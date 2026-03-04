Scuderie Formula 1 2026: team e lineup ufficiali
di Marco Coletto

Le undici scuderie che parteciperanno al Mondiale F1 2026: dall’Alpine alla Williams passando per la McLaren

Il Mondiale F1 2026 si apre con una rivoluzione: monoposto riprogettate completamente per via del nuovo regolamento tecnico e, per la prima volta dopo dieci anni, 11 scuderie anziché 10. 

Una griglia più affollata dovuta all’ingresso di due costruttori ufficiali: Audi (che rimpiazza la Kick Sauber) e Cadillac. Quest’anno segna anche il debutto del nuovo motorista Red Bull Ford, che prende il posto di Honda RBPT nello sviluppo di propulsori per i team Red Bull e Racing Bulls. Allo stesso tempo il paddock saluta dopo ben 25 anni l’uscita di scena di Renault come fornitore di power unit.

In questo elenco vi mostreremo tutti i dettagli degli undici team del Mondiale F1 2026: piloti, motori e palmarès. Scopriamoli insieme.

Alpine

Alpine (Francia)

NOME MONOPOSTO: A526

MOTORE: Mercedes

PILOTI:

10 Pierre Gasly (Francia)

43 Franco Colapinto (Argentina)

PALMARÈS: 8° nel Mondiale F1 Piloti (2022), 4° nel Mondiale F1 Costruttori (2022), 1 vittoria, 6 podi, 1 giro veloce

Aston Martin

Aston Martin (Regno Unito)

NOME MONOPOSTO: AMR26

MOTORE: Honda

PILOTI:

14 Fernando Alonso (Spagna)

18 Lance Stroll (Canada)

PALMARÈS: 4° nel Mondiale F1 Piloti (2023), 5° nel Mondiale F1 Costruttori (2023, 2024), 9 podi, 3 giri veloci

Audi

Audi (Germania)

NOME MONOPOSTO: R26

MOTORE: Audi

PILOTI:

5 Gabriel Bortoleto (Brasile)

27 Nico Hülkenberg (Germania)

Debuttante in F1

Cadillac

Cadillac (USA)

NOME MONOPOSTO: MAC-26

MOTORE: Ferrari

PILOTI:

11 Sergio Pérez (Messico)

77 Valtteri Bottas (Finlandia)

Debuttante in F1

Ferrari

Ferrari (Italia)

NOME MONOPOSTO: SF-26

MOTORE: Ferrari

PILOTI:

16 Charles Leclerc (Principato di Monaco)

44 Lewis Hamilton (Regno Unito)

PALMARÈS: 15 Mondiali F1 Piloti (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000-2004, 2007), 16 Mondiali F1 Costruttori (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007, 2008), 248 vittorie, 254 pole position, 836 podi, 87 doppiette, 265 giri veloci

Haas

Haas (USA)

NOME MONOPOSTO: VF-26

MOTORE: Ferrari

PILOTI:

31 Esteban Ocon (Francia)

87 Oliver Bearman (Regno Unito)

PALMARÈS: 9° nel Mondiale F1 Piloti (2018), 5° nel Mondiale F1 Costruttori (2018), 1 pole position, 3 giri veloci

McLaren

McLaren (Regno Unito)

NOME MONOPOSTO: MCL40

MOTORE: Mercedes

PILOTI:

1 Lando Norris (Regno Unito)

81 Oscar Piastri (Australia)

PALMARÈS: 13 Mondiali F1 Piloti (1974, 1976, 1984-1986, 1988-1991, 1998, 1999, 2008, 2025), 10 Mondiali F1 Costruttori (1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998, 2024, 2025), 203 vittorie, 177 pole position, 558 podi, 56 doppiette, 184 giri veloci

Mercedes

Mercedes (Germania)

NOME MONOPOSTO: F1 W17

MOTORE: Mercedes

PILOTI:

12 Kimi Antonelli (Italia)

63 George Russell (Regno Unito)

PALMARÈS: 9 Mondiali F1 Piloti (1954, 1955, 2014-2020), 8 Mondiali F1 Costruttori (2014-2021), 131 vittorie, 143 pole position, 310 podi, 60 doppiette, 115 giri veloci

Racing Bulls

Racing Bulls (Italia)

NOME MONOPOSTO: VCARB 03

MOTORE: Red Bull Ford

PILOTI:

30 Liam Lawson (Nuova Zelanda)

41 Arvid Lindblad (Regno Unito)

PALMARÈS: 12° nel Mondiale F1 Piloti (2025), 6° nel Mondiale F1 Costruttori (2025), 1 podio

Red Bull

Red Bull (Austria)

NOME MONOPOSTO: RB22

MOTORE: Red Bull Ford

PILOTI:

3 Max Verstappen (Paesi Bassi)

6 Isack Hadjar (Francia)

PALMARÈS: 8 Mondiali F1 Piloti (2010-2013, 2021-2024), 6 Mondiali F1 Costruttori (2010-2013, 2022, 2023), 130 vittorie, 111 pole position, 297 podi, 31 doppiette, 102 giri veloci

Williams

Williams (Regno Unito)

NOME MONOPOSTO: FW48

MOTORE: Mercedes

PILOTI:

23 Alexander Albon (Thailandia)

55 Carlos Sainz Jr. (Spagna)

PALMARÈS: 7 Mondiali F1 Piloti (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997), 9 Mondiali F1 Costruttori (1980, 1981, 1986, 1987, 1992-1994, 1996, 1997), 114 vittorie, 128 pole position, 315 podi, 33 doppiette, 134 giri veloci

