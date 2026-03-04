Scuderie Formula 1 2026: team e lineup ufficiali
Le undici scuderie che parteciperanno al Mondiale F1 2026: dall’Alpine alla Williams passando per la McLaren
Il Mondiale F1 2026 si apre con una rivoluzione: monoposto riprogettate completamente per via del nuovo regolamento tecnico e, per la prima volta dopo dieci anni, 11 scuderie anziché 10.
Una griglia più affollata dovuta all’ingresso di due costruttori ufficiali: Audi (che rimpiazza la Kick Sauber) e Cadillac. Quest’anno segna anche il debutto del nuovo motorista Red Bull Ford, che prende il posto di Honda RBPT nello sviluppo di propulsori per i team Red Bull e Racing Bulls. Allo stesso tempo il paddock saluta dopo ben 25 anni l’uscita di scena di Renault come fornitore di power unit.
In questo elenco vi mostreremo tutti i dettagli degli undici team del Mondiale F1 2026: piloti, motori e palmarès. Scopriamoli insieme.
Alpine (Francia)
NOME MONOPOSTO: A526
MOTORE: Mercedes
PILOTI:
10 Pierre Gasly (Francia)
43 Franco Colapinto (Argentina)
PALMARÈS: 8° nel Mondiale F1 Piloti (2022), 4° nel Mondiale F1 Costruttori (2022), 1 vittoria, 6 podi, 1 giro veloce
Aston Martin (Regno Unito)
NOME MONOPOSTO: AMR26
MOTORE: Honda
PILOTI:
14 Fernando Alonso (Spagna)
18 Lance Stroll (Canada)
PALMARÈS: 4° nel Mondiale F1 Piloti (2023), 5° nel Mondiale F1 Costruttori (2023, 2024), 9 podi, 3 giri veloci
Audi (Germania)
NOME MONOPOSTO: R26
MOTORE: Audi
PILOTI:
5 Gabriel Bortoleto (Brasile)
27 Nico Hülkenberg (Germania)
Debuttante in F1
Cadillac (USA)
NOME MONOPOSTO: MAC-26
MOTORE: Ferrari
PILOTI:
11 Sergio Pérez (Messico)
77 Valtteri Bottas (Finlandia)
Debuttante in F1
Ferrari (Italia)
NOME MONOPOSTO: SF-26
MOTORE: Ferrari
PILOTI:
16 Charles Leclerc (Principato di Monaco)
44 Lewis Hamilton (Regno Unito)
PALMARÈS: 15 Mondiali F1 Piloti (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000-2004, 2007), 16 Mondiali F1 Costruttori (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007, 2008), 248 vittorie, 254 pole position, 836 podi, 87 doppiette, 265 giri veloci
Haas (USA)
NOME MONOPOSTO: VF-26
MOTORE: Ferrari
PILOTI:
31 Esteban Ocon (Francia)
87 Oliver Bearman (Regno Unito)
PALMARÈS: 9° nel Mondiale F1 Piloti (2018), 5° nel Mondiale F1 Costruttori (2018), 1 pole position, 3 giri veloci
McLaren (Regno Unito)
NOME MONOPOSTO: MCL40
MOTORE: Mercedes
PILOTI:
1 Lando Norris (Regno Unito)
81 Oscar Piastri (Australia)
PALMARÈS: 13 Mondiali F1 Piloti (1974, 1976, 1984-1986, 1988-1991, 1998, 1999, 2008, 2025), 10 Mondiali F1 Costruttori (1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998, 2024, 2025), 203 vittorie, 177 pole position, 558 podi, 56 doppiette, 184 giri veloci
Mercedes (Germania)
NOME MONOPOSTO: F1 W17
MOTORE: Mercedes
PILOTI:
12 Kimi Antonelli (Italia)
63 George Russell (Regno Unito)
PALMARÈS: 9 Mondiali F1 Piloti (1954, 1955, 2014-2020), 8 Mondiali F1 Costruttori (2014-2021), 131 vittorie, 143 pole position, 310 podi, 60 doppiette, 115 giri veloci
Racing Bulls (Italia)
NOME MONOPOSTO: VCARB 03
MOTORE: Red Bull Ford
PILOTI:
30 Liam Lawson (Nuova Zelanda)
41 Arvid Lindblad (Regno Unito)
PALMARÈS: 12° nel Mondiale F1 Piloti (2025), 6° nel Mondiale F1 Costruttori (2025), 1 podio
Red Bull (Austria)
NOME MONOPOSTO: RB22
MOTORE: Red Bull Ford
PILOTI:
3 Max Verstappen (Paesi Bassi)
6 Isack Hadjar (Francia)
PALMARÈS: 8 Mondiali F1 Piloti (2010-2013, 2021-2024), 6 Mondiali F1 Costruttori (2010-2013, 2022, 2023), 130 vittorie, 111 pole position, 297 podi, 31 doppiette, 102 giri veloci
Williams (Regno Unito)
NOME MONOPOSTO: FW48
MOTORE: Mercedes
PILOTI:
23 Alexander Albon (Thailandia)
55 Carlos Sainz Jr. (Spagna)
PALMARÈS: 7 Mondiali F1 Piloti (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997), 9 Mondiali F1 Costruttori (1980, 1981, 1986, 1987, 1992-1994, 1996, 1997), 114 vittorie, 128 pole position, 315 podi, 33 doppiette, 134 giri veloci