Mondiale F1 2024 – GP Giappone a Suzuka: gli orari TV su Sky e TV8

Il Mondiale F1 2024 sbarca a Suzuka per il GP del Giappone: la quarta tappa iridata sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8.

La corsa asiatica si preannuncia molto interessante: il ritiro di Max Verstappen a Melbourne per un problema ai freni e la doppietta Ferrari hanno riaperto a sorpresa un campionato del mondo che sembrava già deciso.

F1 2024: GP Giappone: cosa aspettarsi

Il circuito di Suzuka – sede del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale F1 2024 – è un tracciato ricco di curvoni veloci e carente di frenate importanti. La Ferrari non vince qui da vent’anni.

Partire bene qui è fondamentale: dal 2009 a oggi solo Valtteri Bottas nel 2019 è riuscito a trionfare senza scattare dalla prima fila. E si trovava comunque in terza posizione…

Di seguito troverete un video Red Bull con un giro di pista virtuale di Sergio Pérez, il calendario del Gran Premio del Giappone, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2024: Suzuka, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8

Venerdì 5 aprile 2024

04:30-05:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1)

08:00-09:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1)

Sabato 6 aprile 2024

04:30-05:30 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1)

08:00-09:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8)

Domenica 7 aprile 2024

07:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8)

F1: i numeri del GP del Giappone

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.807 m

GIRI: 53

RECORD IN PROVA: Sebastian Vettel (Ferrari SF90) – 1’27”064 – 2019

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1’30”983 – 2019

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019

F1 – Il pronostico del GP del Giappone 2024

Clive Mason – Formula 1/Formula 1 via Getty Images Max Verstappen

1° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha dominato le ultime due edizioni del GP del Giappone con due successi e due pole position. Da quando corre con la Red Bull è inoltre sempre scattato dalle prime cinque posizioni della griglia.

Solo i problemi meccanici, come quelli di Melbourne, possono fermare il tre volte campione del mondo.

Clive Mason/Getty Images Charles Leclerc

2° Charles Leclerc (Ferrari)

I due podi conquistati nelle prime tre gare stagionali e la sfortunata corsa in Australia di Max Verstappen hanno permesso a Charles Leclerc di ritrovarsi a soli quattro punti dalla vetta del Mondiale F1 2024.

Sarà difficile trionfare in Giappone ma il pilota monegasco (terzo a Suzuka nel 2022) ha tutte le carte in regola per disputare una buona corsa.

Robert Cianflone/Getty Images Sergio Pérez

3° Sergio Pérez (Red Bull)

Anche Sergio Pérez, come Leclerc, ha portato a casa due piazzamenti in “top 3” nei primi tre appuntamenti iridati ma con una Red Bull più performante della Ferrari.

Il driver messicano non ama molto il GP del Giappone: a Suzuka ha conquistato un solo podio (secondo nel 2022) e in griglia non è mai partito dalle prime tre posizioni.

Kym Illman/Getty Images Lewis Hamilton

Da tenere d’occhio: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton non è mai stato così in crisi: per la prima volta in carriera ha terminato sei Gran Premi consecutivi fuori dalla “top 5”.

Il sette volte campione del mondo, però, ama molto il Giappone: cinque vittorie, quattro pole position e otto podi complessivi.

Clay Cross ATPImages/Getty Images Red Bull

La squadra da seguire: Red Bull

Sono tre gli obiettivi della Red Bull a Suzuka: dimenticare le delusioni di Melbourne, risolvere in fretta i problemi di affidabilità e tornare a dominare.

I precedenti del team austriaco nel GP del Giappone? Sei vittorie e sette pole position.