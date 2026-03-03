Piloti Formula 1 2026: chi corre e con quali team
I 22 piloti che prenderanno parte al Mondiale F1 2026: da Lando Norris a Oliver Bearman
Il Mondiale F1 2026 vedrà al via due piloti in più rispetto allo scorso anno. Il motivo? Il debutto della scuderia Cadillac, che ha riportato nel Circus Valtteri Bottas e Sergio Pérez dopo un anno di assenza.
Per quanto riguarda il mercato piloti segnaliamo Isack Hadjar promosso in Red Bull dopo l’esperienza alla Racing Bulls. Il suo posto nella scuderia di Faenza è stato preso dall’unico debuttante di questa stagione, il britannico Arvid Lindblad, mentre Yuki Tsunoda ha detto addio alla classe regina dell’automobilismo.
Di seguito troverete l’elenco completo di tutti i piloti del Mondiale F1 2026 e tutti i dettagli su di loro, dai numeri di gara al palmarès.
1 – Lando Norris (Regno Unito) (McLaren)
Nato il 13 novembre 1999 a Bristol (Regno Unito)
7 stagioni (2019-)
152 GP disputati
1 costruttore (McLaren)
PALMARÈS: Mondiale F1 (2025), 11 vittorie, 16 pole position, 44 podi, 18 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione britannico F4 (2015), campione europeo Formula Renault 2.0 (2016), campione NEC Formula Renault 2.0 (2016), Toyota Racing Series (2016), campione europeo F3 (2017)
3 – Max Verstappen (Paesi Bassi) (Red Bull)
Nato il 30 settembre 1997 a Hasselt (Belgio)
11 stagioni (2015-)
233 GP disputati
2 costruttori (Toro Rosso, Red Bull)
PALMARÈS: 4 Mondiali F1 (2021-2024), 71 vittorie, 48 pole position, 127 podi, 36 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: Masters F3 (2014)
5 – Gabriel Bortoleto (Brasile) (Audi)
Nato il 14 ottobre 2024 a Osasco (Brasile)
1 stagione (2025-)
24 GP disputati
1 costruttore (Kick Sauber)
PALMARÈS: 19° nel Mondiale F1 (2025)
PALMARÈS EXTRA-F1: campione F3 (2023), campione F2 (2024)
6 – Isack Hadjar (Francia) (Red Bull)
Nato il 28 settembre 2004 a Parigi (Francia)
1 stagione (2025-)
23 GP disputati
1 costruttore (Racing Bulls)
PALMARÈS: 12° nel Mondiale F1 (2025), 1 podio
10 – Pierre Gasly (Francia) (Alpine)
Nato il 7 febbraio 1996 a Rouen (Francia)
9 stagioni (2017-)
177 GP disputati
4 costruttori (Toro Rosso, Red Bull, AlphaTauri, Alpine)
PALMARÈS: 7° nel Mondiale F1 (2019), 1 vittoria, 5 podi, 3 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione europeo Formula Renault 2.0 (2013), campione GP2 (2016)
11 – Sergio Pérez (Messico) (Cadillac)
Nato il 26 gennaio 1990 a Guadalajara (Messico)
14 stagioni (2011-2024)
281 GP disputati
5 costruttori (Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull)
PALMARÈS: 2° nel Mondiale F1 (2023), 6 vittorie, 3 pole position, 39 podi, 12 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione britannico F3 National Class (2007)
12 – Kimi Antonelli (Italia) (Mercedes)
Nato il 25 agosto 2006 a Bologna (Italia)
1 stagione (2025-)
24 GP disputati
1 costruttore (Mercedes)
PALMARÈS: 7° nel Mondiale F1 (2025), 3 podi, 3 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione kart WSK Champions Cup 60 Mini (2018), campione kart WSK Super Master Series OK-J (2019), campione kart WSK Euro Series OK-J (2019), campione kart WSK Final Cup OK-J (2019), 2 campionati europei kart OK (2020-2021), campione kart WSK Euro Series OK (2020), campione italiano F4 (2022), campione tedesco F4 (2022), campione F4 FIA Motorsport Games (2022), campione mediorientale Formula Regional (2023), campione europeo Formula Regional (2023)
14 – Fernando Alonso (Spagna) (Aston Martin)
Nato il 29 luglio 1981 a Oviedo (Spagna)
22 stagioni (2001, 2003-2018, 2021-)
425 GP disputati
6 costruttori (Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin)
PALMARÈS: 2 Mondiali F1 (2005, 2006), 32 vittorie, 22 pole position, 106 podi, 26 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione Euro Open by Nissan (1999), 2 24 Ore di Le Mans (2018, 2019), campione del mondo endurance WEC (2019)
16 – Charles Leclerc (Principato di Monaco) (Ferrari)
Nato il 16 ottobre 1997 a Monte Carlo (Principato di Monaco)
8 stagioni (2018-)
171 GP disputati
2 costruttori (Sauber, Ferrari)
PALMARÈS: 2° nel Mondiale F1 (2022), 8 vittorie, 27 pole position, 50 podi, 11 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione GP3 (2016), campione GP2 (2017)
18 – Lance Stroll (Canada) (Aston Martin)
Nato il 29 ottobre 1998 a Montréal (Canada)
9 stagioni (2017-)
189 GP disputati
3 costruttori (Williams, Racing Point, Aston Martin)
PALMARÈS: 10° nel Mondiale F1 (2023), 1 pole position, 3 podi
PALMARÈS EXTRA-F1: campione italiano F4 (2014), Toyota Racing Series (2015), campione europeo F3 (2016)
23 – Alexander Albon (Thailandia) (Williams)
Nato il 23 marzo 1996 a Londra (Regno Unito)
6 stagioni (2019-2020, 2022-)
128 GP disputati
3 costruttori (Toro Rosso, Red Bull, Williams)
PALMARÈS: 7° nel Mondiale F1 (2020), 2 podi, 1 giro veloce
27 – Nico Hülkenberg (Germania) (Audi)
Nato il 19 agosto 1987 a Emmerich am Rhein (Germania Ovest)
14 stagioni (2010, 2012-2020, 2022-)
250 GP disputati
8 costruttori (Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas, Kick Sauber)
PALMARÈS: 7° nel Mondiale F1 (2018), 1 pole position, 1 podio, 2 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione Formula BMW ADAC (2005), campione A1 GP (2007), Masters F3 (2007), campione europeo F3 (2008), campione GP2 (2009), 24 Ore di Le Mans (2015)
30 – Liam Lawson (Nuova Zelanda) (Racing Bulls)
Nato l’11 febbraio 2002 a Hastings (Nuova Zelanda)
3 stagioni (2023-)
35 GP disputati
4 costruttori (AlphaTauri, RB, Red Bull, Racing Bulls)
PALMARÈS: 14° nel Mondiale F1 (2025)
PALMARÈS EXTRA-F1: campione neozelandese F1600 (2017), Toyota Racing Series (2019)
31 – Esteban Ocon (Francia) (Haas)
Nato il 17 settembre 1996 a Évreux (Francia)
9 stagioni (2016-2018, 2020-)
180 GP disputati
5 costruttori (Manor, Force India, Renault, Alpine, Haas)
PALMARÈS: 8° nel Mondiale F1 (2017, 2022), 1 vittoria, 4 podi, 1 giro veloce
PALMARÈS EXTRA-F1: campione europeo F4 (2014), campione GP3 (2015)
41 – Arvid Lindblad (Regno Unito) (Racing Bulls)
Nato l’8 agosto 2007 a Virginia Water (Regno Unito)
Debuttante in F1
PALMARÈS EXTRA-F1: campione kart WSK Super Master Series OK-J (2020), campione kart WSK Euro Series OK (2021), campione kart WSK Final Cup OK (2021), GP Macao F4 (2023), campione neozelandese Formula Regional (2025)
43 – Franco Colapinto (Argentina) (Alpine)
Nato il 27 maggio 2003 a Pilar (Argentina)
2 stagioni (2024-)
26 GP disputati
2 costruttori (Williams, Alpine)
PALMARÈS: 19° nel Mondiale F1 (2024)
PALMARÈS EXTRA-F1: campione spagnolo F4 (2019)
44 – Lewis Hamilton (Regno Unito) (Ferrari)
Nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage (Regno Unito)
19 stagioni (2007-)
380 GP disputati
3 costruttori (McLaren, Mercedes, Ferrari)
PALMARÈS: 7 Mondiali F1 (2008, 2014, 2015, 2017-2020), 105 vittorie, 104 pole position, 202 podi, 68 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione britannico Formula Renault (2003), campione europeo F3 (2005), Masters F3 (2005), campione GP2 (2006)
55 – Carlos Sainz Jr. (Spagna) (Williams)
Nato l’1 settembre 1994 a Madrid (Spagna)
11 stagioni (2015-)
229 GP disputati
5 costruttori (Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams)
PALMARÈS: 5° nel Mondiale F1 (2021, 2022, 2024), 4 vittorie, 6 pole position, 29 podi, 4 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione NEC Formula Renault 2.0 (2011), campione Formula Renault 3.5 (2014)
63 – George Russell (Regno Unito) (Mercedes)
Nato il 15 febbraio 1998 a King’s Lynn (Regno Unito)
7 stagioni (2019-)
152 GP disputati
2 costruttori (Williams, Mercedes)
PALMARÈS: 4° nel Mondiale F1 (2022, 2025), 5 vittorie, 7 pole position, 24 podi, 11 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione britannico F4 (2014), campione GP3 (2017), campione F2 (2018)
77 – Valtteri Bottas (Finlandia) (Cadillac)
Nato il 28 agosto 1989 a Nastola (Finlandia)
12 stagioni (2013-2024)
246 GP disputati
4 costruttori (Williams, Mercedes, Alfa Romeo, Kick Sauber)
PALMARÈS: 2° nel Mondiale F1 (2019, 2020), 10 vittorie, 20 pole position, 67 podi, 19 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione europeo Formula Renault 2.0 (2008), campione NEC Formula Renault 2.0 (2008), 2 Masters F3 (2009, 2010), campione GP3 (2011)
81 – Oscar Piastri (Australia) (McLaren)
Nato il 6 aprile 2001 a Melbourne (Australia)
3 stagioni (2023-)
70 GP disputati
1 costruttore (McLaren)
PALMARÈS: 3° nel Mondiale F1 (2025), 9 vittorie, 6 pole position, 26 podi, 9 giri veloci
PALMARÈS EXTRA-F1: campione europeo Formula Renault (2019), campione F3 (2020), campione F2 (2021)
87 – Oliver Bearman (Regno Unito) (Haas)
Nato l’8 maggio 2005 a Londra (Regno Unito)
2 stagioni (2024-)
27 GP disputati
2 costruttori (Ferrari, Haas)
PALMARÈS: 13° nel Mondiale F1 (2025)
PALMARÈS EXTRA-F1: campione tedesco F4 (2021), campione italiano F4 (2021)