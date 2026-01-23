Le 10 SUV elettriche con più autonomia (e quanta strada fanno davvero)

Le SUV, per loro natura, non dovrebbero essere le auto elettriche più efficienti: pesano di più, hanno una sezione frontale importante e richiedono più energia rispetto a una berlina tradizionale. Eppure, oggi, la vettura a batterie che percorre più chilometri con un “pieno” è proprio una Sport Utility. Il merito non è soltanto di accumulatori sempre più capienti, ma anche di soluzioni tecniche raffinate che hanno permesso di ridurre in modo significativo la sete di elettroni.

L’evoluzione tecnologica delle EV è stata sorprendente. Nel 2020 il primato di autonomia si fermava a 610 km; oggi esistono modelli che dichiarano oltre 800 km con una singola ricarica. Va però ricordato che i valori omologati non coincidono con quelli reali: nell’uso quotidiano la percorrenza effettiva tende a essere inferiore di circa il 20%, un divario fisiologico legato allo stile di guida, alle temperature e ai percorsi.

Le SUV elettriche stanno convincendo il pubblico. In Italia, dove le auto a batteria rappresentano quasi il 6% delle immatricolazioni, nella “top ten” dei modelli più venduti compaiono cinque crossover: un segnale chiaro delle preferenze degli automobilisti.

Di seguito troverete la classifica delle 10 SUV elettriche (una per marchio) con più autonomia: una graduatoria dominata da brand tedeschi e popolata soprattutto da modelli del segmento delle “medie”.



BMW iX3

1° BMW iX3 – 805 km

La “media” BMW iX3 non è solo la SUV con più autonomia ma anche l’elettrica in commercio in Italia che fa più strada con un “pieno” nonché l’unica che attualmente percorre più di 800 km (dichiarati) con una ricarica.

Bimotore e a trazione integrale, ha una potenza totale di 469 CV e monta una batteria da 113 kWh. I prezzi? Da 69.900 euro.

Tre gli allestimenti: “base”, Msport e Msport Pro. Il primo offre, tra le altre cose, il navigatore, i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili e la telecamera posteriore, il secondo aggiunge un look più grintoso e un listino di accessori più ricco mentre il terzo può anche vantare i sedili anteriori sportivi.

Tra gli optional consigliati segnaliamo il gancio traino (1.200 euro), la rete divisoria per il bagagliaio (200 euro) e il tetto panoramico (1.500 euro).





2° DS N°8 Long Range Pallas – 750 km

Berlina o SUV? La filante DS N°8, sviluppata sullo stesso pianale della Peugeot 5008, unisce il meglio di entrambe le tipologie.

Nella variante Long Range adotta una batteria da 97 kWh e un motore da 281 CV. Nell’allestimento “base” Pallas costa 63.180 euro.

La dotazione della versione d’ingresso comprende, tra le altre cose, il cruise control adattivo, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Tra gli optional spiccano invece la predisposizione per la ruota di scorta (150 euro), il tetto panoramico (800 euro) e la vernice bicolore con tetto e cofano neri (700 euro).



Mercedes EQS SUV

3° Mercedes EQS SUV 450+ – 720 km

La Mercedes EQS SUV è una grande SUV tedesca dotata di una batteria da 118 kWh.

La versione più efficiente, la 450+, è una “tutto dietro” (motore da 360 CV e trazione posteriore) in vendita a prezzi che partono da 135.448 euro.

Gli allestimenti sono tre: Electric Art Premium Extra, AMG Line Premium Extra e AMG Line Business Class. Il primo offre, tra le altre cose, l’airbag centrale, il climatizzatore automatico quadrizona e le quattro ruote sterzanti. Il secondo aggiunge elementi decorativi in tiglio e la mascherina con motivo Mercedes mentre il terzo può anche vantare gli interni in pelle nappa bicolore, l’MBUX Hyperscreen e i sedili posteriori riscaldabili.

Tre gli optional suggeriti: gli airbag laterali posteriori (464 euro), il parabrezza riscaldabile (708 euro) e gli pneumatici sportivi (403 euro).



Peugeot 3008 elettrica

4° Peugeot 3008 elettrica L.R. – 701 km

La variante elettrica della terza generazione della Peugeot 3008 è una SUV compatta francese. La versione L.R. (“long range”) si distingue per la batteria da 98 kWh.

In vendita a prezzi che partono da 48.080 euro, monta un motore da 231 CV, lo stesso della Opel Grandland Full Electric.

Tre gli allestimenti: Allure, GT e GT Exclusive. Il primo offre, tra le altre cose, il cavo per la ricarica da 22 kW, il mantenimento di corsia e i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera. Il secondo aggiunge il cruise control adattivo, i fari LED Matrix e il portellone ad apertura elettrica mentre il terzo può anche vantare l’antifurto, il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera 360°.

Tra gli optional ci sentiamo di consigliare solo il kit riparazione pneumatici (20 euro).



Opel Grandland Full Electric

5° Opel Granland Full Electric 230 CV – 694 km

La Opel Grandland Full Electric è la versione a “pile” della seconda generazione della SUV compatta tedesca.

La versione più efficiente, quella dotata dello stesso motore da 231 CV della Peugeot 3008 Full Electric, è l’unica con la batteria da 82 kWh e costa 48.450 euro.

La dotazione del ricco allestimento Ultimate, l’unico disponibile in questa configurazione, comprende il divano riscaldabile, il mantenimento di corsia e la telecamera 360°.

Gli optional suggeriti sono invece il caricatore di bordo da 22 KW (450 euro), il gancio traino (600 euro) e la pompa di calore (700 euro).



Audi Q6 Sportback e-tron

6° Audi Q6 e-tron Sportback performance – 658 km

L’Audi Q6 e-tron Sportback è la variante “filante” della SUV media tedesca. La versione performance è quella che fa più strada con un “pieno” di energia.

È una “tutto dietro” (motore da 306 CV e trazione posteriore) dotata di una batteria da 100 KWh e in vendita a prezzi che partono da 80.300 euro.

Gli allestimenti sono due: Business Advanced e S line edition. Il primo offre, tra le altre cose, il cruise control adattivo, i retrovisori ripiegabili elettricamente e i sedili posteriori riscaldabili. Il secondo aggiunge i cerchi in lega da 19”, i passaruota in tinta con la carrozzeria e le sospensioni sportive.

Segnaliamo tra gli optional gli interni S con sedili sportivi Plus in pelle nera con cuciture a contrasto (11.400 euro), le pinze rosse dei freni (450 euro) e il tetto panoramico (1.850 euro).



Tesla Model Y

7° Tesla Model Y NV36 – 629 km

La Tesla Model Y NV36 è una SUV media elettrica statunitense in vendita a prezzi che partono da 45.970 euro.

Disponibile a trazione posteriore (un motore, montato dietro, da 347 CV) o integrale (due propulsori, per una potenza complessiva di 514 CV), monta una batteria da 55 o 75 kWh.

Tutte hanno il cruise control adattivo, i fari a matrice di LED e i sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili.

Tra gli optional consigliamo l’Autopilot al massimo potenziale (7.500 euro), il gancio traino (1.350 euro) e la wall connector per la ricarica domestica (535 euro).



Ford Capri

8° Ford Capri Extended Range 286 CV Select – 627 km

La quarta generazione della statunitense Ford Capri non è più una coupé bensì una filante SUV compatta basata sullo stesso pianale della Explorer-E.

La versione Extended Range, “tutto dietro” con motore da 286 CV e trazione posteriore, monta una batteria da 82 kWh.

Nell’allestimento Select, l’unico che promette un’autonomia dichiarata di oltre 600 km, troviamo il caricabatteria da 11 kW, il cruise control adattivo e i sedili anteriori riscaldabili. Il tutto a 51.500 euro.

Tre gli optional che ci sentiamo di consigliare: il gancio traino (1.000 euro), la pompa di calore (1.250 euro) e i sedili anteriori con funzione di massaggio (500 euro).



Renault Scenic

9° Renault Scenic Long Range Techno – 623 km

Con la quinta generazione la francese Renault Scenic ha cambiato pelle trasformandosi da monovolume a SUV compatta.

La variante Long Range si distingue per il motore da 218 CV e la batteria da 87 kWh.

Il massimo dell’efficienza viene raggiunto con l’allestimento Techno, che può vantare il navigatore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e i vetri posteriori oscurati. Il prezzo è di 47.250 euro.

Gli optional consigliati? Il cavo Flexicharger per la ricarica domestica (450 euro), l’hi-fi Harman Kardon (900 euro) e i sedili anteriori riscaldabili e con funzione massaggio (900 euro).





10° Porsche Macan Ev 4 – 621 km

La seconda generazione della Porsche Macan è solo elettrica: la SUV media tedesca condivide il pianale con l’Audi Q6 e-tron e ospita una batteria da 100 kWh.

La versione “base” 4, bimotore a trazione integrale, genera una potenza totale di 387 CV e costa 90.979 euro.

La dotazione comprende, tra le altre cose, i fari full LED, il mantenimento di corsia e il portellone ad apertura elettrica.

Tre gli optional che ci sentiamo di suggerire: gli airbag posteriori per la testa (415 euro), il caricabatteria fino a 22 kW (1.376 euro) e le quattro ruote sterzanti (1.903 euro).