F1, orari GP Cina 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

È tutto pronto a Shanghai per il GP della Cina: la seconda tappa del Mondiale F1 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

La Mercedes continuerà a dominare o ci sarà spazio per realtà come Ferrari, McLaren e Red Bull? Lo scopriremo domenica.

F1 2026: GP Cina, cosa aspettarsi

Il circuito di Shanghai (sede del GP della Cina, secondo apputamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato rapido che premia le monoposto più veloci e i team più abili nella strategia. L’ultimo successo della Ferrari su questo tracciato risale al lontano 2013.

Per la prima volta nella stagione assisteremo alla gara sprint: venerdì si terranno le qualifiche che determineranno la griglia della sprint race del sabato e poche ore dopo i piloti disputeranno altre qualifiche per stabilire l’ordine di partenza della corsa di domenica.

Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio della Cina, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Shanghai, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8

Venerdì 13 marzo 2026

04:30-05:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

08:30-09:14 Qualifiche Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Sabato 14 marzo 2026

04:00-05:00 Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

08:00-09:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:00 su TV8)

Domenica 15 marzo 2026

08:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:00 su TV8)

F1: i numeri del GP della Cina

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.451 m

GIRI: 56

RECORD IN PROVA: Oscar Piastri (McLaren MCL39) – 1’30”641 – 2025

RECORD IN GARA: Michael Schumacher (Ferrari F2004) – 1’32”238 – 2004

RECORD DISTANZA: Rubens Barrichello (Ferrari F2004) – 1h29’12”420 – 2004

F1 – Il pronostico del GP della Cina 2026

Marcel van Dorst / EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Max Verstappen

1° Max Verstappen (Red Bull)

In Australia, partito 20° per cause non sue e risalito fino al sesto posto, Max Verstappen ha confermato di essere ancora in piena forma pur avendo messo fine alla striscia di podi consecutivi iniziata lo scorso agosto.

A Shanghai può vantare una vittoria con pole position due anni fa e due podi complessivi. Basteranno questi precedenti per arginare le Mercedes? Lo scopriremo domenica.

Marcel van Dorst / EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Lando Norris

2° Lando Norris (McLaren)

Un solo podio negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 impone una svolta per Lando Norris. Il campione iridato in carica non ha mai vinto in Cina ma ha centrato due secondi posti nelle ultime due edizioni.

La sua McLaren ha lo stesso motore che ha dominato a Melbourne con le Mercedes: ora tocca ai tecnici britannici capire come avvicinarsi a quel livello di prestazioni.

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images George Russell

3° George Russell (Mercedes)

Dopo quanto visto in Australia George Russell resta il favorito naturale per la vittoria a Shanghai. Resta da capire quanto velocemente gli avversari riusciranno a colmare il gap tecnico con la sua Mercedes.

Tornato al successo domenica scorsa, è destinato a frequentare spesso il podio nel Mondiale F1 2026. Va detto, però, che il GP della Cina non è tra i suoi preferiti: qui il suo miglior risultato è un terzo posto rimediato lo scorso anno.

Jayce Illman/Getty Images Lewis Hamilton

Da tenere d’occhio: Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton ha un rapporto speciale con la Cina: sei vittorie, sei pole position e nove podi totali.

Il sette volte campione del mondo Formula 1 è ancora a caccia del primo piazzamento in “top 3” con la Ferrari: Shanghai (teatro del suo unico lampo della scorsa stagione) potrebbe essere l’occasione giusta.

Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images Red Bull

La squadra da seguire: Red Bull

Dopo dieci podi consecutivi la Red Bull ha ceduto in Australia per pura sfortuna nelle qualifiche e per il dominio Mercedes in gara.

La scuderia austriaca punta a essere la principale rivale delle frecce d’argento. Non sarà facile ma a Shanghai i precedenti parlano chiaro: tre vittorie.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° George Russell (Mercedes) 25 punti

2° Kimi Antonelli (Mercedes) 18 punti

3° Charles Leclerc (Ferrari) 15 punti

4° Lewis Hamilton (Ferrari) 12 punti

5° Lando Norris (McLaren) 10 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 43 punti

2° Ferrari 27 punti

3° McLaren-Mercedes 10 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 8 punti

5° Haas-Ferrari 6 punti