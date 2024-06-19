Profumi aromatici uomo: le 12 fragranze più vibranti, ispirate al Mediterraneo

I profumi aromatici uomo esprimono forza e freschezza. In una sinfonia di note vibranti, questa tipologia di fragranza è tra le più amate nell’universo dei profumi maschili, perché risulta sofisticata senza sforzo, per un effetto “je ne sais quoi” che lascia il segno.

Le note dei profumi aromatici uomo

Le note che caratterizzano i profumi aromatici hanno generalmente un tocco molto naturale ed energizzante. Tra queste, come spiegato sul sito di Accademia Del Profumo, troviamo piante prevalentemente appartenenti all’area del Mediterraneo, come lavanda, salvia e menta, ma anche rosmarino, cipresso e basilico, spesso abbinate ad agrumi, legni chiari e note ozoniche che ricordano “l’aria di mare”.

Naturalmente unisex, i profumi aromatici sono amati da uomini e donne, ma tendono a connotare in maniera decisiva le fragranze di tipo maschile.

I 12 migliori profumi aromatici uomo

Alla ricerca del profumo aromatico perfetto per lui, abbiamo selezionato per i lettori di Icon le fragranze più vibranti di questa categoria. L’ispirazione? Il Mediterraneo naturalmente, per una promessa di estate infinita.

Continuate a leggere questo articolo e scegliete la vostra nuova fragranza preferita.

1. Armani Acqua di Giò Profondo Parfum

Una novità firmata dal maestro profumiere Alberto Morillas. Questo profumo riprende l’iconica fragranza “salata e marina” e la trasforma con un accordo minerale boisé ed essenza di elicriso, per un effetto misterioso e profondo.





2. Simone Andreoli Ocean Of a Midnight Moon

Il mare di notte e le onde spumose sulla costa di Formentera per una fragranza maschile sofisticata dai sentori salati, verdi e aromatici. Le note cardine? Acqua di mare, legni marini, bacche di ginepro, mirto, menta e agrumi.





3. Miller Harris Hydra Figue

Ispirata all’isola greca di Hydra, questo profumo è interessante perché risulta morbido e al contempo deciso. A colpire è il suo blend di note aromatiche che includono salvia e fico abbinate a inediti accordi di ouzo, zafferano, tuberosa, sale marino e note legnose.





4. Giardini di Toscana Blu Mare

Novità 2024, Blu Mare posa sulla pelle un soffio di brezza marina. La sua piramide olfattiva peculiare apre con note brillanti di limone e pompelmo seguite da un cuore marino unito al cipresso. A sostenere la fragranza, un fondo di ambra grigia e muschio di quercia.





5. Acqua dell’Elba Eau De Parfum Classica Uomo

Il profumo maschile simbolo dell’isola italiana. Una fragranza spiccatamente fresca che brilla di agrumi, alghe e rosmarino uniti a intensi sentori di macchia mediterranea.





6. Profumi aromatici uomo: Gisada Titanium

Il marchio svizzero premium propone un nuovo profumo maschile simbolo di forza. Un profumo aromatico, legnoso e ambrato che apre con forza con salvia, artemisia, pepe rosa e cardamomo seguiti da un cuore vibrante di lavanda, cuoio, sandalo e cannella. A sigillare il jus, note più dolci e sensuali, quali tonka, patchouli, iris e vaniglia.





7. Agarthi Hidden Shores

Una natura selvaggia rigogliosa vive in questa fragranza ispirata al metaverso. Hidden Shores conquista con una composizione verde e ricca che palpita di bacche di ginepro, note di pino, di elicriso, abete balsamico, muschio di quercia e vetiver.





8. L’Occitane en Provence Cap Cedrat

Un profumo d’evasione che guarda all’orizzonte, unendo fresche note marine al legno di cedro. Come spiegato dal brand francese “E’ il profumo perfetto per l’uomo avventuroso e indipendente che cerca di scappare dalla routine quotidiana”.





9. Angel Schlesser Les Eaux D’Un Instant Aromatic Sage

Aromatico, acquatico e legnoso, questo profumo maschile è una novità budget friendly. Aromatic Sage ha propone un jus diretto e cristallino costituito da note vigorose di cedro e bergamotto accompagnate da salvia sclarea, geranio e note legnose e ambrate.





10. Profumi aromatici uomo: Akro Haze

L’ispirazione di questa fragranza è il carnevale di Nottingh Hill a Londra, ma non può mancare in questa selezione: le sue note aromatiche sono seducenti ed è impossibile resistergli. Le sue note essenziali sono assenzio, eucalipto, menta e salvia scalrea.





11. Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes Pour Homme

Caratterizzato da una avvolgente freschezza aromatica data dall’unione tra cipresso, limone siciliano e note ambrate, questo profumo è vivace e decisamente maschile. La perfetta fragranza estiva per lui.





12. Prada Luna Rossa Ocean Le Parfum

Tra le novità aromatiche must di stagione troviamo Luna Rossa Ocean Le Parfum, “Un invito affascinante, che invoglia ad esplorare i territori ignoti del nostro potenziale estremo”. Il limone apre la piramide olfattiva con vigore, seguito da un voluttuoso accordo di zafferano e dal legno di quercia, per un feeling “sferzante”. Il dettaglio in più: questa fragranza si avvale di una innovativa tecnologia di estrazione che rivela la qualità più fine e pura degli ingredienti naturali.