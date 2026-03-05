A$AP Rocky arriva per la prima volta in Italia. Ed è subito febbre da live

C’è voluto tempo. Forse troppo. Ma alla fine è successo: A$AP Rocky debutta live in Italia. Un’unica data, giovedì 10 settembre 2026, a Milano, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola all’Ippodromo SNAI San Siro. Una notizia che ha mandato in fibrillazione i fan; e non solo perché si tratta dell’unica tappa italiana, ma perché lo show rientra nel Don’t Be Dumb World Tour, la tournée mondiale legata all’ultimo album Don’t Be Dumb, uscito a gennaio 2026.

Un ritorno atteso a lungo: prima di questo disco, Rocky aveva lasciato passare quasi otto anni dal precedente Testing, pubblicato il 25 maggio 2018. Un’assenza che ha alimentato aspettative, hype e una curiosità ormai fuori scala. Ora l’attesa è (quasi) finita. E con grande sorpresa, i biglietti, che vanno dai 63 ai 233 euro, sono ancora disponibili.

Courtesy Getty Images

Don’t Be Dumb: l’album che riporta A$AP Rocky al centro della scena

In questi anni lo abbiamo visto nei front row più esclusivi della moda. Cavalcare i red carpet più ambiti del fashion system, sul grande schermo, nelle campagne pubblicitarie e persino come direttore creativo di Ray-Ban. Ma sempre più raramente su un palco. Adesso A$AP Rocky è tornato con un album che riafferma il suo ruolo di primo piano nella musica dopo la lunga assenza e le sue innumerevoli e riuscite incursioni in altri campi. In primis in quello della moda. Don’t Be Dumb è uscito il 16 gennaio 2026 e ha avuto un rollout più vicino al cinema che al rap, a partire dalla cover firmata da Tim Burton. Dentro, Rocky lavora per accumulo di mondi: rap e trap, deviazioni psichedeliche, stacchi e formati che rivendicano la forma-album, con una lista di collaborazioni che include nomi come Gorillaz, Tyler, the Creator, Brent Faiyaz e will.i.am.

Il disco ha debuttato al n.1 della Billboard 200 con 123.000 unità equivalenti nella prima settimana, mentre la critica lo legge come un progetto imperfetto ma brillante, pieno di invenzioni. Abbastanza da ribadire che Rocky, nel rap del 2026, resta ancora uno dei pochi che possono permettersi di “curare” un immaginario. Con lui non si può parlare di “hype social”: è un ritorno che tiene insieme pubblico, new gen, streaming e attenzione mediatica. A 360 gradi.

(Photo by Pierre Mouton/Getty Images for Chanel)

Il tour e la tappa milanese

Il concerto di Milano fa parte della tournée che supporta il nuovo album e che rappresenta la prima grande tournée da headliner di Rocky dal 2019. Il tour comprende 43 date tra Nord America, Canada ed Europa: si parte il 27 maggio 2026 da Chicago, si attraversano grandi città e festival, e si chiude il 30 settembre a Parigi.

Milano sarà la tappa italiana di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno (insieme a Ye e Bad Bunny), con uno spettacolo che presumibilmente oscillerà tra i classici del suo repertorio e i nuovi brani di Don’t Be Dumb. Per chi segue la cultura rap da anni, è un passaggio quasi storico. Per chi lo conosce soprattutto per lo stile, è l’occasione giusta per capire perché A$AP Rocky, ancora oggi, resta uno dei pochi artisti capaci di influenzare qualsiasi settore creativo: musica, moda, lifestyle e cultura pop. Niente e nessuno sembra essere immune alla sua aura.