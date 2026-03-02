Calendario Formula 1 2026: tutte le date e i circuiti ufficiali
Clive Mason/Getty Images

Calendario Formula 1 2026: tutte le date e i circuiti ufficiali

di Marco Coletto

Il calendario aggiornato e tutti i circuiti del Mondiale F1 2026: date e orari del 24 GP del campionato. Dall’Australia ad Abu Dhabi passando per l’Arabia Saudita

Il calendario del Mondiale F1 2026 conferma i 24 Gran Premi della stagione precedente ma introduce alcuni cambiamenti che modificano la mappa del campionato.

La novità più rilevante riguarda la Spagna: il tradizionale appuntamento di Montmelò si trasferisce sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il tracciato di Barcellona non esce però dal Circus: ospiterà infatti il GP di Barcellona-Catalogna, che entra ufficialmente in calendario al posto di quello dell’Emilia-Romagna a Imola.

Di seguito troverete il calendario completo del Mondiale F1 2026 e le caratteristiche delle piste compresi i record sul giro e gli orari per seguire le prove libere, le qualifiche, le sprint race e le corse.

Shu Zelin/Paddocker/NurPhoto via Getty Images
F1 GP Australia

1 – GP Australia (Melbourne) – 8 marzo 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.278 m

GIRI: 58

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’15”096 – 2025

RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF-24) – 1’19”813 – 2024

RECORD DISTANZA: Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) – 1h20’26”843 – 2024

Il calendario

VENERDÌ 6 MARZO 2026

02:30-03:30 Prove libere 1

06:00-07:00 Prove libere 2

SABATO 7 MARZO 2026

02:30-03:30 Prove libere 3

06:00-07:00 Qualifiche

DOMENICA 8 MARZO 2026

05:00 Gara

Clive Mason/Getty Images
F1 GP Cina

2 – GP Cina (Shanghai) – 15 marzo 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.451 m

GIRI: 56

RECORD IN PROVA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’30”641 – 2025

RECORD IN GARA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1’32”238 – 2004

RECORD DISTANZA: Rubens Barrichello (Ferrari F2004) – 1h29’12”420 – 2004

Il calendario

VENERDÌ 13 MARZO 2026

04:30-05:30 Prove libere 1

08:30-09:14 Qualifiche Sprint

SABATO 14 MARZO 2026

04:00-05:00 Gara Sprint

08:00-09:00 Qualifiche

DOMENICA 15 MARZO 2026

08:00 Gara

Clive Rose/Getty Images
F1 GP Giappone

3 – GP Giappone (Suzuka) – 29 marzo 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.807 m

GIRI: 53

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’26”983 – 2025

RECORD IN GARA: Kimi Antonelli (Mercedes F1 W16) – 1’30”965 – 2025

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019

Il calendario

VENERDÌ 27 MARZO 2026

03:30-04:30 Prove libere 1

07:00-08:00 Prove libere 2

SABATO 28 MARZO 2026

03:30-04:30 Prove libere 3

07:00-08:00 Qualifiche

DOMENICA 29 MARZO 2026

07:00 Gara

Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Bahrein

4 – GP Bahrein (Sakhir) – 12 aprile 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.412 m

GIRI: 57

RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’27”064 – 2019

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1’30”983 – 2019

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019

Il calendario

VENERDÌ 10 APRILE 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 11 APRILE 2026

14:30-15:30 Prove libere 3

18:00-19:00 Qualifiche

DOMENICA 12 APRILE 2026

17:00 Gara

Clive Rose – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Arabia Saudita

5 – GP Arabia Saudita (Gedda) – 19 aprile 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.175 m

GIRI: 50

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’27”294

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’30”734 – 2021

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB20) – 1h20’43”273 – 2024

Il calendario

VENERDÌ 17 APRILE 2026

15:30-16:30 Prove libere 1

19:00-20:00 Prove libere 2

SABATO 18 APRILE 2026

15:30-16:30 Prove libere 3

19:00-20:00 Qualifiche

DOMENICA 19 APRILE 2026

19:00 Gara

Mark Sutton – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Miami

6 – GP Miami (Miami) – 3 maggio 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.412 m

GIRI: 57

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h26”204 – 2025

RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1’29”708 – 2023

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27”38”241 – 2023

Il calendario

VENERDÌ 1 MAGGIO 2026

18:30-19:30 Prove libere 1

22:30-23:14 Qualifiche sprint

SABATO 2 MAGGIO 2026

18:00-19:00 Gara Sprint

22:00-23:00 Qualifiche

DOMENICA 3 MAGGIO 2026

22:00 Gara

Clive Rose/Getty Images
F1 GP Canada

7 – GP Canada (Montréal) – 24 maggio 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.361 m

GIRI: 70

RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’10”240 – 2019

RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1’13”078 – 2019

RECORD DISTANZA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1h28’24”803 – 2004

Il calendario

VENERDÌ 22 MAGGIO 2026

18:30-19:30 Prove libere 1

22:30-23:14 Qualifiche Sprint

SABATO 23 MAGGIO 2026

18:00-19:00 Gara Sprint

22:00-23:00 Qualifiche

DOMENICA 24 MAGGIO 2026

22:00 Gara

Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Monaco

8 – GP Monaco (Monte Carlo) – 7 giugno 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 3.337 m

GIRI: 78

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’09”954 – 2025

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’12”909 – 2021

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1h38’56”820 – 2021

Il calendario

VENERDÌ 5 GIUGNO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 6 GIUGNO 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 7 GIUGNO 2026

15:00 Gara

Mark Thompson/Getty Images
F1 GP Barcellona-Catalogna

9 – GP Barcellona-Catalogna (Barcellona) – 14 giugno 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.657 m

GIRI: 66

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL38) – 1’11”383 – 2024

RECORD IN GARA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’15”743 – 2025

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB19) – 1h27’57”940 – 2023

Il calendario

VENERDÌ 12 GIUGNO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 13 GIUGNO 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 14 GIUGNO 2026

15:00 Gara

Clive Rose – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Austria

10 – GP Austria (Red Bull Ring) – 28 giugno 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.326 m

GIRI: 71

RECORD IN PROVA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) – 1’02”939 – 2020

RECORD IN GARA: Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35) – 1’05”619 – 2020

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W08) – 1h21’48”523 – 2017

Il calendario

VENERDÌ 26 GIUGNO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 27 GIUGNO 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 28 GIUGNO 2026

15:00 Gara

Clive Rose/Getty Images
F1 GP Gran Bretagna

11 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 5 luglio 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.891 m

GIRI: 52

RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’24”303 – 2020

RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1’27”097 – 2020

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1h19’41”996 – 2020

Il calendario

VENERDÌ 3 LUGLIO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:30-18:14 Qualifiche Sprint

SABATO 4 LUGLIO 2026

13:00-14:00 Gara Sprint

17:00-18:00 Qualifiche

DOMENICA 5 LUGLIO 2026

16:00 Gara

Kym Illman/Getty Images
F1 GP Belgio

12 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 19 luglio 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 7.004 m

GIRI: 44

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’40”562 – 2025

RECORD IN GARA: Sergio Pérez (Red Bull RB20) – 1’44”701 – 2024

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) – 1h19’57”566 – 2024

Il calendario

VENERDÌ 17 LUGLIO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 18 LUGLIO 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 19 LUGLIO 2026

15:00 Gara

Mark Thompson/Getty Images
F1 GP Ungheria

13 – GP Ungheria (Hungaroring) – 26 luglio 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.381 m

GIRI: 70

RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’13”447 – 2020

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’16”627 – 2020

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1h35’03”796 – 2019

Il calendario

VENERDÌ 24 LUGLIO 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 25 LUGLIO 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 26 LUGLIO 2026

15:00 Gara

Rudy Carezzevoli/Getty Images
F1 GP Olanda

14 – GP Olanda (Zandvoort) – 23 agosto 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.259 m

GIRI: 72

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’08”662 – 2025

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’11”097 – 2021

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1h30’05”395 – 2021

Il calendario

VENERDÌ 21 AGOSTO 2026

12:30-13:30 Prove libere 1

16:30-17:14 Qualifiche Sprint

SABATO 22 AGOSTO 2026

12:30-13:00 Gara Sprint

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 23 AGOSTO 2026

15:00 Gara

Mario Renzi – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP Italia

15 – GP Italia (Monza) – 6 settembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.793 m

GIRI: 53

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’18”792 – 2025

RECORD IN GARA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’20”901 – 2025

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h13’24”325 – 2025

Il calendario

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

12:30-13:30 Prove libere 1

16:00-17:00 Prove libere 2

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026

15:00 Gara

Cristina Arias/Cover/Getty Images
F1 GP Spagna

16 – GP Spagna (Madrid) – 13 settembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.416 m

GIRI: 57

Il calendario

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026

13:30-14:30 Prove libere 1

17:00-18:00 Prove libere 2

SABATO 12 SETTEMBRE 2026

12:30-13:30 Prove libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026

15:00 Gara

Joe Portlock/Getty Images
F1 GP Azerbaigian

17 – GP Azerbaigian (Baku) – 26 settembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.003 m

GIRI: 51

RECORD IN PROVA: Charles Leclerc (Ferrari SF-23) – 1’40”203 – 2023

RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF90) – 1’43”009 – 2019

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h31’52”942 – 2019

Il calendario

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026

10:30-11:30 Prove libere 1

14:00-15:00 Prove libere 2

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2026

10:30-11:30 Prove libere 3

14:00-15:00 Qualifiche

SABATO 26 SETTEMBRE 2026

13:00 Gara

Clive Mason/Getty Images
F1 GP Singapore

18 – GP Singapore (Singapore) – 11 ottobre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.927 m

GIRI: 62

RECORD IN PROVA: George Russell (Mercedes F1 W16) – 1’29”158 – 2025

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Ferrari SF-25) – 1’33”808 – 2025

RECORD DISTANZA: George Russell (Mercedes F1 W16) – 1h40’22”367

Il calendario

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026

10:30-11:30 Prove libere 1

14:30-15:14 Qualifiche Sprint

SABATO 10 OTTOBRE 2026

11:00-12:00 Gara Sprint

15:00-16:00 Qualifiche

DOMENICA 11 OTTOBRE 2026

14:00 Gara

Mark Thompson/Getty Images
F1 GP USA

19 – GP USA (Austin) – 25 ottobre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.513 m

GIRI: 56

RECORD IN PROVA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1’32”029 – 2019

RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF90) – 1’36”169 – 2019

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W08) – 1h33’50”991 – 2018

Il calendario

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2026

19:30-20:30 Prove libere 1

23:00-00:00 Prove libere 2

SABATO 24 OTTOBRE 2026

19:30-20:30 Prove libere 3

23:00-00:00 Qualifiche

DOMENICA 25 OTTOBRE 2026

21:00 Gara

Clive Rose/Getty Images
F1 GP Città del Messico

20 – GP Città del Messico (Città del Messico) – 1 novembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.304 m

GIRI: 71

RECORD IN PROVA: Daniel Ricciardo (Red Bull RB14) – 1’14”759 – 2018

RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) – 1’17”774 – 2021

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB13) – 1h36’26”552 – 2017

Il calendario

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2026

19:30-20:30 Prove libere 1

23:00-00:00 Prove libere 2

SABATO 31 OTTOBRE 2026

18:30-19:30 Prove libere 3

22:00-23:00 Qualifiche

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2026

21:00 Gara

Anni Graf – Formula 1/Formula 1 via Getty Images
F1 GP San Paolo

21 – GP San Paolo (San Paolo) – 8 novembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.309 m

GIRI: 71

RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1’07”281 – 2018

RECORD IN GARA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W09) – 1’10”540 – 2018

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1h27’09”066 – 2018

Il calendario

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2026

16:30-17:30 Prove libere 1

20:00-21:00 Prove libere 2

SABATO 7 NOVEMBRE 2026

15:30-16:30 Prove libere 3

19:00-20:00 Qualifiche

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026

18:00 Gara

Clive Mason/Getty Images
F1 GP Las Vegas

22 – GP Las Vegas (Las Vegas) – 21 novembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 6.201 m

GIRI: 50

RECORD IN PROVA: George Russell (Mercedes F1 W15) – 1’32”312 – 2024

RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’33”365 – 2025

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h21’08”429 – 2025

Il calendario

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026

01:30-02:30 Prove libere 1

05:00-06:00 Prove libere 2

SABATO 21 NOVEMBRE 2026

01:30-02:30 Prove libere 3

05:00-06:00 Qualifiche

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

05:00 Gara

Clive Mason/Getty Images
F1 GP Qatar

23 – GP Qatar (Lusail) – 29 novembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.419 m

GIRI: 57

RECORD IN PROVA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’19”387 – 2025

RECORD IN GARA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’22”996 – 2025

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1h24’28”471 – 2021

Il calendario

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026

14:30-15:30 Prove libere 1

18:00-19:00 Prove libere 2

SABATO 28 NOVEMBRE 2026

15:30-16:30 Prove libere 3

19:00-20:00 Qualifiche

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026

17:00 Gara

Clive Mason/Getty Images
F1 GP Abu Dhabi

24 – GP Abu Dhabi (Yas Marina) – 6 dicembre 2026

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.281 m

GIRI: 58

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1’22”109 – 2021

RECORD IN GARA: Kevin Magnussen (Haas VF-24) – 1’25”637 – 2024

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1h26’07”469 – 2025

Il calendario

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2026

10:30-11:30 Prove libere 1

14:00-15:00 Prove libere 2

SABATO 5 DICEMBRE 2026

11:30-12:30 Prove libere 3

15:00-16:00 Qualifiche

DOMENICA 6 DICEMBRE 2026

14:00 Gara

Formula 1