 Gara
8 – GP Monaco (Monte Carlo) – 7 giugno 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 3.337 m
GIRI: 78
RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’09”954 – 2025
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’12”909 – 2021
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1h38’56”820 – 2021
Il calendario
VENERDÌ 5 GIUGNO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 6 GIUGNO 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 7 GIUGNO 2026
15:00 Gara
9 – GP Barcellona-Catalogna (Barcellona) – 14 giugno 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.657 m
GIRI: 66
RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL38) – 1’11”383 – 2024
RECORD IN GARA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’15”743 – 2025
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27’57”940 – 2023
Il calendario
VENERDÌ 12 GIUGNO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 13 GIUGNO 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 14 GIUGNO 2026
15:00 Gara
10 – GP Austria (Red Bull Ring) – 28 giugno 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.326 m
GIRI: 71
RECORD IN PROVA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) – 1’02”939 – 2020
RECORD IN GARA: Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35) – 1’05”619 – 2020
RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W08) – 1h21’48”523 – 2017
Il calendario
VENERDÌ 26 GIUGNO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 27 GIUGNO 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 28 GIUGNO 2026
15:00 Gara
11 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 5 luglio 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.891 m
GIRI: 52
RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’24”303 – 2020
RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1’27”097 – 2020
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1h19’41”996 – 2020
Il calendario
VENERDÌ 3 LUGLIO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:30-18:14 Qualifiche Sprint
SABATO 4 LUGLIO 2026
13:00-14:00 Gara Sprint
17:00-18:00 Qualifiche
DOMENICA 5 LUGLIO 2026
16:00 Gara
12 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 19 luglio 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 7.004 m
GIRI: 44
RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’40”562 – 2025
RECORD IN GARA: Sergio Pérez (Red Bull RB20) – 1’44”701 – 2024
RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) – 1h19’57”566 – 2024
Il calendario
VENERDÌ 17 LUGLIO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 18 LUGLIO 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 19 LUGLIO 2026
15:00 Gara
13 – GP Ungheria (Hungaroring) – 26 luglio 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.381 m
GIRI: 70
RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’13”447 – 2020
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’16”627 – 2020
RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1h35’03”796 – 2019
Il calendario
VENERDÌ 24 LUGLIO 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 25 LUGLIO 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 26 LUGLIO 2026
15:00 Gara
14 – GP Olanda (Zandvoort) – 23 agosto 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.259 m
GIRI: 72
RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’08”662 – 2025
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’11”097 – 2021
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1h30’05”395 – 2021
Il calendario
VENERDÌ 21 AGOSTO 2026
12:30-13:30 Prove libere 1
16:30-17:14 Qualifiche Sprint
SABATO 22 AGOSTO 2026
12:30-13:00 Gara Sprint
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 23 AGOSTO 2026
15:00 Gara
15 – GP Italia (Monza) – 6 settembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.793 m
GIRI: 53
RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’18”792 – 2025
RECORD IN GARA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’20”901 – 2025
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h13’24”325 – 2025
Il calendario
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026
12:30-13:30 Prove libere 1
16:00-17:00 Prove libere 2
SABATO 5 SETTEMBRE 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026
15:00 Gara
16 – GP Spagna (Madrid) – 13 settembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.416 m
GIRI: 57
Il calendario
VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026
13:30-14:30 Prove libere 1
17:00-18:00 Prove libere 2
SABATO 12 SETTEMBRE 2026
12:30-13:30 Prove libere 3
16:00-17:00 Qualifiche
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026
15:00 Gara
17 – GP Azerbaigian (Baku) – 26 settembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.003 m
GIRI: 51
RECORD IN PROVA: Charles Leclerc (Ferrari SF-23) – 1’40”203 – 2023
RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF90) – 1’43”009 – 2019
RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h31’52”942 – 2019
Il calendario
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026
10:30-11:30 Prove libere 1
14:00-15:00 Prove libere 2
VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2026
10:30-11:30 Prove libere 3
14:00-15:00 Qualifiche
SABATO 26 SETTEMBRE 2026
13:00 Gara
18 – GP Singapore (Singapore) – 11 ottobre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.927 m
GIRI: 62
RECORD IN PROVA: George Russell (Mercedes F1 W16) – 1’29”158 – 2025
RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Ferrari SF-25) – 1’33”808 – 2025
RECORD DISTANZA: George Russell (Mercedes F1 W16) – 1h40’22”367
Il calendario
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026
10:30-11:30 Prove libere 1
14:30-15:14 Qualifiche Sprint
SABATO 10 OTTOBRE 2026
11:00-12:00 Gara Sprint
15:00-16:00 Qualifiche
DOMENICA 11 OTTOBRE 2026
14:00 Gara
19 – GP USA (Austin) – 25 ottobre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.513 m
GIRI: 56
RECORD IN PROVA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1’32”029 – 2019
RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF90) – 1’36”169 – 2019
RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W08) – 1h33’50”991 – 2018
Il calendario
VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026
19:30-20:30 Prove libere 1
23:00-00:00 Prove libere 2
SABATO 24 OTTOBRE 2026
19:30-20:30 Prove libere 3
23:00-00:00 Qualifiche
DOMENICA 25 OTTOBRE 2026
21:00 Gara
20 – GP Città del Messico (Città del Messico) – 1 novembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.304 m
GIRI: 71
RECORD IN PROVA: Daniel Ricciardo (Red Bull RB14) – 1’14”759 – 2018
RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) – 1’17”774 – 2021
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB13) – 1h36’26”552 – 2017
Il calendario
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2026
19:30-20:30 Prove libere 1
23:00-00:00 Prove libere 2
SABATO 31 OTTOBRE 2026
18:30-19:30 Prove libere 3
22:00-23:00 Qualifiche
DOMENICA 1 NOVEMBRE 2026
21:00 Gara
21 – GP San Paolo (San Paolo) – 8 novembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.309 m
GIRI: 71
RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1’07”281 – 2018
RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W09) – 1’10”540 – 2018
RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1h27’09”066 – 2018
Il calendario
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2026
16:30-17:30 Prove libere 1
20:00-21:00 Prove libere 2
SABATO 7 NOVEMBRE 2026
15:30-16:30 Prove libere 3
19:00-20:00 Qualifiche
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026
18:00 Gara
22 – GP Las Vegas (Las Vegas) – 21 novembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.201 m
GIRI: 50
RECORD IN PROVA: George Russell (Mercedes F1 W15) – 1’32”312 – 2024
RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’33”365 – 2025
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h21’08”429 – 2025
Il calendario
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026
01:30-02:30 Prove libere 1
05:00-06:00 Prove libere 2
SABATO 21 NOVEMBRE 2026
01:30-02:30 Prove libere 3
05:00-06:00 Qualifiche
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026
05:00 Gara
23 – GP Qatar (Lusail) – 29 novembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.419 m
GIRI: 57
RECORD IN PROVA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’19”387 – 2025
RECORD IN GARA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’22”996 – 2025
RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1h24’28”471 – 2021
Il calendario
VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026
14:30-15:30 Prove libere 1
18:00-19:00 Prove libere 2
SABATO 28 NOVEMBRE 2026
15:30-16:30 Prove libere 3
19:00-20:00 Qualifiche
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026
17:00 Gara
24 – GP Abu Dhabi (Yas Marina) – 6 dicembre 2026
LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.281 m
GIRI: 58
RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1’22”109 – 2021
RECORD IN GARA: Kevin Magnussen (Haas VF-24) – 1’25”637 – 2024
RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h26’07”469 – 2025
Il calendario
VENERDÌ 4 DICEMBRE 2026
10:30-11:30 Prove libere 1
14:00-15:00 Prove libere 2
SABATO 5 DICEMBRE 2026
11:30-12:30 Prove libere 3
15:00-16:00 Qualifiche
DOMENICA 6 DICEMBRE 2026
14:00 Gara