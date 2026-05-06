Mercedes non è la Casa automobilistica più antica in attività ma al tempo stesso nessun altro marchio può vantare radici così profonde. Quelle del brand della Stella partono addirittura dall’invenzione dell’automobile firmata Karl Benz.

Oggi l’azienda tedesca è una delle più prestigiose al mondo: ogni modello è pensato per unire raffinatezza e solidità, con una cura del dettaglio che continua a essere un riferimento.

Senza dimenticare la tradizione sportiva: Mercedes nel corso della sua storia ha conquistato 17 Mondiali F1 (9 Piloti e 8 Costruttori) e nel suo palmarès compaiono anche corse leggendarie come la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans, la Mille Miglia e la Parigi-Dakar.

Di seguito trovate le dieci Mercedes più esclusive in commercio: grandi SUV, ammiraglie e sportive di altissimo livello, accomunate dalla presenza della trazione integrale e da un prezzo che supera i 170.000 euro. Dieci interpretazioni diverse del lusso in salsa teutonica.



Mercedes classe S

Mercedes S 580 Lunga Premium Plus

La S 580 Lunga è la versione a passo esteso della settima generazione dell’ammiraglia Mercedes: undici centimetri in più che trasformano la zona posteriore in un salotto viaggiante.

Questa classe S pensata per chi vive la strada come un’estensione del proprio ufficio è spinta da un motore 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 537 CV. Il prezzo è di 191.198 euro.

La dotazione di serie è da prima classe: spazzole tergicristallo riscaldabili, tavolini ribaltabili posteriori e tetto panoramico in cristallo.

Tra gli optional più ricercati spiccano il pacchetto Comfort calore Plus (1.257 euro) con funzione di riscaldamento per braccioli, cinture di sicurezza e volante, il sontuoso pacchetto interni Manufaktur (11.285 euro) e persino il portabandiera (2.379 euro), un accessorio che racconta molto del pubblico a cui si rivolge.



Mercedes Maybach S

Mercedes Maybach S 680 First Class

La Maybach S 680 First Class è la Mercedes più costosa oggi in listino (295.756 euro) e rappresenta l’apice del lusso su quattro ruote. Rispetto alla settima generazione della classe S a passo lungo aggiunge altri 18 cm di passo e 17 cm di lunghezza, arrivando a 5,47 metri totali.

Il motore è un gioiello sempre più raro da trovare nei listini: un raffinato 6.0 V12 biturbo benzina da 612 CV.

La dotazione di serie è focalizzata sull’offrire il massimo comfort a chi viaggia dietro: sedili posteriori Multicontour con massaggio ai polpacci e riscaldamento per nuca e spalle e tendine elettriche per la massima privacy.

Le possibilità di personalizzazione sono praticamente infinite: cerchi in lega da 21” fucinati (6.649 euro), rivestimenti in pelle su misura (16.775 euro) e vernici bicolore (18.910 euro). Ogni esemplare può diventare un pezzo unico.



Mercedes Maybach SL

Mercedes Maybach SL

La Maybach SL è la declinazione più lussuosa della settima generazione della supercar scoperta di Stoccarda.

Un’esclusiva spider spinta da un motore 4.0 V8 biturbo benzina da 585 CV in vendita a 263.804 euro.

La dotazione di serie include elementi chic come la capote con pattern Maybach e la proiezione del logo Maybach ma non mancano soluzioni tecniche per migliorare il comfort come il sollevamento dell’asse anteriore, utile nei dossi.

Tra gli optional più ricercati troviamo gli interni blu Manufaktur (12.078 euro), il motivo Maybach sul cofano (7.930 euro) e la vernice Manufaktur (12.078 euro).



Mercedes SL

Mercedes SL 63 S AMG Premium Plus

La SL 63 S AMG è la versione più estrema della settima evoluzione della supercar Mercedes. Una cabriolet che porta la tradizione sportiva della Stella nel mondo dell’ibrido ad alte prestazioni.

In vendita a 242.158 euro, ospita sotto il cofano un possente motore 4.0 V8 biturbo ibrido plug-in benzina da 816 CV.

La dotazione di serie include l’head-up display, la navigazione con realtà aumentata e i sedili anteriori Multicontour climatizzati.

Tra gli optional consigliati l’Energizing Air Control (183 euro) che monitora la qualità dell’aria, l’impianto audio Surround Sound System Burmester High End 3D (4.527 euro) e il pacchetto parcheggio con sistema di assistenza al parcheggio memory (366 euro).



Mercedes GT

Mercedes GT 63 S AMG Premium Plus

La GT 63 S AMG è la versione più sportiva della seconda generazione della supercar Mercedes.

La coupé teutonica porta su strada l’esperienza maturata dalla Stella nelle competizioni, costa 239.766 euro e monta un motore 4.0 V8 biturbo ibrido plug-in benzina da 612 CV.

La dotazione di serie comprende i freni carboceramici, i sedili Multicontour climatizzati e il tetto panoramico.

Per quanto riguarda gli optional i più interessanti sono il dispositivo di sollevamento dell’asse anteriore (2.196 euro), l’Energizing Air Control (183 euro) e l’impianto audio Surround Sound System Burmester High End 3D (4.527 euro).



Mercedes GLE Coupé

Mercedes GLE Coupé 63 S AMG Line Premium Plus

La Mercedes GLE Coupé 63 S AMG Line è la versione “racing” della seconda generazione della filante grande SUV della Stella.

Spinta da un motore 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 557 CV, è in vendita a 170.182 euro.

La dotazione di serie comprende l’AMG Driver’s Package con velocità massima aumentata a 280 km/h, le porte con chiusura servoassistita e le sospensioni Airmatic.

Tra gli optional suggeriamo il climatizzatore quadrizona (817 euro), il pacchetto Comfort acustico (1.464 euro) con vetri atermici, fonoisolanti e antiriflesso e lo spoiler (305 euro).



Mercedes GLS Maybach

Mercedes GLS Maybach 600 First Class

La GLS Maybach 600 è la versione extralusso della grande SUV Mercedes a sette posti: un salotto viaggiante rivolto a chi vuole il massimo spazio e non può rinunciare all’eleganza.

In vendita a 212.355 euro, ha un motore 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 557 CV.

La dotazione di serie? Impressionante: climatizzatore a cinque zone, sedili posteriori climatizzati con schienale reclinabile fino a 45° e persino un supporto per calice da champagne integrato nel frigobox.

Tra gli optional più lussuosi è impossibile non citare il pacchetto Night Series (30.500 euro) con cerchi in lega da 23”, dettagli neri ed elementi decorativi in radica di noce, il pacchetto pelle Manufaktur (15.250 euro) con rivestimenti in pelle nappa in tutto l’abitacolo e la tinta bicolore (21.350 euro).



Mercedes classe G

Mercedes G 63 AMG Made to Measure Heroes

La G 63 AMG Made to Measure Heroes è una serie speciale della terza generazione della Mercedes classe G rivolta al mercato italiano.

Il motore è un 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 585 CV mentre il prezzo è di 257.881 euro.

Questa versione esclusiva della grande fuoristrada della Stella è disponibile in tre tinte dedicate: Verde Pastello, Viola Metallizzato e Electricbeam Pastello.

Ogni colore è abbinato a interni in pelle nappa coordinati: rispettivamente Grigio Titanio, Bianco Platino e Grigio Titanio/Nero.



Mercedes EQS SUV

Mercedes EQS SUV 580 AMG Line Business Class

La EQS SUV 580 è la variante più vivace della grande SUV elettrica Mercedes.

In vendita a 180.576 euro, ha due motori che generano una pootenza totale di 544 CV. L’autonomia è invece di 615 km.

La dotazione di serie comprende l’head-up display con realtà aumentata, il ricevitore TV e i sedili anteriori Multicontour con cuscini attivi. Un abitacolo che sembra una lounge.

Capitolo optional: suggeriamo i sette posti (2.575 euro), il climatizzatore per la terza fila (1.391 euro) e il pacchetto Night (439 euro) con personalizzazioni estetiche nere.



Mercedes EQS SUV Maybach

Mercedes EQS SUV Maybach First Class

La Mercedes EQS SUV Maybach First Class è l’elettrica più costosa (235.085 euro) della Casa di Stoccarda: una grande SUV che porta il concetto di lusso sostenibile a un nuovo livello.

Spinta da due motori che erogano una potenza complessiva di 658 CV, ha un’autonomia di 611 km.

La dotazione di serie include, tra le altre cose, elementi decorativi in nero laccato lucido, il pacchetto pelle Manufaktur con rivestimenti interni in pelle nappa e il supporto per il calice da champagne.

Per quanto riguarda gli optional troviamo invece il navigatore che mappa anche i percorsi in fuoristrada (305 euro), il pacchetto parcheggio con funzioni di attivazione a distanza (732 euro) e la vernice bicolore (21.350 euro).