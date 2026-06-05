F1, orari GP Monaco 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Il GP di Monaco a Monte Carlo, l’appuntamento più fashion del Mondiale F1 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend.

In un campionato sempre più dominato da Kimi Antonelli e dalla Mercedes c’è ancora spazio per rivali diversi dal compagno di scuderia George Russell. Lo scopriremo domenica sulle strade del Principato.

F1 2026: GP Monaco, cosa aspettarsi

Il circuito cittadino di Monte Carlo (sede del GP di Monaco, sesta tappa del Mondiale F1 2026), è il tracciato più noioso del Circus. Superare qui è un’impresa: negli ultimi quarant’anni solo Olivier Panis nel 1996 è stato capace di trionfare senza scattare dalle prime tre posizioni.

La pioggia prevista per sabato e domenica potrebbe incidere in modo rilevante sulle qualifiche e sulla gara. Di seguito troverete un video Red Bull con un giro di pista virtuale di Max Verstappen, il calendario del Gran Premio di Monaco, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e un’analisi dei quattro piloti e della scuderia che, per una ragione o per l’altra, vale la pena seguire. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Monte Carlo, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 5 giugno 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1 e Now)

17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 6 giugno 2026

12:30-13:30 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1 e Now)

16:00-17:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e Now, differita alle xx:xx su TV8)

Domenica 7 giugno 2026

15:00 Gara (diretta su Sky Sport F1 e Now, differita alle xx:xx su TV8)

F1: i numeri del GP di Monaco

LUNGHEZZA CIRCUITO: 3.337 m

GIRI: 78

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’09”954 – 2025

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) – 1’12”909 – 2021

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16B) – 1h38’56”820 – 2021

F1 – I quattro piloti (e la scuderia) da seguire nel GP di Monaco 2026

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

Reduce dal primo podio stagionale in Canada, Max Verstappen arriva a Monte Carlo con l’obiettivo di centrare il secondo piazzamento consecutivo in “top 3”.

A Monaco il suo curriculum è solido: due vittorie, tre podi complessivi e una pole position. Non è ovviamente il favorito della corsa ma in caso di pioggia può dire la sua.

Mark Sutton – Formula 1/Formula 1 via Getty Images Charles Leclerc

Charles Leclerc (Ferrari)

Per Charles Leclerc Monte Carlo è il Gran Premio di casa e qui può vantare un successo, due podi nelle ultime due stagioni e tre pole position.

Sta lottando con il compagno Hamilton per il terzo posto nel Mondiale F1 2026 (il primo tra i piloti che non guidano una Mercedes). L’unico neo è che il suo ultimo piazzamento in “top 3” risale a oltre due mesi fa.

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Kimi Antonelli

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli arriva a Monte Carlo in uno stato di forma eccezionale: quattro vittorie consecutive per il leader iridato.

Lo scorso anno, però, nel Principato non ha brillato portando a casa un misero 18° posto.

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Ferrari)

Il secondo podio stagionale conquistato a Montréal ha dato nuova fiducia a Lewis Hamilton, sempre in “top 6” nei primi cinque appuntamenti iridati.

A Monaco il suo palmarès è di quelli importanti: tre vittorie e sette podi totali. L’unico dato meno brillante è che il suo ultimo piazzamento in “top 3” qui risale al 2019.

Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images Ferrari

Ferrari

La Ferrari si sta confermando la seconda forza del campionato: nel Mondiale F1 2026 è salita sul podio ovunque tranne che a Miami.

Vincere come due anni fa sarà complicato ma il potenziale per una buona corsa c’è tutto.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 131 punti

2° George Russell (Mercedes) 88 punti

3° Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti

4° Lewis Hamilton (Ferrari) 72 punti

5° Lando Norris (McLaren) 58 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 219 punti

2° Ferrari 149 punti

3° McLaren-Mercedes 106 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 57 punti

5° Alpine-Mercedes 35 punti