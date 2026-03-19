MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

Il GP del Brasile torna nel Motomondiale dopo 34 anni: la seconda tappa della MotoGP 2026, in programma a Goiânia, sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Marco Bezzecchi sarà l’uomo da battere ma occhio a Pedro Acosta e alle Ducati.

MotoGP 2026 – GP Brasile: cosa aspettarsi

Il circuito di Goiânia (sede del GP del Brasile, secondo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato molto veloce che premia le moto più performanti. La pioggia potrebbe però scombussolare l’intero weekend.

Nessun pilota ha mai corso su questa pista e nelle precedenti quattro edizioni della corsa sudamericana è sempre salita sul podio una Casa giapponese. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Brasile, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Goiânia, il calendario e gli orari TV

Venerdì 20 marzo 2026

13:00-13:45 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:00-14:50 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:05-16:05 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

17:15-18:00 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

18:15-19:05 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

19:20-20:35 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 21 marzo 2026

12:40-13:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:25-13:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:10-14:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:50-15:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

16:45-17:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

17:40-18:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

19:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 22 marzo 2026

14:40-14:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

16:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle xx:xx su TV8)

17:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle xx:xx su TV8)

19:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle xx:xx su TV8)

MotoGP – I numeri del GP del Brasile

LUNGHEZZA CIRCUITO: 3,84 km

GIRI: 31

MotoGP: il pronostico del GP del Brasile 2026

Stephen Blackberry / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi arriva al GP del Brasile 2026 nel migliore momento possibile. Dopo il successo in Thailandia ha portato a tre la serie di vittorie consecutive in MotoGP, contando anche le ultime due gare dello scorso anno.

La Aprilia si sta dimostrando estremamente efficace: basterà per puntare al titolo iridato?

Mirco Lazzari gp/Getty Images Pedro Acosta

2° Pedro Acosta (KTM)

Pedro Acosta è attualmente in testa alla MotoGP 2026 nonostante il secondo posto in Thailandia: il merito va al trionfo nella gara sprint.

Il pilota spagnolo, reduce da tre podi negli ultimi quattro Gran Premi iridati disputati, sembra essere l’unico capace di tenere il passo delle Aprilia.

Qian Jun/MB Media/Getty Images Álex Márquez

3° Álex Márquez (Ducati)

Álex Márquez ha iniziato la stagione con un ritiro e non ha mostrato un passo particolarmente competitivo nel primo weekend dell’anno.

Il GP del Brasile a Goiânia sarà per lui un appuntamento chiave per invertire la rotta.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Fabio Di Giannantonio

Da tenere d’occhio: Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio è stato il miglior pilota Ducati in Thailandia, chiudendo in sesta posizione.

Il centauro romano ha dimostrato di poter puntare ancora più in alto e il GP del Brasile potrebbe essere l’occasione per inserirsi nella lotta per la “top 3”.

Kaikungwon Duanjumroon/NurPhoto via Getty Images Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

Aprilia è la grande sorpresa di questo inizio di MotoGP 2026: vittoria in Thailandia e quattro moto nelle prime cinque posizioni della classifica Piloti.

Considerando anche la scorsa stagione la Casa di Noale arriva in Brasile forte di tre vittorie consecutive e quattro successi negli ultimi cinque appuntamenti iridati.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Pedro Acosta (KTM) 32 punti

2° Marco Bezzecchi (Aprilia) 25 punti

3° Raúl Fernández (Aprilia) 23 punti

4° Jorge Martín (Aprilia) 18 punti

5° Ai Ogura (Aprilia) 17 punti