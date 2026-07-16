F1, orari GP Belgio 2026: dove vedere la gara in TV

È tutto pronto a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio: il decimo appuntamento del Mondiale F1 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend. Domenica dovremmo assistere al duello in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell ma secondo noi la Ferrari ha buone possibilità di fare bene su questa pista.



F1 2026: GP Belgio, cosa aspettarsi

Il circuito di Spa-Francorchamps (sede del GP del Belgio, decima tappa del Mondiale F1 2026) è un tracciato amatissimo dai piloti. Le qualifiche, che saranno molto probabilmente bagnate dalla pioggia, non sono determinanti: l’ultimo trionfo qui dell’autore della pole position risale infatti al 2021. Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio del Belgio, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.



F1 2026: Spa-Francorchamps, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 17 luglio 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 18 luglio 2026

12:30-13:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

16:00-17:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:30 su TV8)

Domenica 19 luglio 2026

15:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:00 su TV8)



F1: i numeri del GP del Belgio

LUNGHEZZA CIRCUITO: 7.004 m

GIRI: 44

RECORD IN PROVA: Lando Norris (McLaren MCL39) - 1’40”562 - 2025

RECORD IN GARA: Sergio Pérez (Red Bull RB20) – 1’44”701 – 2024

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) – 1h19’57”566 – 2024



F1 - Il pronostico del GP del Belgio 2026

Jakub Porzycki/NurPhoto Lewis Hamilton

1° Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton arriva a Spa-Francorchamps con una costanza che definire impressionante è quasi riduttivo. Il miglior pilota del Mondiale F1 2026 tra quelli che non guidano una Mercedes sta disputando un’ottima stagione: mai oltre il sesto posto e quattro podi nelle ultime cinque gare.

Il GP del Belgio gli ha dato grandi soddisfazioni in passato: cinque vittorie, undici podi totali e sei pole position. Anche domenica farà la differenza.

Jakub Porzycki/NurPhoto Max Verstappen

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha bisogno di rimettere ordine dopo la delusione di Silverstone. La sua Red Bull non sta attraversando il suo periodo migliore ma lui è l’unico che può cambiare il destino di una corsa nonostante una monoposto non perfetta.

I suoi precedenti a Spa-Francorchamps? Tre vittorie, cinque piazzamenti complessivi in “top 3” e una pole position.

Jakub Porzycki/NurPhoto George Russell

3° George Russell (Mercedes)

George Russell sta attraversando un buon momento: nelle ultime tre gare non ha solo portato a casa tre podi ma ha sempre conquistato più punti del compagno Antonelli avvicinandosi alla vetta del Mondiale F1 2026.

Il Gran Premio del Belgio, però, non è mai stato uno dei suoi preferiti: qui ha ottenuto solo un secondo posto con la Williams cinque anni fa in una gara durata un solo giro.

Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images Charles Leclerc

Da tenere d’occhio: Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc aveva bisogno di una vittoria dopo quasi due anni di digiuno per respirare e l’ha ottenuta a Silverstone.

Basterà per ridargli fiducia? Spa-Francorchamps è una pista che gli ha sempre sorriso: un successo, quattro podi (di cui tre negli ultimi tre anni) e tre pole.

Denis Doyle/Getty Images Ferrari

La squadra da seguire: Ferrari

18 vittorie: è questo il ricco palmarès della Ferrari in Belgio. L’ultimo trionfo a Spa-Francorchamps risale però al lontano 2019.

La Scuderia di Maranello sta consolidando il secondo posto nel Mondiale Formula 1 2026 grazie anche ai due successi negli ultimi tre appuntamenti iridati e ha dimostrato di essere l’unica in grado di giocarsela ad armi pari contro le Mercedes.



F1 2026 - La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 179 punti

2° George Russell (Mercedes) 154 punti

3° Lewis Hamilton (Ferrari) 147 punti

4° Charles Leclerc (Ferrari) 108 punti

5° Lando Norris (McLaren) 97 punti



F1 2026 - La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 333 punti

2° Ferrari 255 punti

3° McLaren-Mercedes 179 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 128 punti

5° Alpine-Mercedes 60 punti