Questi sono i tagli che domineranno la scena questa primavera

La primavera 2026 porta una ventata di libertà nel grooming maschile. I tagli di capelli si liberano dalle geometrie rigide e dalla costruzione eccessiva, abbracciando una naturalezza studiata, capace di valorizzare movimento, texture e personalità. È l’era della versatilità che fa rima con praticità, dove ogni ciocca sembra al posto giusto senza apparire costruita. Lo stile del 2026? Leggero, ma soprattutto autentico. Vediamo insieme alcuni tagli capelli uomo primavera 2026 che si candidano a dominare i trend.

Tagli capelli uomo primavera 2026: crop testurizzato

Ciuffi corti e scomposti, contorni sfumati e movimento naturale: il crop è un equilibrio perfetto tra pulizia e libertà. Il capello sembra essere mosso dal vento ma ogni ciocca è dove deve stare. L’interprete migliore di questo taglio? Timothée Chalamet che lo indossa con molta disinvoltura, trasformandolo nel suo look iconico.

Credit ph: GettyImages

Taglio sfumato ai lati

Il taglio sfumato ai lati ama essere preciso ma in maniera soft e mai rigida. A renderlo iconico è stato Harry Styles che ha optato per un look dai volumi facili da modulare e modificare – pertanto sembra che il taglio sia continuamente rivisto anche se non lo è. Il punto focale è la scalatura laterale che segue i perimetri del viso ma senza mai appesantirlo. Se amate i tagli leggermente sfumati e con un finish più classico, altro attore di riferimento è Paul Mescal.

Credit ph: GettyImages

Taglio medio scalato

Il taglio medio scalato segue il mood dell’hair cut sfumato ai lati ma richiede una cura minore. Attori come Jacob Elordi lo portano con sicurezza, lasciando che la texture naturale dei capelli crei movimento senza troppi interventi. Scalature leggere e lunghezze modulabili permettono di adattare il look a ogni occasione, pertanto è un taglio che celebra il capello così com’è, senza modificarne la struttura.

Credit ph: GettyImages

Tagli capelli uomo primavera 2026: ricci definiti e liberi

I ricci liberi e definiti sono ormai stati sdoganati nel mondo dell’hair style femminile già da qualche anno e ora è arrivato il momento anche per il grooming maschile. Celebrità come Donald Glover li indossano perfezionandoli con prodotti leggeri che mantengono la forma dei ricci senza irrigidirli – e per questo sono molto gettonati.