Hamilton torna a casa: cosa aspettarsi dal GP di Gran Bretagna

Il Mondiale F1 2026 sbarca a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Nella corsa di casa Lewis Hamilton proverà a portare a casa il secondo successo stagionale ma dovrà vedersela con i due alfieri Mercedes: il connazionale George Russell, reduce dal trionfo di domenica scorsa, e il leader del campionato Kimi Antonelli.

Quando si corre il GP di Gran Bretagna F1 2026? La gara è in programma domenica 5 luglio 2026 alle ore 16:00, con diretta TV su Sky (e in streaming su Now). Siete pronti per seguire uno dei weekend più attesi della stagione?

F1 2026: GP Gran Bretagna, cosa aspettarsi

Il circuito di Silverstone (sede del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato veloce che favorisce le vetture più potenti. Scattare bene qui è molto importante: dal 1996 a oggi solo Lewis Hamilton nel 2014 è stato capace di trionfare senza partire dalle prime due file.

Per la quarta volta nella stagione assisteremo alla gara sprint: venerdì si terranno le qualifiche che determineranno la griglia della sprint race del sabato e poche ore dopo i piloti disputeranno altre qualifiche per stabilire l’ordine di partenza della corsa di domenica.

Di seguito troverete un video Red Bull con un giro di pista virtuale di Max Verstappen, il calendario del Gran Premio di Gran Bretagna, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.



F1 2026: Silverstone, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 3 luglio 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

17:30-18:14 Qualifiche Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Sabato 4 luglio 2026

13:00-14:00 Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

17:00-18:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1, Now e TV8)

Domenica 5 luglio 2026

16:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 19:00 su TV8)



F1: i numeri del GP di Gran Bretagna

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.891 m

GIRI: 52

RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’24”303 – 2020

RECORD IN GARA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1’27”097 – 2020

RECORD DISTANZA: Max Verstappen (Red Bull RB16) – 1h19’41”996 – 2020



F1 - I quattro piloti (e la scuderia) da seguire nel GP di Gran Bretagna 2026

Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Ferrari)

Impossibile non aspettarsi un grande weekend da Lewis Hamilton. Silverstone è il suo regno: nove vittorie nel GP di Gran Bretagna, sette pole position e una sola volta fuori dal podio dal 2014 a oggi.

Il ritorno al successo ha acceso ancora di più la sua stagione, ma il suo dato più impressionante è la costanza: nei primi otto appuntamenti del Mondiale F1 2026 ha sempre tagliato il traguardo in “top 6”. Risultati che lo hanno reso il pilota più in alto in classifica tra quelli che non guidano una Mercedes.

Jayce Illman/Getty Images Lando Norris

Lando Norris (McLaren)

Per Lando Norris Silverstone è una questione personale. Dopo il passo falso dell’Austria il suo obiettivo è chiaro: tornare davanti al compagno Piastri.

Da tre anni consecutivi termina il Gran Premio di Gran Bretagna in “top 3” e lo scorso anno ha vinto. Gli manca solo la pole position per chiudere il cerchio.

Robert Szaniszlo/NurPhoto via Getty Images Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

Il secondo posto di domenica scorsa ha ridato slancio a Max Verstappen, che ora punta a un altro podio a dispetto di una Red Bull non più dominante come un tempo.

I suoi precedenti in Gran Bretagna? Una vittoria, quattro podi totali e tre pole position.

Luca Barsali/NurPhoto Kimi Antonelli

Kimi Antonelli (Mercedes)

Per la prima volta in stagione Kimi Antonelli mostra i primi segnali di rallentamento: due GP consecutivi senza vittorie e un ritmo meno brillante del solito.

Silverstone lo scorso anno lo aveva costretto al ritiro e quest’anno la missione è chiara: fare più punti del compagno Russell per consolidare il primato nel Mondiale F1 2026.

Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images Ferrari

Ferrari

La Ferrari arriva a Silverstone con numeri importanti: 18 vittorie nel GP di Gran Bretagna, anche se l’ultimo successo risale al 2022.

Saldamente in seconda posizione nel Mondiale Costruttori, è stata l’unica scuderia capace di salire sul gradino più alto del podio oltre alla Mercedes.



F1 2026 - La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 171 punti

2° George Russell (Mercedes) 131 punti

3° Lewis Hamilton (Ferrari) 125 punti

4° Oscar Piastri (McLaren) 80 punti

5° Lando Norris (McLaren) 79 punti



F1 2026 - La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 302 punti

2° Ferrari 204 punti

3° McLaren-Mercedes 159 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 115 punti

5° Alpine-Mercedes 57 punti