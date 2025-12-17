Range Rover Sport SV Carbon: il nuovo codice del lusso dinamico

Un’estetica che esprime potenza contemporanea

La Range Rover Sport SV Carbon arriva per ridefinire il concetto stesso di “luxury performance”. Non è un semplice upgrade estetico: è la visione più pura e decisa di ciò che la sigla SV rappresenta. Le superfici sembrano tese, scolpite dal vento, mentre i dettagli in fibra di carbonio introducono un dialogo tra tecnologia e sensualità delle forme. Il risultato è un modello che appare più basso, più largo, più vicino alla strada senza perdere la compostezza e la presenza scenica tipica di Range Rover.





La SV Carbon si inserisce nella nuova trilogia Range Rover Sport insieme alla SV e alla SV Black, completandola con un’identità ancora più assertiva. Il suo carattere è immediatamente percepibile: è un’auto che parla a chi cerca prestazioni, ma attraverso il linguaggio del design.

Il carbonio come linguaggio progettuale

Elemento distintivo della SV Carbon è la scelta del carbonio come protagonista. Il Forged Carbon Exterior Pack, di serie, introduce una trama materica che cambia letteralmente l’aspetto dell’auto. Non è un dettaglio estetico, ma una dichiarazione tecnica: superfici leggere, resistenti, dal look quasi artigianale, come fossero state scolpite a mano.





Accanto a questo, il cofano in Twill Exposed Carbon, disponibile in opzione, diventa l’elemento che cattura lo sguardo. La trama diagonale a vista — un pattern iconico per gli appassionati — non solo riduce il peso, ma crea un contrasto visivo che enfatizza la potenza del frontale.





La palette colori, articolata tra quattro nuove tinte e le nuance esclusive SV Premium, permette una personalizzazione che amplifica la presenza scenica dell’auto: dai toni più intensi e profondi a quelli più luminosi che valorizzano la fibra di carbonio sotto la luce naturale.

Prestazioni scolpite dalla leggerezza

La SV Carbon eredita il cuore tecnico della Range Rover Sport più potente mai costruita: il V8 Twin Turbo da 635 CV, abbinato a un sistema MHEV per massimizzare efficienza e reattività. La spinta è immediata e continua, capace di portare l’auto fino a 290 km/h, un traguardo quasi surreale per un SUV di queste dimensioni.

Ma il vero salto avanti è nella riduzione di peso: i cerchi opzionali in fibra di carbonio da 23″ comportano un risparmio di 76 kg complessivi. A beneficiarne è tutto: accelerazione più pronta, sterzo più diretto, minori masse non sospese e una guida che sembra anticipare le intenzioni di chi è al volante.



Range Rover Sport SV Carbon introduce esclusivi dettagli ultraleggeri per completare la nuova gamma di SUV di lusso ad alte prestazioni

La tecnologia 6D Dynamics, con sospensioni pneumatiche idrauliche interconnesse, elimina quasi del tutto beccheggio e rollio. La percezione è di un’auto che rimane piatta, precisa, sicura, anche nei cambi di direzione più veloci. Una sensazione quasi paradossale: la solidità di un grande SUV unita al comportamento dinamico di una sportiva pura.

Per chi desidera spingersi oltre, i freni carboceramici offrono un modulo di frenata potente e costante, con pinze SV disponibili in quattro colori – blu, giallo, carbon bronze e nero – un dettaglio che aggiunge un tocco sartoriale anche alla tecnica.

Ma la performance, per Range Rover, non è mai disgiunta dall’idea di affidabilità e tranquillità nel tempo. Tutti i modelli Range Rover, inclusa la Sport SV Carbon, sono infatti coperti da 5 anni di garanzia, un elemento che consolida ulteriormente il posizionamento del brand nel territorio del lusso contemporaneo.

Un abitacolo progettato per essere un cockpit sensoriale

L’interno della SV Carbon è un esercizio di eleganza sportiva. I sedili, con schienale in Forged Carbon Fibre e poggiatesta integrati, sono scolpiti per offrire sostegno in curva ma anche per valorizzare la dimensione luxury dell’abitacolo. Ogni dettaglio – dalle finiture in Moonlight Chrome ai battitacco illuminati con logo SV – costruisce un ambiente sofisticato, essenziale, contemporaneo.





Le combinazioni disponibili includono la pelle Windsor nelle tonalità Ebony, Rosewood/Ebony e Light Cloud/Ebony, fino alla proposta Ultrafabrics™ per chi desidera materiali innovativi e privi di pelle animale. Anche il cruscotto e le superfici interne possono essere richiesti in Twill Carbon, creando un continuum estetico con l’esterno.

La tecnologia Body and Soul™ Seat (BASS) rappresenta uno dei tratti più futuristici dell’auto: l’audio diventa una vibrazione percepibile, trasformando la musica in esperienza fisica. Non è un semplice optional, è il modo in cui Range Rover interpreta il concetto di benessere digitale a bordo.





Il debutto mondiale alla Monterey Car Week

Il primo reveal della Range Rover Sport SV Carbon si è tenuto lo scorso agosto durante la Monterey Car Week, nella prestigiosa Range Rover House. Un palcoscenico esclusivo, scelto per raccontare un modello che interpreta il lusso come cultura e visione, non come semplice ostentazione. A novembre, la vettura è stata protagonista di una premiere europea al SV Bespoke Studio di Anversa. Un SUV che fonde materiali innovativi, potenza estrema e un’estetica scolpita con precisione quasi architettonica, trasformando la tecnica in una vera dichiarazione di stile.