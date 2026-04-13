Bad Bunny protagonista al cinema (con Norton, Bardem e Mortensen al suo fianco)

Dopo aver fatto tremare il Super Bowl con un tributo alla sua terra, Bad Bunny si prepara a fare lo stesso al cinema. Il suo primo grande ruolo da protagonista sarà nel film “Porto Rico”, opera d’esordio alla regia di un altro gigante della musica latina: René Pérez Joglar, meglio noto come Residente. Finora il pubblico lo aveva visto in piccole parti (Bullet Train, Cassandro, Fast & Furious 9, Narcos: Mexico), ma mai al centro di una storia ambiziosa come questa. E se già questa notizia è abbastanza per far salire l’hype, aspettate, perché non finisce qui.

Anche se la data di uscita non sia ancora stata resa nota, sappiamo che accanto al rapper portoricano ci sarà un cast di prim’ordine, la Serie A del cinema. Nomi del calibro di Edward Norton, Javier Bardem e Viggo Mortensen per intenderci. Ma in questo caso non c’è limite al meglio. Alla sceneggiatura lavora Alexander Dinelaris (premio Oscar per Birdman), mentre tra i produttori esecutivi figura niente meno che Alejandro González Iñárritu. Adesso che sicuramente abbiamo la vostra attenzione vi raccontiamo tutto per filo e per segno: trama, cast e tutti i dettagli trapelati fin’ora.

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La storia vera di Águila Blanca e un sogno che diventa realtà

Il film ruoterà intorno alla figura di José Maldonado Román, detto “Águila Blanca”, rivoluzionario portoricano di fine Ottocento che guidò una banda di ex detenuti per combattere il colonialismo e ridare dignità e identità all’isola. La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Residente e Alexander Dinelaris, promette di fondere “la portata storica con un approccio viscerale e lirico”, con il supporto di storici che hanno lavorato al fianco del regista per restituire la complessità delle vicende caraibiche.

“Porto Rico” viene descritto come un “western caraibico epico”, un dramma storico che affonda le mani nelle ferite del colonialismo e del paternalismo. Per Residente, 34 volte Grammy, il progetto è il coronamento di un sogno nato molto prima del successo. “Sogno di fare un film sul mio paese da quando ero bambino”, ha dichiarato. “La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da polemiche. Questo film è una riaffermazione di chi siamo, raccontata con l’intensità e l’onestà che la nostra storia merita”. E proprio per questo, il regista ha spiegato di non aver cercato un attore professionista per il ruolo principale, ma qualcuno che amasse la sua terra con la stessa urgenza. “Non sto cercando un attore, sto cercando qualcuno a cui Porto Rico importi tanto quanto a me”.

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Bad Bunny insiema a un cast da Serie A del cinema

Se il nome di Bad Bunny basta già a far accendere i riflettori, la presenza di Javier Bardem, Edward Norton e Viggo Mortensen trasforma il progetto in un evento cinematografico in grado di attirare anche l’attenzione dei più scettici.

Edward Norton, che sarà anche produttore attraverso la sua Class 5 Films, ha già alzato l’asticella delle aspettative affermando: “Questo film si inserisce in una tradizione cinematografica che amiamo profondamente, da Il Padrino a Gangs of New York, capace di emozionarci con drammi viscerali mentre ci costringe ad affrontare la storia oscura sotto la narrativa americana dell’idealismo”. E sull’accoppiata Residente-Bad Bunny, ha detto: “Tutti sanno che René è un poeta del linguaggio e del ritmo. Ora vedranno che visionario visivo è. Riunire lui e Bad Bunny per raccontare le vere radici di Porto Rico sarà come una fiamma che trova il bastone di dinamite che la stava aspettando”.