Zendaya e Tom Holland di nuovo insieme: tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

È un nuovo giorno sulle lotte dell’Uomo Ragno e sull’amore di photocall e segreti di Zendaya e Tom Holland, la coppia di Hollywood più amata dalla Gen Z: Spider-Man: Brand New Day è all’orizzonte. Pur essendo il quarto film della saga sul supereroe Marvel interpretato da Holland, una trepidazione fresca ed entusiasta ne attende l’uscita. Merito anche del duo di attori e della loro chimica dentro e fuori dal set, fatta di complicità ed esposizione centellinata con cura.

L’amichevole vigilante di quartiere sta per tornare. Ecco tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day.

Credits: Columbia Pictures Zendaya e Tom Holland nel film "Spider-Man: Brand New Day"

Quando esce Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day è uno dei film più attesi dell’estate (ovviamente preceduto nelle aspettative dall’Odissea di Nolan, primo con distacco. E guarda caso anche lì ci saranno sia Zendaya che Tom Holland). Uscirà al cinema in Italia il 29 luglio, distribuito da Eagle Pictures.

È il 38º film del Marvel Cinematic Universe ed è sequel di Spider-Man: No Way Home (2021).

Alla regia c’è Destin Daniel Cretton, che ha colpito i Marvel Studios con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, soprattutto per la gestione delle scene d’azione e delle coreografie delle battaglie. Alla sceneggiatura c’è sempre il duo che ha firmato tutti i film di Spider-Man con Holland, ovvero Chris McKenna & Erik Sommers.

La trama: torna il protettore di NY

È stato volutamente lasciato un clima di mistero attorno ai dettagli di trama di Spider-Man: Brand New Day.

Dopo gli avvenimenti di Spider-Man: No Way Home, il Peter Parker di Tom Holland è stato cancellato dai ricordi di tutti, per sua stessa scelta eroica. Aveva promesso al suo amico Ned (Jacob Batalon) e alla sua fidanzata MJ (Zendaya, of course) che sarebbe stato lui a ricordar loro chi è.

Credits: Columbia Pictures Immagine del film "Spider-Man: Brand New Day"

Ora è un “nuovo giorno” per Peter Parker. Ormai combatte il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man, proteggendo New York City, in un mondo che però non si ricorda di lui. Amaramente osserva i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui. Tutto questo innesca in Peter un cambiamento nei suoi poteri che potrebbe non riuscire a controllare. Ma questa trasformazione potrebbe essere l’unica cosa in grado di fermare una nuova e sconvolgente minaccia per la città e per le persone che ama: un potente nemico impossibile da vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno.

Il trailer e l'entusiasmo dei fan

Già il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, lanciato a marzo, è stato accolto con un tripudio di gioia. I fan sono entusiasti all’idea di ritrovare un “vecchio” Spider-Man di città, lontano da voli nello spazio, portali e multiverso. E con una serie di villain d’autore: da The Punisher (interpretato da Jon Bernthal) – il cui rapporto con Spider-Man sembra destinato a maturare nel corso del film - a Scorpione (Michael Mando), da Tarantula a Boomerang, storici nemici dell'Uomo Ragno, fino al gruppo ninja La Mano.

E che ruolo avrà Sadie Sink, l’attrice di Stranger Things? C’è tanta curiosità in merito, ma lei non ha concesso spoiler: «Mi piace molto il mio personaggio e questo è tutto quello che dirò».

Il secondo trailer non ha fatto che confermare le sensazioni positive, che prevedono una Marvel vecchio stampo e fedeltà all’essenza dei fumetti: tatàn, ci sarà Bruce Banner alias Hulk, indelebilmente incarnato da Mark Ruffalo. Gli appassionati sono già in visibilio facendo il countdown sul 29 luglio.

Zendaya e Tom Holland tra nozze e première

Galeotte furono le ragnatele di Spider-Man. Conosciutisi sul set di Spider-Man: Homecoming (2017), per Tom Holland e Zendaya finzione e realtà si sono intrecciati e sono diventati coppia anche nella quotidianità.

Con tanto di freschissimo matrimonio segreto confessato a mezza bocca dall’attore in un'intervista, durante il tour promozionale del nuovo film.

Getty Images Tom Holland Zendaya alla presentazione di "Spider-Man: Brand New Day" a Madrid, 15 giugno 2026

I due divi sono molto schivi quando si tratta di vita privata e dosano le foto pubbliche insieme. Anche sui social (dove Zendaya è la supereorina rispetto a Holland, svettando con oltre 174 milioni di follower) non amano postare momenti insieme. Bisogna risalire all’inverno del 2021, per l'uscita di Spider-Man: No Way Home, per rintracciare un red carpet che li veda fianco a fianco.

E invece ora per Spider-Man: Brand New Day si sono riuniti sotto i flash, dalla première di Madrid a quella di Amsterdam, tra sorrisi affiatati e ammiccamenti e un'imprescindibile spruzzata di rosso e nero nel guardaroba, in stile Uomo Ragno.