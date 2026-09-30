Only Murders in the Building 6: quando esce, trama e cast

Rieccoli Charles, Oliver e Mabel, l’improbabile trio di investigatori amatoriali dell’Arconia, palazzo newyorchese ad alto tasso di omicidi. Ma questa volta i protagonisti di Only Murders in the Building vivranno atmosfere alla Agatha Christie e tracce di Sherlock Holmes: volano oltreoceano, a Londra. Tanto che per l’occasione la serie tv comica di misteri e risate è ribattezzata Only Murders in London.

Ecco tutto quello che sappiamo finora di Only Murders in the Building 6 (sì, Only Murders in London), tra trama, data di uscita, cast e nuove innumerevoli guest star al fianco di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Credits: Disney+ Immagine di "Only Murders in London"

Quando esce e dove vederla

Only Murders in London debutterà l’8 dicembre su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Anche la sesta stagione sarà composta da 10 episodi dal rilascio settimanale: contribuirà ad alimentare la suspense e l’attesa di una risoluzione.

Le puntate arriveranno quindi a coprire le festività natalizie e anche la trama si muoverà tra ambientazioni al sapor di strenne e lucine. Sarà un Natale di omicidi e allegro caos.

Com’è finita la quinta stagione

È il finale della quinta stagione a dettare la trama di Only Murders in London. Dove eravamo rimasti? L’ultimo episodio di Only Murders in the Building 5 lasciò i fan della serie a bocca aperta, con la morte davanti all’Arconia di Cinda Canning (Tina Fey), famosa autrice di podcast true crime e rivale-amica del trio protagonista.

La stessa sera andava in onda il suo nuovo podcast ambientato nel Regno Unito, The Girl With the Curls. Un colpo di scena che chiede una nuova indagine e spingerà Charles, Oliver e Mabel a Londra. In una delle prime immagini rilasciate vediamo il trio camminare sul Golden Jubilee Bridge.

Credits: Disney+ Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short in "Only Murders in London"

Cosa aspettarsi da Only Murders in the Building 6

Non solo Londra. La sesta stagione di Only Murders in the Building si svolgerà anche in alcune località rurali dell'Inghilterra. Lo showrunner Josh Hoffman ha infatti anticipato che uno degli episodi più rappresentativi, The Country House, è stato girato a un’ora da Londra in alcune dimore storiche. Da Agatha Christie ad Arthur Conan Doyle, l’intreccio giocherà molto con la grande eredità del giallo d’Oltremanica, in dialogo con il true crime contemporaneo. Il programma televisivo di Charles, Brazzos, avrà un reboot nel Regno Unito.

La fine della scorsa stagione era ambientata in autunno. Proseguendo su quella linea temporale Only Murders in London avrà un’enfasi particolare sulle festività natalizie, soprattutto sul finale. È stata però girata nell’estate insolitamente calda alle spalle: Selena Gomez ha postato una foto di fine riprese il 28 agosto. La troupe si è data comunque da fare per riprodurre un tipico inverno inglese di pioggia e grigiore.

La trama di Only Murders in London

Ecco cosa recita la trama ufficiale di Only Murders in the Building 6. Dopo aver consegnato ancora una volta i colpevoli alla giustizia, Charles, Oliver e Mabel si trovano ad affrontare il caso più difficile in assoluto quando un’altra vittima, Cinda Canning, arriva alla loro porta, spingendoli a recarsi a Londra per catturare il suo assassino.

L’amato trio di podcaster investigatori dovrà muoversi nel cuore della patria del cozy crime, in mezzo a una nuova schiera di personaggi sospetti ed eccentricamente inglesi. Riusciranno a seguire le orme della donna che ha dato inizio a tutto con il suo podcast… senza che la loro storia finisca allo stesso modo della sua?

Credits: Disney+ Immagine di "Only Murders in London"

Le new entry e il mare di guest star

La serie tv vincitrice di sette Emmy si è distinta per la nutrita presenza di guest star. E questa volta non sarà di meno, anzi, alza la posta. Accanto ai protagonisti stra-confermati Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, in Only Murders in London torna Meryl Streep, ormai consolidatasi come Loretta Durkin, attrice teatrale e moglie di Oliver. E ci sarà un carico di new entry, stelle della recitazione britannica. A cominciare da Olivia Colman, che interpreterà una scrittrice. Jennifer Saunders incarnerà un personaggio ispirato a Vivienne Westwood, un omaggio all’iconica stilista che Hoffman ha ben conosciuto, avendo lavorato alla sceneggiatura di un film su di lei, che poi non ha mai visto la luce.

Ci saranno anche il premio Oscar Jim Broadbent, i Doctor Who David Tennant, Jodie Whittaker e Peter Capaldi, la protagonista di Bridgerton Nicola Coughlan, l’ex spalla di Sherlock Martin Freeman… La produzione è stata anche a un soffio da arruolare per un cameo... la regina Camilla!