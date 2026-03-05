F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

Il Mondiale F1 2026 si apre a Melbourne con il GP d’Australia: la prima tappa iridata sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Domenica scopriremo se anche con le nuove regole la McLaren sarà ancora la monoposto da battere o se, al contrario, verranno stravolte le gerarchie.

F1 2026: GP Australia, cosa aspettarsi

Il circuito di Melbourne (sede del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato veloce poco impegnativo per i freni. Partire bene qui è molto importante: dal 2004 a oggi solo Kimi Räikkönen nel 2013 ha trionfato su questa pista senza scattare dalle prime due file.

Difficile fare un pronostico: nelle ultime sei edizioni ci sono stati sei vincitori diversi. Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio d’Australia, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2026: Melbourne, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8

Venerdì 6 marzo 2026

02:30-03:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

06:00-07:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 7 marzo 2026

02:30-03:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

06:00-07:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:00 su TV8)

Domenica 8 marzo 2026

05:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:00 su TV8)

F1: i numeri del GP d’Australia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.278 m

GIRI: 58

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) – 1’15”096 – 2025

RECORD IN GARA: Charles Leclerc (Ferrari SF-24) – 1’19”813 – 2024

RECORD DISTANZA: Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) – 1h20’26”843 – 2024

F1 – Il pronostico del GP d’Australia 2026

Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen

1° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen si presenta al via del Mondiale F1 2026 dopo aver chiuso la scorsa stagione con tre vittorie consecutive.

Il pilota olandese ama molto Melbourne (una vittoria, due pole position, tre podi totali e una striscia di sei partenze dalle prime due file) e la sua Red Bull, stando a quanto visto nei test, sembra in grado di sostenerlo anche quest’anno nella corsa al successo.

Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images Lando Norris

2° Lando Norris (McLaren)

Il campione del mondo in carica Lando Norris guida una McLaren che nelle prove invernali sembra aver confermato la competitività dello scorso anno.

Un podio, a nostro avviso, è ampiamente alla sua portata. Nel 2025 ha portato a casa la pole position e la vittoria nel GP d’Australia.

Mark Sutton – Formula 1/Formula 1 via Getty Images Charles Leclerc

3° Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc non sale sul podio dallo scorso ottobre ma la Ferrari vista nei test lascia intendere che il pilota monegasco possa tornare subito in “top 3”.

L’Australia è una pista che gli ha regalato in passato qualche soddisfazione: nel 2022 arrivarono la pole position e un successo.

Anni Graf – Formula 1/Formula 1 via Getty Images George Russell

Da tenere d’occhio: George Russell (Mercedes)

George Russell è il nome che può sorprendere. La Mercedes è stata la monoposto più veloce nei test invernali e i bookmaker lo considerano il favorito del Gran Premio d’Australia e del Mondiale F1 2026.

Il pilota britannico, reduce da un solo podio negli ultimi sei appuntamenti iridati, può vantare a Melbourne due terzi posti come migliori risultati.

Sona Maleterova/Getty Images McLaren

La squadra da seguire: McLaren

La McLaren ha vinto a Melbourne lo scorso anno e arriva da una stagione chiusa con il titolo mondiale, anche se l’ultimo successo risale allo scorso novembre.

La scuderia britannica, in base a quanto visto nei test, sembra un gradino sotto la Mercedes ma solo questo weekend scopriremo se Lando Norris e Oscar Piastri si sono nascosti.